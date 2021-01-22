《崩潰媽媽的自救指南》：父母難為！這七個原因讓親職角色充滿挑戰

文：卡拉．納姆柏格

親職角色為什麼這麼有挑戰性？有些原因屬於普世價值，不受時代更迭影響；有些則是當今這個世代特有的現象，與你和你的家人息息相關。想要熟練駕馭父母角色、用聰明的技巧來處理親子教養問題，了解「父母難為」的原因是非常重要的第一步。

1. 人生本來就不簡單，而身為父母就是其中一個困難任務

當前社會存在著一種「迷戀快樂」的文化現象，這種現象造就出虛假的幻覺，認為人生理當輕鬆自在，我們大多時候、甚至無時無刻都應該要保持愉悅，充滿正能量；而精心設計又經刻意美化的社群媒體更進一步渲染及延續這種狗屁觀念，堆疊出各種假象，彷彿社會上有許多人一切順心遂意，不費吹灰之力能完美掌控人生。

其實生活很苦，人生很難。當然我們可以做點什麼讓人生變得輕鬆一點，幸運的話，或許還能度過幾天甚至幾年美好的時光，這沒什麼大不了。當父母也是一樣。若生活與教養不知怎的感覺起來格外艱困，有時並不是因為你做錯了什麼，而是因為困境是每個人的必經之路，就連那些在Instagram上看起來過得很精彩、很幸福的人也不例外。

2. 你的生活境況，可能會讓教養變得更難

撫育兒女有時是件很殘酷的事，就算對身心健康，擁有伴侶和家人支持，且不必擔心下個月該怎麼付帳單的人來說也一樣。但是，有些際遇會讓教養孩子變得更加艱難，例如單親爸媽、失業、工作狀況不穩定、經濟拮据、無家可歸、有癮症或暴力傾向、痛失所愛、必須照顧年邁的親人、身體或精神狀況不佳、撫養有特殊需求的孩子，或是和親朋好友起衝突，關係緊張等。

以上有些問題會隨著時間淡去，有些則會不斷影響生活或可預見的未來，造成更多壓力，但凡此種種都會觸發我們的情緒。一旦情緒導火線引燃，我們就很容易抓狂，甚至崩潰。

3. 你的童年經歷，可能會讓教養變得更難

假如你是在充滿癮症、暴力、失喪、虐待或各種忽略的家庭中長大，這些過往經歷都會影響到你的教養方式，而且應該不會是太好的影響。導致這種情況的原因有很多，

包含：

你可能罹患創傷後壓力症候群、焦慮症、憂鬱症、癮症或慢性病，這些疾病會干擾你的親職能力，讓你無法依照自己期待的方式來教養孩子。

若你還不太了解自己的童年經歷及其對成年生活所帶來的衝擊，那麼兒時所知的家庭運作模式，和父母行為可能會對你產生潛移默化的影響。其他人很少注意到的小地方似乎都會觸發你的情緒，導致你突然失控大吼，就連你自己也不曉得為什麼。

你的原生家庭是持續不斷的壓力源，這點可說是雙重打擊，因為這也意味著你的父母和其他家庭成員無法提供有用的支持與協助。

你沒有可參考的榜樣，不知道自己想成為什麼樣的父母。這種情況有點像在沒有藍圖的情況下蓋房子，最後你可能會蓋出一間非常奇怪又不舒服的房子，一間你住起來不太自在，也永遠摸不透格局的房子。

即便你沒有童年創傷，但親子互動不足的經驗或完全不想複製父母的教養方式，仍會讓你更難參透自己究竟想成為什麼樣的爸媽。不曉得該怎麼做會增加你的壓力，因而導致親子教養變得更加艱鉅。

4. 有些小孩就是比較難帶

有些嬰兒可以一覺到天亮；有些孩子自己就能學會走路說話，其他小孩還在疊積木的時候，他已經摸透了幾何玩具；有些孩子比較冷靜，比較隨和；有些孩子喜歡跟著規矩走；有些孩子就是比其他人更淡定。與此同時，有些孩子飽受失眠、慢性疾病或學習障礙所苦；有些孩子時常分心；有些孩子會在情緒激動時於公共場合亂吼亂叫；有些孩子需要接受多年的輔導和治療，有些則打從出生就神經緊張，容易受到驚嚇。

撇除性格和脾氣不談，有些小孩就是跟他們的父母很合。無論是早起的鳥兒或夜貓子，吵鬧或文靜，喜歡冒險或愛宅在家裡，這些孩子的作風都跟家人非常合拍，有些孩子則不然。大家都不想承認這個殘酷的真相，但說真的，有些小孩就是比較難帶。

5. 大部分父母都很不會照顧自己、關懷自己

其實當父母就像跑馬拉松一樣。那些真正跑過馬拉松的人都知道，以下情況會影響到你的表現，讓你無法發揮最佳實力：學校護理師打來的電話不停打斷你的跑步訓練；你的碳水化合物能量儲備方式，包含吸進孩子乳酪通心粉的殘餘氣味；你大概有快10年沒好好睡一覺了。那些知道自己無法好好鍛鍊身體、準備比賽的跑者會降低對自己的期待，並在表現不如預期時對自己寬容一點。

可是大部分父母不會這麼做。無論是整天在家、必須出外工作，抑或兩者混合，你每天都在跑馬拉松，花了多少時間照顧孩子，就要花多少時間休養生息，但你有做到嗎？

每天有睡滿8小時嗎？有常常活動身體、舒展筋骨嗎？你上一次讓自己放假一天、一個早上或一個小時偷閒，看看書、散散步或做些好玩的事是什麼時候？（強調一下，一天結束後累倒在沙發上像行屍走肉一樣放空，大腿上放著平板電腦，電視上開著Netflix 的這種不算）

即便你說上週有個幸運的午後，天時地利人和，你的孩子全都跟朋友約出去玩，我敢打賭，這種事肯定不是常態。太多父母整天怒氣沖沖、累得要命、壓力爆表、咖啡因攝取過量、隨便亂吃，卻仍用高標準來要求自己，只要不符期待，就會拚命自責，怪自己「不是好爸媽」。

6. 長期疲憊讓教養變得更難

睡眠非常非常重要，所以我要特別提出來說明。絕大多數與我一起共事的父母都有疲勞的現象。疲倦不僅會讓你思緒混沌，無法解決最最基本的問題，還會分散你的注意力，讓你無法處理內在情緒，做出好的選擇，進而影響到身體健康。

基本上，長期缺乏睡眠會讓我們展現出最差勁的一面，變得暴躁、易怒又惹人厭。你不能光靠想法、作為或意志力來戰勝疲勞，因為當你熬夜整晚照顧生病的孩子，大腦中負責掌管那些成熟行為的區塊會第一個停止運轉。真是遭透了。

7. 大多數人都是在缺乏足夠支持，或沒有獲得正確支持的情況下養兒育女

最近我和幾位加拿大友人一起吃飯，其中一個懷孕的朋友說她老闆主動提出有薪育嬰假，讓她可以生完孩子一年後再回去上班。一年耶！我聽到的時候下巴都掉到地上了。接著她開始隨口說出「政府托育照顧計畫」和「健康保險」之類的詞，害我差點噎到。

現行的美國體系對我們的生活造成非常大的影響；每天托兒所和辦公室兩頭跑的苦差事，無止盡地瀕臨時間與金錢耗盡的邊緣，這些都讓人筋疲力盡、備感壓力。除了國家中央系統層面外，地方層面同樣也有欠缺支持的問題。遷至他處就學或就業的人不只是離開家鄉，也離開了家人。雖然有時這是好事，卻也代表我們失去了從前曾經指引、教導我們如何養育孩子的社群。

沒錯，這些人或許提出了一些非常經典的爛建議（把柳橙汁倒進奶瓶裡！打他們屁股！繫什麼安全帶，孩子也需要身體自由啊！），但至少這些建議全都來自「喔，大家都這麼做」的工具包。這樣如果做出糟糕的教養選擇，至少也是大家一起糟，光是知道這點就讓人覺得很安慰。

多虧了網路的力量，地方社區的風俗習慣已經被全球社群永無止盡的意見洪流所取代。這些資訊不但沒有用事實來撫慰我們，告訴我們「親職路上大家都跌跌撞撞，你我並不孤單」，反而不斷提醒我們是世界上唯一沒把事情做對的人。

依附教養型的父母跟孩子比較親密；法國媽媽比較會餵小孩；斯堪地那維亞的孩子比較快樂；亞洲小孩比較聰明勤奮。我呢？我正努力想辦法讓我女兒別再挖鼻孔、把鼻屎抹在牆上。

相關書摘 ▶《崩潰媽媽的自救指南》：如果孩子覺得無聊，放手讓他們自己學會應付無聊

書籍介紹

本文摘錄自《崩潰媽媽的自救指南：保持冷靜、化解親子衝突的怒氣平復法》，時報文化出版

作者：卡拉．納姆柏格

譯者：郭庭瑄

當父母之所以難，是因為這是人生的一部分，而人生本來就不簡單。若生活與教養讓你感覺格外艱困，有時並不是因為你做錯了什麼，而是因為困境是每個人的必經之路，就連那些在社群網站上看起來過得很精彩、很幸福的人也不例外。

寫過三本教養書的親子專家、擁有臨床社工博士學位的卡拉・納姆柏格，也曾因家中兩個女兒的教養問題，被逼到用Google搜尋「如何停止對孩子大吼大叫」的方法。她認為，父母抓狂在所難免（應該說不管怎樣一定都會發生），但生氣≠壞媽媽，千萬不要因為發怒而自責。然而管教也不等於發脾氣，讓孩子聽話不能只靠生氣。我們可以有更有效的方法了解自己的怒氣所為何來，也學習如何盡量避免生氣，以及在生氣之後，如何跟孩子和好。

在本書中，她以過來人的心情，寫出媽媽的崩潰日常，並分享她如何遠離抓狂與自我照顧的經驗及訣竅，這些情緒自救方式包括：減少發飆的五種方法、為情緒導火線滅火的三大步驟、不崩潰的十一種掃雷練習……等。這些原則不僅一體適用，更可以依照個人喜好及自我風格客製出最適合自己的方式。

天下沒有不崩潰的媽媽，只有不願為孩子改變自己的媽媽。更重要的是，即使在抓狂後，你也永遠都有機會重新振作，好好調整自己。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航