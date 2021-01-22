《崩潰媽媽的自救指南》：如果孩子覺得無聊，放手讓他們自己學會應付無聊

文：卡拉．納姆柏格

也許你試著與孩子保持距離，努力捍衛個人空間，但有時現實情況並不允許，或是當下這麼做並非最佳選擇。你總有與孩子共處一室的時候，也希望大家都能快樂地享受這段親子時光，不過，在孩子身邊並不表示要無時無刻與他們互動。你可以有意識地決定是否要踏入這場活力四射的大亂鬥，這是一種非常強大的力量，能幫助你掌握情緒，保持冷靜。

與孩子共處時，你可以運用下列這些技巧來獲取一些心智空間。

不是注意孩子，就是忽略孩子

與孩子共處時，一心多用不但會讓他們感到沮喪，也會讓你壓力飆高，更容易情緒爆炸。如果你想要或需要一個人好好做事，可以讓孩子在旁邊玩玩具、看書或玩遊戲，不用理他們。你就做你的工作，看你的書，煮你的飯，抗拒那股想問他們在幹嘛的誘惑，不要對他們的一舉一動發表意見。

等你準備好投入、專心陪伴孩子，或是他們真的很需要你的時候，就關掉電腦，放下手機，展開親子教養遊戲吧。若家裡有嬰幼兒，請立刻採用這種相處模式，開始訓練他們；你會很驚訝地發現，光是幾個積木或幾顆球就能讓他們玩很久，甚至玩得很開心。

讓孩子學習等待

這聽起來很簡單，但許多父母都做不到。如果孩子在你做晚餐、處理帳單或講電話時跑過來問問題、提出要求，記住，絕對不要同時處理，而是跟孩子說：「請等一下，我事情處理好，很快就去陪你。」

他們不太可能一次就把你的話聽進去，所以你就盡量重複，講15次都沒關係。也許他們會覺得很煩，但終究還是會適應，也一定會熬過去。學會耐心等候是非常重要的態度，越早開始訓練孩子越好。

不要讓快樂的孩子更快樂

這句話出自演員傑克．布萊克（Jack Black），是我最喜歡的親子教養建議之一。如果你的孩子很快樂，那就讓他們自己開開心心，不必再去參一腳。不用陪他們玩，陪他們寫作業，不管他們在幹嘛都不用管。抗拒內心那股想問問題、讚美或幫助他們的衝動，抓緊機會好好休息一下，因為他們很快就會需要你了。

如果孩子覺得無聊，接受事實就好，放手讓他們自己學會應付無聊

無聊是生活的一部分，因此他們最好現在就學會如何應對這種情況。他們覺得無聊不是你的問題，你不必解決。若是你花更多時間和精力去娛樂他們，只會讓你的壓力越來越大，心裡越來越煩。要是聽到孩子說出「我很無聊」這句可怕的話，你可以回答：

「感謝告知！」 「如果想找事做，你可以打掃房間／倒垃圾／餵狗／（其他選項）。」 「我知道你一定會想出辦法的。」 「我是媽媽／爸爸。很高興認識你！」

讓他們自己想辦法解決問題

照顧並滿足孩子每一個要求只會讓你累垮而已，若孩子每每遇到一點小困難就要你幫忙，就更令人筋疲力盡。

請努力抵抗插嘴與插手的衝動，給孩子幾分鐘自行解決問題，同時小聲從旁鼓勵咕噥幾句，說他們快做到了。你會很驚訝地發現，往往只要給他們一點時間，他們就能自己打開罐子、繫好鞋帶，或找到喜歡的洋娃娃。

抗拒介入每場爭執的衝動，不要老是想當裁判

無論是手足間的口角還是朋友間的鬥嘴，別急，都先觀望一下再說。不是所有爭執都需要父母居中調停，特別是在他們本身已經出於某種原因情緒波動的時候。你希望教導孩子一些化解衝突的技巧和策略，但也需要給他們一些空間，讓他們自己摸索出解決問題的辦法。

盡量不要認為孩子的言行舉止是在針對自己

這點可能不太容易，因為人生中沒有什麼比親生骨肉更貼近自己了。就算蹣跚學步的孩子一邊看著你，一邊把青豆丟到地板上；就算正值青春期的孩子以你永遠無法想像的激烈方式大吼，說他們恨你，記住，這些言行完全不是在針對你，更不是人身攻擊。

孩子的行為與其說和你有關，不如說是和他們仍在發育的大腦及想法有關。想鎮定心神，保持冷靜，就稍微抽離一點，以客觀的角度來看待這類情況。吸氣，吐氣，由他去。

不要捲入親子間的權力角力

可以的時候說「好」，需要拒絕時說「不好」，不要和孩子爭執。忽略他們的嘮叨和抱怨，不要落入協商談判的迴圈，若他們辱罵你、威脅你，直接無視就好。必要的話可以用手指堵住耳朵拒絕聆聽。

如果他們以冷靜的態度提出合理的論點，你可以看心情改變主意。在這種情況下，你的最佳回應是「你問了，我就回答」，可以簡化成「你問，我答」。一旦意識到耍這些手段沒用，他們就不會再跟你胡扯了。

假裝他們是別人的小孩

大多時候別人的小孩都很可愛。不一定是因為他們真的比我們的孩子更乖、更貼心，而是因為我們無須對他們負責，所以比較容易保持距離，以客觀視角來看待一切。

孩子犯蠢不是我們的錯；他們的言行舉止並不能反映出我們的教養方式，更無關於我們的成就感與失敗感；他們踩不到我們的地雷。如果你可以假裝自己的孩子是別人的孩子，那他們的行為就不太可能觸發你的情緒，影響到你的行為。

不要為他們的幸福負責

讓孩子快樂不是你真正的責任。你的責任是盡可能保護他們的安全，幫助他們成長、成熟，成為身心正常的大人。其中一個重點在於學習如何體會與處理各式各樣的情緒，包含負面情緒在內。讓孩子在不會深陷情緒漩渦的情況下感受、接受自己的感覺是一種非常有效的方法，能讓你稍稍脫離當下的混亂，獲得一些屬於自己的心智空間。

請在孩子需要你的時候陪伴他們、給予他們安慰；記住，心情不好很正常，完全沒關係；好的，不好的，一切都會過去。請記住這句口號：

「他們雖然是我的孩子，但他們的問題不完全都是我的問題。」

希望你已經被我說服，明白少花點時間和心力在孩子身上其實是件好事，這種觀念不僅能幫助孩子成長，還能提升你保持冷靜的能力，讓你在親子相處時不會失控暴走。

當心靈重獲自由，再加上不斷實踐、投入掃雷練習，應該就能大幅降低你對孩子發飆的機率。

只是人生在世抓狂難免，我們還是會有情緒失控的時候，這也是本書之所以沒有在這裡畫下句點的原因。

相關書摘 ▶《崩潰媽媽的自救指南》：父母難為！這七個原因讓親職角色充滿挑戰

書籍介紹

本文摘錄自《崩潰媽媽的自救指南：保持冷靜、化解親子衝突的怒氣平復法》，時報文化出版

作者：卡拉．納姆柏格

譯者：郭庭瑄

當父母之所以難，是因為這是人生的一部分，而人生本來就不簡單。若生活與教養讓你感覺格外艱困，有時並不是因為你做錯了什麼，而是因為困境是每個人的必經之路，就連那些在社群網站上看起來過得很精彩、很幸福的人也不例外。

寫過三本教養書的親子專家、擁有臨床社工博士學位的卡拉・納姆柏格，也曾因家中兩個女兒的教養問題，被逼到用Google搜尋「如何停止對孩子大吼大叫」的方法。她認為，父母抓狂在所難免（應該說不管怎樣一定都會發生），但生氣≠壞媽媽，千萬不要因為發怒而自責。然而管教也不等於發脾氣，讓孩子聽話不能只靠生氣。我們可以有更有效的方法了解自己的怒氣所為何來，也學習如何盡量避免生氣，以及在生氣之後，如何跟孩子和好。

在本書中，她以過來人的心情，寫出媽媽的崩潰日常，並分享她如何遠離抓狂與自我照顧的經驗及訣竅，這些情緒自救方式包括：減少發飆的五種方法、為情緒導火線滅火的三大步驟、不崩潰的十一種掃雷練習……等。這些原則不僅一體適用，更可以依照個人喜好及自我風格客製出最適合自己的方式。

天下沒有不崩潰的媽媽，只有不願為孩子改變自己的媽媽。更重要的是，即使在抓狂後，你也永遠都有機會重新振作，好好調整自己。

有不願為孩子改變自己的媽媽。更重要的是，即使在抓狂後，你也永遠都有機會重新振作，好好調整自己。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航