三國第一號「人妻殺手」曹操，是好色渣男還是多情暖男？

那遙遠動盪的三國年代，除了搶錢、搶糧的基本慾望外，驅促雄性霸主一個個義無反顧投入征戰的行列，掠奪美艷人妻絕對是個難以抗拒的致命誘惑：曹操長子曹昂正是因此為老爸壯烈喪命。搶人妻搶到賠上自己兒子的性命，曹操被封為三國時期第一號「人妻殺手」確實當之無愧。

然而不同於亂世渣男的始亂終棄，曹操對於掠奪而來的美豔戰利品則是疼愛有加，封品加爵不說，就連跟隨人妻而來的前任子嗣，曹操一律視如己出，厚愛非常。究竟曹操是好色的渣男？還是多情的暖男？讓我們跟著少俠的腳步，一起來揭曉。

蘇東坡在《念奴嬌・赤壁懷古》的名句：「遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。」好一個雄姿英發的公瑾周瑜，好一個美麗動人的小喬名媛，英雄配美人，這是三國歷史的美麗佳話，也成為後世文人的無限遐想。

唐人杜牧另一首《赤壁》：「東風不與周郎便，銅雀春深鎖二喬。」早於《三國演義》成書數百年前的唐代，就已建構這樣美麗的傳說：「原來赤壁之戰曹操攻打東吳孫權的主要原因，就是要搶奪東吳的兩大美女，大喬和小喬啊！」

羅貫中據此加油添醋，在《三國演義》中讓諸葛亮使用激將法刺激周瑜：「人家淫賊曹操要來搶你的老婆小喬，你身為東吳大將軍卻還猶豫畏戰，真不是男人啊！」諸葛亮就是靠著這味「雄性醋勁賀爾蒙」，果然讓周瑜硬起來，聯合劉備共同抵禦曹操的入侵，成功完成人妻保衛戰。

《三國演義》的赤壁之戰，靠著曹操搶奪人妻的情節渲染，成功刺激收視率，成為點閱人數最多的影片之一，甚至拍成電影《赤壁》，讓台灣第一名模林志玲擔綱演出小喬，而那風流倜儻的周瑜，則是由《一代宗師》飾演葉問的梁朝偉獨挑大樑（儘管有人質疑他身高不夠，正史中的周瑜可是具有一百八的身高呢！）事實上早在魏晉時期著名的筆記小說《世說新語》就有曹操搶奪人妻的故事：

曹操與袁紹在官渡之戰可是殺得你死我活的超級死對頭，但是這兩人在年輕的時候竟臭味相投的好朋友呢。因為他們哥倆有一個共同的癖好——搶奪人妻。

某天這兩位惡少聽說有一大戶人家正要娶親，而新娘頗有姿色，這兩人竟然色膽包天商定劫持新娘。天黑之時，兩人溜至豪宅後花園大喊「有賊」，來個調虎離山之計，當眾人被引至後花園捉拿賊人的時候，曹操率先衝進新房，持刀劫走新娘。

緊接著的畫面就是曹操與袁紹帶著人妻戰利品在黑夜裡瘋狂逃跑，一不小心，驚恐的袁紹摔倒在路邊的荊棘叢中動彈不得。眼見後方追者將至，曹操急中生智，大喊：「小偷在這裡！」袁紹嚇得差點尿褲子，馬上藉助著腎上腺素的力量，成功爬了出來，最後兩人終於得以逃脫。

這是曹操啼聲初試的人妻搶奪處女秀，雖然有點狼狽，但總算是不負眾望，成功達陣，把無辜美艷的人妻搶到了手。如果你以為曹操不過是報紙上常看到的性侵慣犯，那麼正史上的曹操絕對會讓你瞠目結舌。

Photo Credit: Wikimedia Commons Public Domain 曹操南屏山橫槊賦詩，月岡芳年繪

東漢末年大將軍何進欲除宦官，下令調動董卓進入洛陽。沒想到董卓還沒進京，大將軍何進已經被宦官處死，何進的兒子「何咸」也在後來的董卓政變中被殺，留下了懷孕中的「遺孀尹氏」。

在古代以男人為核心的宗法社會中，接連失去公公、丈夫又身懷六甲的「遺孀尹氏」，有如被逐出獅子家族的小獅子，面對外界的弱肉強食，只有等死的份。不過命運之神顯然特別眷顧這位坎坷孕婦，這時候患有嚴重「人妻蒐集癖」的曹操，出現在她面前。

我們一般會說女人懷孕時特別的美麗，因為有媽媽的味道，頗有韻味，但真實的情況是，因為身體多住進了一個寶寶，為了供給這位不速之客充足的營養，媽媽的內分泌開始失調：初期的孕吐會非常嚴重，接下來就會開始水腫，身材走樣，有人甚至因為胎兒壓迫到膀胱，會有漏尿的現象。

如果這時還有人說懷孕的媽媽最美麗，別懷疑，那一定是政府官員要來騙選票的；或者是帶著微笑面具，等著接收妳肚子裡金孫的假面婆婆（等到妳生完後，就把妳踢到一邊）。

但是我們曹操的偉大就在這個地方，這位身材擁腫、不時嘔吐的「遺孀」孕婦，也許是她悽慘的遭遇觸發曹操卑微的弱小情愫（曹操的爸爸曹嵩曾認太監作父親，這在東漢重視出身血統的氛圍裡乃是下賤至極、卑劣之事），兩人心靈彼此碰撞出同情式的撫慰共鳴；又或是曹操單純只想滿足個人蒐集人婦的特殊癖好，集滿這一枚孕婦，就可以到全聯兌換全新德國奈米鑄鐵鍋。

總之不管怎樣，曹操收留、蒐集了這位無依無靠、讓人憐憫的孕婦，不僅收留她，連同肚子裡頭的寶寶，曹操同樣視如己出，把他當作親生兒子一樣撫養。曹操如此異乎常人，驚世駭俗的博愛舉動，當然讓他自己的親生子曹丕眼紅、嫉妒，氣得牙癢癢，但是曹操丞相爸爸執意這麼做，他也無可奈何，唯一能作的，就是用八點檔連續劇中的酸賤臺詞辱罵這位來路不明的小野種。

「假子！假子！」曹丕每回只要見到這位小野種，就會在眾人面前，故意大聲嚷嚷。原來兒子也有真假之別。當然，只有我曹丕才是真貨，這位小野種可是名符其實騙人的假貨。原本以為小野種被曹丕這麼一罵，會羞愧地躲起來，消失在歷史的灰燼中，沒想到小野種越罵越紅，最後紅到歷史課本裡頭去，這位小野種就是清談玄學中鼎鼎大名的「何晏」。

台灣光榮特庫摩發行《三國志12》中的何晏（這動作是在向粉絲打招呼嗎）

說起何晏，也難怪曹丕會嫉妒，因為何晏生得白白淨淨的，是當時著名的美男子（可以推想何晏的媽媽也是個美人胚，曹操人妻蒐集的眼光果然獨到）。《世說新語》記載一則故事：

曹丕死後，魏明帝曹叡即位，懷疑這位白白淨淨的假叔叔有偷擦粉，不然怎麼可能會那麼地粉嫩？但礙於皇帝的尊嚴，又不好直接詢問，於是他想出個法子，在朝會的時候，藉機表彰何晏假叔叔的功績，然後賜他一碗熱呼呼麻辣麵，並命令何晏假叔叔當場吃掉。

君命不可違也，於是何晏當場開吃，這個時候，魏明帝曹叡像電車上的變態男一樣，走進何晏身旁，緊盯著他臉上。

只見到汗水從何晏的額頭、臉頰、鼻尖上慢慢滑落，而被汗水滑落過後的臉龐，沒有卸妝時像麵粉摻水時般的噁心黏稠，依舊白淨粉嫩、光采透紅，這時魏明帝曹叡才明白，為何他老爸總是要嫉妒這位假叔叔，實在是假叔叔天生麗質、太漂亮了。

講何晏的故事是在說明，曹操是中國歷史極少見對於女人友善的君王。女人是拿來疼的，不是拿來蹂躪的，只要你願意跟阿瞞我，我保證一輩子疼你，那怕你肚子裡的小孩不是我的親骨肉，我也照疼不誤。

Photo Credit: Shizhao @ CC BY 3.0 京劇中曹操的臉譜

曹操如此不符合兇殘無情的歷史梟雄形象，往往讓看官們疑惑，大部分的讀者都會認為，曹操收留這位孕婦只是「特例」不能算是「通例」，畢竟新任的獅子王通常都會殺死前任獅王留下的小獅子，曹操喜歡孕婦就算了，還把肚子裡的小孩當兒子養，實在是太不合常情了。如果你有這樣的想法，那我們再來看看下則故事：

話說曹操與劉備一起進攻徐州的呂布，呂布敵不住曹劉聯軍的攻勢，便派了一個叫秦宜祿的人去袁術那裡討援兵，那知道那個秦宜祿被袁術看中，強行要他娶漢王朝的宗室女子，秦宜祿沒辦法，只能拋下美艷動人的妻子杜氏，讓她一人孤伶伶留守徐州空閨。

這時候義薄雲天的關羽現身請求曹操：「妻無子，下城，乞納宜祿妻」。就是說我大刀關的老婆沒有生兒子，那位杜氏賞賜給我吧。俗話說「不孝有三，無後為大」，古代的男人為了子嗣的理由，多討個三妻四妾是絕對天經地義的事，就連深受女性朋友喜歡的清朝幽默大才子——紀曉嵐，也都是擁有「一妻六妾」的高水準紀錄，所以如果看官以此事責怪義薄雲天的關羽好色，那未免也太食古不化了。

言歸正傳，曹操答應了他的請求，但是曹操似乎並未太在意此事，等到正式攻城之時，關羽再次提醒曹操。

咦？一代戰神大刀關竟然為了一個女人，兩次跟我稟告，莫非這位女人美艷動人？曹操被關羽這麼一提醒，不禁心裡發癢，於是在城破之後，早先一步召見了關羽指名的杜氏，沒看還好，一看果然是國色天香。美人當前，曹操的「人妻搜集強迫症」又發作，哪管什麼約定，馬上把這位原本答應賞給關羽的人妻佔為己用了。

後來劉備放棄曹操的加盟店，打算自己獨立成立「蜀漢品牌」，但是關羽卻在一次敗戰之中降於曹操。也許出於搶人妻的內疚，曹操對關羽可是百般厚愛；也許是出於人妻被搶的氣憤，關羽對於曹操可是百般不屑，這一切的一切都可以說是人妻惹的禍。

後來這位美人杜氏有一個兒子秦朗，史書上說這孩子是那位去袁紹討救兵然後不回家的秦宜祿骨肉。曹操非常喜歡這位小男孩，曾對著賓客說：「世有人愛假子（秦朗）如孤者乎？」這世界上有人會像我一樣如此疼愛別人的小孩嗎？

我們無法確認美人杜氏在被曹操搜集時是不是孕婦，重點是只要曹操喜愛的女人，一律是愛屋及烏，全部抓過來疼。後來這位假子秦朗，一路做到了驍騎將軍，位極人臣，曹操疼假子可不是疼假的；而從尹氏到杜氏，曹操對於人妻的疼愛更是不變的「慣例」。

曹操像｜Photo Credit: Dhugal Fletcher CC By SA 2.0

如果你認為這些女人是懾於曹操的權勢威嚴才被迫讓曹操蒐集收養，那你就大錯特錯了。再講一個故事，曹操的元配丁夫人無子，這時曹操另一位劉夫人生下一男曹昂後隨即死去，於是丁夫人就把曹昂當作親身兒子撫養。

丁夫人含辛茹苦，把曹昂養育成人。這位曹昂乃曹操的長子，英俊挺拔不說，重點是有乃父之風，勇猛無比，曹操很喜歡他，把他帶在身邊南征北討，如果沒有意外的外，曹昂就是王位繼承人了，但是人算不如天算，意外總是會發生。

曹操率軍攻打宛城時，守將張繡率眾投降，然而張繡的哥哥先前已戰死，其遺孀也是個美人胚。一看到美人胚出現，曹操就像殭屍聞到血一般，無可救藥的人妻蒐集癖馬上又犯病，立馬把張繡兄長之妻納為妾室。

張繡覺得愧對兄長，沒有好好保護大嫂，憤恨之下，從原本的投降，變成起兵造反，把曹操軍團殺得措手不及，混亂中，曹操的大將典韋戰死，而曹昂為了掩護老爸撤退，也壯烈犧牲。

為了搶人妻，搞到自己兒子都壯烈犧牲，曹操垂頭喪氣地走回家。丁夫人一看自己的愛兒曹昂不見了，一問之下，怒不可遏！辛辛苦苦養大的小孩，就因為你曹操管不住自己的小弟弟，讓他白白地犧牲。

丁夫人管你是漢朝的丞相還是偉大的梟雄，為母則強，你敢害死我兒子，我要跟你拼命，於是隨手抓起身邊的茶杯朝曹操扔去，緊接著竟衝過來要搥打。各位看官，一代梟雄、偉大的漢朝丞相竟被一婦人捶打，這成何體統？

但是曹操竟然沒有生氣，挨了幾拳後，親聲細語的問：「我該怎樣作你才不會生氣？」丁夫人咬牙切齒地說：「你害死我兒子，我要跟你離婚。」曹操認為這是氣話，我是漢朝的丞相怎麼可能「被離婚」？太丟臉了，於是命人先把丁夫人送回娘家，等過幾天後氣消後，再把派人接她回來。

沒想到幾天過後，丁夫人還是堅持要離婚，完全不給曹操面子，丁夫人娘家個個嚇得魂不附體，害怕曹操在盛怒之下，會殺了他們全家。結果曹操的奇特反應跌破眾人眼鏡：他拿出了一筆錢，交付丁夫人兄長，說道：「如果丁夫人執意要離婚，那你們趕緊幫她改嫁吧，不要耽誤了她的青春。」

天啊！這太溫暖吧！比起民國初年頭號渣男徐志摩，曹操簡直是古往今來第一大暖男，完全不符平日我們所認識曹賊的凶狠模樣。更令人咋舌的是，曹操對於丁夫人的溫暖延續到他生命的最後一刻。曹操在彌留之際，在病榻前難過地說：

我這一生無所愧疚，但是曹昂的娘（丁夫人）已經離開了曹家，若死後到了九泉之下，戰死的曹昂問娘到哪去了，我該怎麼回答呢？

人妻、子女無數的一代梟雄曹操，對元配夫人如此深情，對為他戰死的曹昂如此慚愧，不禁令人慨嘆再三。

中視《軍師聯盟》劇照 電視劇裡曹操與卞夫人

二夫人卞氏原為娼妓，曹操尚未入仕之時，見其容貌不俗，便娶之為妻。卞夫人生下曹丕、曹彰、曹植兄弟，曹操一生戎馬、南征北討，卞夫人一直在幕後主持家計。丁夫人離開後，曹操為了感念卞夫人勞苦功高，將她扶正，立為皇后，而其子曹丕亦繼承了曹操大統，改寫了曹魏歷史。

注意喔！以卞夫人娼妓出身的身分，曹操竟願意破格「立賤」，讓她母儀天下，再讓歌妓之後繼承大統，這需要何等的胸襟與氣度啊。

從後世道德的眼光來看，曹操到處強佔人妻無疑是好色渣男的惡劣表現；但若從時代背景而論，曹操在戰亂中予以流離失所的女性安全庇護，使其免遭姦淫蹂躪的命運，再進一步細心呵護與厚待，甚至照顧無血緣關係的子嗣，以其帝王之尊卻對女性如此友善，的確是史上罕見。再加上曹操對於丁夫人、卞夫人如此深情款款、如此器重感恩，無疑是名符其實的「超級大暖男」。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航