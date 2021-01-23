《千分之三的意義》：我們要把父母家人想要親口告訴他的愛，透過電子耳送進他的心裡

文：詹斯敦

確診後的奔波與手術

衛斯理確診後，我們帶著他四處求醫，二○一七年六月到七月之間的日子是很忙碌的，每件事都得從頭開始。

我與亞曼達每天都繞著他團團轉，我們一邊尋求醫療資源，確認之後的手術與復健細節，同時也尋找在還沒能動刀的期間內，我們可以多為他做些什麼事，包括研究電子耳輔具的品牌、買些不同的有聲玩具回家，時時陪著他玩。

在求醫的過程中，我才知道耳朵聽見的聲音，其實不是真正從耳朵產生的。是聲波經過中耳耳道後，使耳中的鼓膜產生震動，再讓內耳裡的毛細胞產生訊號，然後藉由聽神經傳到腦部，最終形成了聽覺。

而聽力障礙主要有兩種肇因，分別是傳導性聽力受損及感覺性聽力受損。傳導性聽力受損，起因於中耳或耳道在傳遞聲音時產生問題，以至於聲音傳導功能不足，這可以透過手術、助聽器輔具或藥物加以改善。感覺性聽力受損，則有可能是因為內耳、聽神經或腦部神經受損導致，多數可以利用助聽器改善，少部分較嚴重者，則需要透過開刀、植入人工電子耳，才有機會大幅改善聽力。

由於衛斯理屬於後者，狀況又是極重度聽損，因此我們很早就知道必須動人工電子耳的微創手術，但因為他還太小，我們決定等到他約一歲、大部分狀況都穩定之後，才在台北的振興醫院由陳光超醫師主刀。

陳光超醫師過去專攻頭頸癌症治療，但在二○○四年振興醫院成立聽覺醫學中心後，他就到澳洲進修電子耳植入手術，回台後投入相關領域治療。

如果不是親眼所見，你也不會相信在台灣做這種手術，只需要在患者耳後處切開約三公分的傷口，就可以植入連結耳朵神經的接受器。而術後只需要留院觀察一天，將接收器打開，確定「開頻」後接收外界聲音無虞、傷口沒有發炎，就可以出院返家。

相較於我在美國向專業醫院詢問該項手術的規劃時，對方回覆光是動刀後就必須留院觀察兩週，開頻速度也不會這麼快，整體時程比陳光超醫師領軍的團隊要慢得多。

這不是說誰的速度快就技術高超，而是台灣的醫療水準可以做到這個程度，真的令我非常佩服。所以在我遇到謝國樑後，向他大讚台灣的醫療資源與技術是全球頂尖，絕對其來有自。

回到三年前，我永遠不會忘記衛斯理在他生日前一晚、二月二十一日辦理好住院手續，隔日二十二號，就要面對這場一隻耳朵約五小時、兩隻耳朵將近十個小時的電子耳植入手術。其實如果是我要動手術，我一點也不怕，但那是我的孩子，怎麼想都捨不得。前一天，我在醫院陪著他辦理住院手續的時候，衛斯理還笑著鬧著，以為是要出門去玩，什麼也不知道。

我相信手術會成功，但我也想過，如果他真的得面臨失敗，那我也做好未來需要一起去學手語、找相關教育資源，他這一生都必須靠手語與他人溝通的心理準備。我向主禱告，希望一切順利，我們都不願意再一次碰上任何改變生活的危機。

晚間十一點，護理師來幫他注射點滴，孩子太小，護理師可能也技術不夠純熟，幾次都找不到血管，衛斯理痛得大叫、哭了出來，我現在想起來還會有點心疼。

在醫院那晚沒人是好睡的，何況早上六點半就會有護理師進來安排手術的前置作業，前一天入院前還活蹦亂跳的衛斯理，這時候好像就感知到「事情不太對勁」而變得相對安靜，有些害怕的樣子。

他是當天的第一台刀，八點就進了手術室。原本以為是幾個小時就會出來的手術，一路到下午四點，他的名字都還顯示著「手術中」，不胡思亂想是不可能的。

我以及我的父母親全程在手術室外等待，直到晚間七點，護理師才從恢復室將他推出來，一歲的他躺在病床上，身軀看起來更小、更脆弱，紗布與繃帶纏著他的頭，從耳朵到額頭沒有一處是露出來的，前前後後，他花了十四個小時才完成這場手術。

原來，進到手術室，醫師才發現衛斯理耳朵裡有積水，有中耳炎的跡象。但要開電子耳的手術，孩子是不能有中耳炎的，否則會影響機器運作，因此醫師多花了近五個小時，幫他清理耳朵內的積水與發炎狀況，才接續將接收器植入的手術。

上帝保佑，手術順利，孩子一切都好。

只是晚上回到病房內，他麻醉還沒退完，鬧脾氣地含淚看著我，我們有記得帶他最喜歡的車車玩具到病房哄他開心，那時雖然心疼，但已經抱著「明天一切都是美好的，主會讓衛斯理的路愈走愈平坦」的心情，看著他邊哭邊玩、又鬧又笑的樣子，心情既沉重又輕鬆。

手術隔天就是他的生日，一早七點護理師就來確認他耳後的傷口，這麼大的手術，傷口就只有細細一條開口，用類似美容膠的東西貼著，感謝主的保佑，傷口復原狀況一切穩定良好。

約莫十點，聽覺中心的護理師與聽力師就來協助衛斯理開頻。

開頻的意思是指，將掛在耳外的處理器打開，讓電子耳開始正式作業，使得患者能夠聽到外界聲音。只要開頻成功，後續再經由聽力師協助調整植入電極的電流圖，只要一切趨於穩定後搭配復健，患者日後就可以穩定的發展聽力與語言能力。這個過程就像是推開衛斯理世界裡的一扇大門，我們要把城市裡的喧鬧、自然界的蟲鳴鳥叫，還有父母家人想要親口告訴他的愛，透過電子耳送進他的心裡。

我錄下了衛斯理開頻後、第一次聽到聲音的那個瞬間，開頻後不過幾十秒，衛斯理的表情從疑惑到驚慌，然後放聲大哭地鑽進保母的懷裡。醫師解釋，多數人利用電子耳聽到的聲音，無論是清晰度、音量等等，都會與助聽器完全不同，孩子尤其會對這樣陌生又突如其來的刺激，感到驚慌失措。

影片不過短短一分鐘，這段路我們與他卻走了整整一年。衛斯理努力跑著、追著，在這一刻，總算與這個紛雜又吵鬧的世界真正連上線。如果你們也能看到這個影片，我想你也會像我當時一樣為此感動落淚。

我們可以回家過生日了，衛斯理將會聽見每個家人為他唱的生日快樂歌，還有什麼比這更好的生日禮物呢？

寫到這裡，我不得不介紹我的父親詹秀穎，他曾經在風雨飄搖中一肩扛起國家賦予的重任而毫無怨言，從他的言行中，在國外長大的我似乎也明白了「在漢蘇武節」的故事。也因為秉承了父親的性格，我才能坦然面對衛斯理的聽損。我感謝父親遺傳給我的力量。

父親一生為國劬勞，飽受風霜，卻能夠屹立不搖，一方面也得力於我的母親。母親一生跟隨父親走過大半個地球，見過繁華似錦的紐約、冰天雪地的莫斯科，也經歷了南太平洋蠻荒的國度。她原是生長於中部的純情女子，沒想到婚後竟一頭栽進父親詭譎多變的外交生涯中，堅毅的她咬緊牙關幫助父親贏得了異國的友誼，也展現了內斂隱忍的美德！

母親的賢淑和教導影響我妹妹南茜最深，雖然遠嫁美國，但她侍奉公婆克盡孝道，對身在台灣的父母也是時刻問安，關懷備至，對我這個狀況層出不窮的哥哥更是叮嚀不斷。這些親情都是促使我勇於面對艱困的動力。

書籍介紹

本文摘錄自《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》，聯經出版

作者：謝國樑、詹斯敦

冥冥之中，一切都有安排，

兩位聽損兒爸爸謝國樑、詹斯敦的相遇絕對不是偶然，

而是上天巧妙的設計，這段際遇背後也有其非凡的意義。

謝國樑：「在小愛確診是極重度聽損之後，有一段時間很容易感覺到自己沒有什麼活下去的欲望，過去那個單身時，瀟灑、自在、將一切狀況掌握在手上的謝國樑不見了，取而代之的是一個無能為力的小愛爸爸。」

詹斯敦：「當我得知衛斯理確診為雙耳極重度聽損時，即便我已經是個帶領百人團隊、手握數千萬資金的創業家，仍舊不知所措，在上海痛哭失聲。」

崩潰之後，兩位素昧平生、個性截然不同的爸爸在雅文基金會相遇，開啟了他們人生下半場的新里程。這是一個仍在發生的「生命故事」，證明在你生命艱困的時候，心裡有依靠是很重要的，領你走出幽暗山谷的摯友何其珍貴！祝福所有人身邊都有一個這樣的人，能陪你一同走過荊棘之路。

台灣每年新生兒中，有千分之三～四有先天性聽力受損問題。本書作者版稅收入全部捐給雅文兒童聽語文教基金會。

聽損可以藉由手術、輔具，復原部分聽力功能，但是這個可以醫治的遺傳疾病，為什麼還是讓許多父母心痛呢？

聽損兒在手術、開頻後，第一次聽到聲音的瞬間，表情通常是驚慌疑惑。醫師解釋，多數人利用電子耳聽到的聲音，無論是清晰度、音量等等，都會與助聽器完全不同，孩子尤其會對這樣陌生又突如其來的刺激，感到不知所措。

啟動開頻不過短短幾分鐘，父母與孩子卻常常走了一整年。而當孩子可以努力跑著、跳著的那一刻，才總算與這個紛雜又吵鬧的世界真正連上線。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰