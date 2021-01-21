《斜槓思考》：「48小時法則」與「20年法則」讓你不落入輸家思維

文：史考特．亞當斯（Scott Adams）

四十八小時法則以及二十年法則

你是否曾經好奇過，禮節上的那些規範是從何而來？我的意思是，是誰首先提出要對打噴嚏的人說「祝福你」？是誰決定看到有人跑向電梯時，幫他按住電梯門是禮貌的，而裝作沒看到且反覆猛按關門鈕，是沒禮貌的舉措？

為了要跟上不斷改變的時代，有些人必須時不時地發明新的禮儀和規矩。我就發明了兩條建議你要採納的規矩，因為這麼做會讓世界變得更美好。除此之外，這兩條新規矩還可以讓你不要落入輸家思維。

四十八小時法則

四十八小時法則規定，每個人都該要有四十八小時的時間，對某個冒犯到他人的言論做出澄清、道歉，或是反過來，進一步陳述這些言論。四十八小時的計算，是從那些出言冒犯者意識到有人被冒犯起開始計時。

在這兩天的時間過去之前，我所建議的規矩是，旁觀者可以表述該事件讓他們有什麼樣的感受，並禮貌地要求做出解釋。但預設你正確地解讀了一個令人反感的陳述，這則是不禮貌的作法。一旦你獲得了對方的說明／道歉／更新，根據我的這個標準，這時你就可以自由地表達自己的意見了。

如果你現在無法立刻看出四十八小時法則有什麼價值，那麼你大概是不太關注新聞。大約有一半的新聞報導都涉及斷章取義，言行表現冒犯，並且製造出好幾個小時的內容，裡頭盡是些挖苦之詞，除此之外什麼也沒有。

作為一個公眾人物，我一直都很希望四十八小時法則的存在。有一些陌生人一天之內在社交媒體上攻擊我好幾次，只是因為在他們的想像中，我是這麼想、這麼說、這麼做，那些批評者當中，只有極少數是真的與我意見相左。我知道這對於你們這些無需面對公眾，僅擁有個人生活的人而言，聽起來很奇怪；但是在直接觀察了這幾年後，成千上萬則針對我的公開意見所做的批評裡，我可以告訴你，當中，真正對我的觀點或關於這些觀點所產生的脈絡做出正確解讀的，不到一成。

當你覺得某人的言論冒犯了你時，養成一個習慣，就是先等待四十八小時。你會驚訝於你有多常誤解了那些訊息。這並非巧合。人們鮮少故意公開發表一些令人不快的冒犯性言論，然而，與此同時，誤解他人訊息的情況卻非常普遍。四十八小時法則，可為人們帶來一個好處，就是可以讓大眾往好處想，而這是符合機率的。

以為自己能準確地辨識出陌生公眾人物的意圖，這麼做是一種輸家思維。比較好的做法是要求人們進一步說明他們的觀點，並且接受那些最能夠佐證他們內心想法的證據。

一個實際問題是，我們能夠駕馭生活的唯一方法，即是不停地去推敲別人到底有些什麼樣的意圖。我不是在說你有辦法可以關掉這種本能。但是，回應某個具有冒犯性的言論，最有效——也最合理——的方法就是等待對方的澄清或道歉。而這麼做的原因在於，大部分具有冒犯性的言論都不是你乍看之下的那樣。

一旦你有了更完整的脈絡以及更多可靠的事實，你就可以站穩腳跟，表現出你是真的很理解對方的意思和意圖；而即便已經做到這個地步，你想的通常依然是錯的。但至少你可以說你已經試著要保持心胸開闊了。我們並不是生活在一個，人們可以盡所能開放思想對他人表現寬大胸懷的理想社會裡；不過，如果我們努力去嘗試，將使世界變得更美好。

二○一八年，羅斯安妮．巴爾（Roseanne Barr）在推特上發布了一則重創自身事業生涯的貼文，這則貼文被普遍指控聽起來相當具有種族歧視意味。她在推文裡頭寫道，歐巴馬前顧問瓦萊麗．賈勒特（Valerie Jarrett）的長相，就像穆斯林兄弟會和《決戰猩球》生出來的小孩。如果你看過瓦萊麗．賈勒特的髮型，並知道《決戰猩球》裡的白人女演員海倫娜．寶漢．卡特（Helena Bonham Carter）所飾演的角色，並且——這是關鍵部分——你不知道賈勒特是非裔美籍混血，那麼這就會是個好笑的哏。羅斯安妮宣稱她並不知道這個事實。就我個人而言，根據賈勒特的容貌，我也不會猜到。

當批評者正為了羅斯安妮那則被指控種族歧視的推文，嚴厲地批評她時，她立刻否認這則貼文有種族歧視的意圖。我認為她的否認是可信的：哪個公眾人物會故意把一位非裔美國人拿來跟人猿做比較，還是公開進行，並且認為這沒什麼大不了？即使是真正的種族歧視者也不會做這麼蠢的事，假設他們也主演過很紅的電視節目。對我來說，指控羅斯安妮的推文有種族歧視的意圖並不可信。

在分析這件事的時候，我有一個優勢，就是我擁有「知名人士」的視角。我經歷過一篇又一篇的文章指控我的各種子虛烏有的惡劣意圖，而讀者們卻認定那些都是真的。非知名人士知道有時媒體會扭曲知名人士所說的話，但是他們通常並不知道這有多普遍。

進一步增加我對羅斯安妮意圖解讀的可信度的是，她澄清了自己的意思並非針對種族評論，並且對於有人會如此解讀，她始終在情緒上表現得非常震驚。不過，我終究不會讀心術，我也可能是錯的，畢竟我以前也出錯過。但是我可以百分之百肯定地說，批評羅斯安妮的人也不會讀心術。我們都是在找線索，對她的內心想法做出臆測。

正是羅斯安妮的情況，促使我提出對公眾進行公開澄清的四十八小時法則。如果遵循這項法則，任何人都可以針對某個被負面解讀的說法做出進一步的說明。一旦有了說明，我認為媒體和公眾應該要接受這個解釋。

但等等，你是說——如果那個說明只不過是企圖收拾善後的謊言呢？

四十八小時法則會建議你應該接受那個謊言，並當作是事實，然後放下。許多社交互動就是這樣進行的，我們稱之為「禮貌」。

你的朋友：抱歉，我遲到了。路上超塞的！ 你（想著）：他大概在說謊吧。 你（說著）：你安全抵達真是太好了！我請你喝杯飲料吧。

我們不能當思想警察，用這種方法來管理社會並不實際。但堅持要求人們做出並說出正確的事，既實際又有用。如果你有邪惡的想法，但總是做出、說出對世界有益的事情，那麼你在我的書裡，就是個好人。

簡單來說：你是怎麼樣的人，取決於你做的事情，不是你的想法。

同樣地，如果你有一些偏執的想法，但你已成功地用你的理智凌駕於這些想法之上，並以社會認可的方式採取行動，那麼我對你也沒有意見，我不會因為你的想法而批評你。但如果你的行為（包含你的言詞）對於整體利益有所牴觸，我一定會讓你知道。

我對這項議題的部分想法是受到一個事實的影響，即人類會逐漸變成他們自己說出來的那個模樣。如果某個偏執狂經常公開表示種族歧視是邪惡的，那麼這個偏執狂便會產生自我影響，變得比較不那麼種族歧視。我們最好鼓勵那些不很真誠但很正面的意見，因為它們在某種程度上，是一種自我實現。對有用的事情做出獎勵，會讓走在這條路上的人，在真的認同這些念頭之前，繼續偽裝下去，直到它變成真的。比起去猜測人們在想什麼，並以這些猜測來定人們的罪，我會選擇前者。如果我們的文化基礎是奠基於譴責人們假設的念頭，我們就不可能擁有一個成功的文化。

當你看到有人把某個「難以置信」的故事解釋成一件普通到不行的事情時，你通常都可以認定，那個普通的版本才是正確的。我不會說這樣做每次都會是對的，但是當你有一個普通的版本可以相信的時候，去選擇相信令人難以置信的版本，通常都不是什麼好主意。

當看到新聞上某個「令人難以置信」的報導是建立在解讀他人的意思上時，這通常都是假新聞。稍安勿躁，等等看有沒有更進一步的說明，看看有沒有一個非常普通的解釋可以說得通。

二十年法則

讓我們停止為超過二十年前發生的事互相指責。人類在二十年的時間裡，變化很大。如果我們夠幸運，隨著時間的推移去學習並成熟，我們就會變成自己年輕時的進化版——更有智慧、比較不自私，也更有用。

在過去——比如說，網路出現以前好了——你年輕時犯下的錯誤不會留有紀錄。二十年法則在大部分的狀況下都預設為適用，因為沒有人有任何有效率的方法可以確認你如此久遠前的行為。

現在，我們有了社群媒體，它打造了一組幻燈片，展示你一生中所有過的蠢念頭、或是你做過的所有蠢事。事實證明，我們大多數人在年輕時都比現在糟糕。你不會想認識那個青少年時期的我。但我寧願認為從那時候開始到現在，我已經有所進步了。如果你能以對等的禮數評斷我的話，我同意以你在這個星球上最近的二十年人生來對你做出評價。

我知道這個系統並不完美，我們之中有些人在過去做出太可怕的事情，以至於不管過了多久也無法被原諒。即便如此，不原諒的話，事情會更糟。如果你能以我五十年前的所作所為來評斷今天的我，我也可以對你做一樣的事情，而這樣的一條路是通往漫無止境的黑暗。

假如社群媒體不存在的話，二十年法則就沒這麼急迫。但是我們幾乎要被用我們高中時期所做最糟糕的決定來評斷了。這不是組織社會的好方法。

用人們年輕時的模樣來評斷他們，是種輸家思維。人是會變的，而且通常是有所進步。

書籍介紹

本文摘錄自《斜槓思考：開啟大腦的多職潛能，思考像個全才》，時報出版

作者：史考特．亞當斯（Scott Adams）

譯者：陳映竹

腦袋活一點，你的成就高一點。

8大領域的專才教你練就斜槓大腦，

擺脫魯蛇思維、接通贏家思路，

在任何場合都能提出令人驚豔的見解。

職場神話《呆伯特》漫畫作者重磅新作。

亞馬遜 Top 1 暢銷書。

暢銷作家艾爾文：今年最期待有中文版的書之一。

鋼鐵人伊隆．馬斯克曾說：「如果公司有哪項政策會被畫進《呆伯特》，我們就要放棄或改變這項政策，以免淪為笑柄。」這就是《呆伯特》的傳奇地位。

《呆伯特》創作者史考特．亞當斯延續他對社會的敏銳洞察，犀利直言：「學校不教思考，其後果就是『輸家思維』天天上演。」尤其在社群媒體的推波助瀾下，「輸家思維」正在急速擴散。

時代變了，思考是你最強大的武器

如果你不曾質疑下列事件，你可能已經身陷輸家思維：

科學家預測石油產量已經達到頂峰；

科學家說臭氧層破洞已經嚴重到無法修復；

專家說2000年的千禧蟲會癱瘓全世界的電腦系統。

20年前，如果媒體報導某件事的事態嚴重，我們必須嚴陣以待；如今，如果媒體宣稱某件事很可怕，那八成一點都不可怕。學會如何思考是我們在這個時代脫穎而出的利器。

為自己打造贏家世界觀，不用成為全才，也能思考像個全才

心理學家／藝術家／歷史學家／工程師／領導者／科學家／創業家／經濟學家

8堂斜槓思考課程，擊碎你毫無自覺的思想監獄，走上全然不同的贏家思路。

╳ 輸家思維：自尊等同於我是誰。

○ 心理學家：自尊是可以放大或縮小的工具，而不是自我囚禁的監獄。

當你代表公司去談判、做簡報，不妨放大自尊，提醒自己：其他人跟你沒有兩樣，都在掩飾緊張、強裝有自信，扮演著真實自我的「加強版」。

當你與別人意見分歧，試著縮小自己的自尊，承認這次錯的可能是自己。不妨記錄有多少次自己原本篤信的事情，最後的發展卻背道而馳。這樣的謙遜有助於你擺脫輸家思維。

╳ 輸家思維：事情的真相，一定是你想到的那一個。

○ 藝術家：缺乏想像力，會導致我們做出糟糕的假設。

一個問題，除非能像法庭案件經由正、反兩方不斷舉證、答辯，找出可能的解答，否則我們的自以為是，都不過是一廂情願的臆測（在政治光譜的兩端極為常見）。事情的真正原因，常常都是你沒想到的那一個。

╳ 輸家思維：眼前有通往成功的選項，而你卻受制於過去。

○ 歷史學家：歷史是透過某種濾鏡書寫而成，但卻是囚禁思想最堅固的監獄。

中東人常受自己的歷史定錨：都是你這樣的人對我這樣的人做了很多壞事；美國小學歷史課本則記載著，勇敢的歐洲人發現美洲新大陸，試圖與原住民交好卻失敗，最後寬大為懷，讓原住民保有自己的保留區。

歷史只有在作為一種勸說工具時有其效用，像是中東人可以藉由歷史讓對方產生罪惡感、進而影響對方，但對於他們做未來的選擇並沒有助益。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰