【德疫誌】作為第一線護理師，我只能眼睜睜看著自己確診

受訪對象：茱莉亞（Julia Hertwig，29歲，德國柏林北部一處醫院的資深護理師）

（本文以受訪者第一人稱敘述）

我到現在都還記得這位X病患，就是讓我們感染新冠肺炎的病患。我們幾乎整個護理站都感染了。那時是去（2020）年三月，我們醫院的規定是，醫院所有同仁包括醫生、護士、清潔人員都不准配戴口罩，因為整個德國都口罩短缺，很難取得口罩。

這名五十多歲的病人入院時已經發燒、咳嗽，但醫生說，這就是肺炎的症狀。

所以開給他抗生素，但藥物並未發揮作用。當然，因為新冠肺炎的起因是病毒感染不是細菌感染。他在護理站三天每天都咳嗽、沒有戴口罩，我們也沒有戴口罩。

他到我們護理站的隔天，我值夜班，當時接到新的指令，那天夜班必須配戴口罩。但只有這一天，其他天我們還是一樣沒戴口罩上班。

我跟醫生說，這位病人一直咳個不停，而且抗生素也沒發揮效用。也許，他可能得了新冠肺炎。

醫生也覺得有可能，於是我替那位病人做了測驗，果然確診陽性。他得了新冠肺炎。

那時是新冠疫情爆發初期，我們醫院還是一片混亂，一位同事在晚上九點打給我：「茱莉亞，那個病人確診陽性了。」所以我不是從醫院那邊知道，而是同事跟我說的。

隔天早上我花了整整兩個小時，向醫院確認我究竟需不需要上班，他們要我打給不同的人確認，這個人不能做決定、又打給另一個人，我只是想知道這個情況下我還能去醫院上班嗎？

過了兩個小時的電話轟炸我終於得到醫院答案：「不行，你不能來醫院上班。趕快去做檢測。」

然後，結果出來了，我是陽性。

去年跨年夜茱莉亞（中）仍要值班，半夜她與同事忙中抽空拍照慶祝｜Photo Credit: 茱莉亞

大規模院內感染

我們護理站一共12名護理師，多達八成到九成的人都被同一人感染，因為我們幾乎每個人都跟他接觸過。又因為他一直咳嗽、同房三名室友不准他開窗，他只好一直在護理站走來走去，結果至少有七名病患也被感染了。

由於我們站內染疫人數過多，醫院決定直接改成COVID-19護理站，病人就地隔離；護理站人力不足，醫院調度其他站的護理師過來支援，調高他們的工作時數、更改他們的休假時間，勉強應急。

染疫的護理師包括我在內，都得在家休息兩週，直到檢測結果是陰性，才能回去上班。當時的規定是，確診後滿兩周檢測，若還是陽性，五天後再檢驗。我一共驗了五次還六次，足足五週都是陽性，最後一次驗才過關。

我們醫院沒規定醫護人員一定得定期檢驗，只說想驗的人可以主動去驗，我經過這次教訓之後，每週都做檢測。

Photo Credit: AP / 達志影像

DRG醫療給付制度

坦白講，像這樣的院內感染，我們醫院幾乎每週都會發生。這聽起來很不可思議，但我認為是制度的問題。

去年六月開始，我們醫院規定新病患入院一定得先檢測，凡已經確診新冠肺炎、有出現咳嗽發燒症狀的病患會被隔離，住進單人病房；但很多人是無症狀的新冠患者，檢測結果要24到48小時才會出爐，發現是陽性後早已傳染給其他人了。

這種情形不只發生在我們醫院，德國目前實行的DRG醫療制度（Diagnosis Related Groups），並沒有給醫院太多機會能確實隔離病人。在這個制度下，醫院依照病患治療項目，向保險公司請領款項。換句話說，得自負盈虧的私立醫院要仰賴大量的病患人數，才有足夠財源。

如果真要確保不會有院內感染，每名新病患都得先隔離，一人一間房，直到兩次採檢都陰性，才能住進多人房。但實際上不可能這樣做。

假設一個護理站收治40名病患，有隔離病房的護理站，只能收10到15人，這樣就少了30個可能收治的病人，對醫院來說，就是少了30個顧客。

對，我們談的不是病患，而是光看在錢的份上，把他們當成顧客。

舉例來說，在疫情期間，其實應該減少非必要的手術，但為了要賺錢，醫院讓病患承擔風險。我們醫院還是打電話請原本安排手術的病患到院，結果有些人不幸就被感染了。我問他們：明知道疫情嚴重為什麼不取消手術？他們說，是醫生強調手術一定要做，他們才來的。

護理師自保也保護病人

所以我說，在德國醫院治療的病人很危險。護理師也是，那次大規模感染後，有人到現在味覺還沒完全恢復；有名20歲出頭的年輕同事，出現神經系統的問題，常常頭痛莫名；有名醫師則得了疲勞症候群，發病時累到站不起來、無法下床。

我自己則是得了哮喘，現在隨身都得帶氣喘噴劑，因為不知道何時會發病。

現在德國疫情又變嚴重，我們護理站在前一波疫情穩定時改成收治「疑似」感染新冠肺炎的病患，你不知道他們身上到底有沒有病毒，我們也只能自保，每天都配戴FFP2口罩（註），每看完一個病人，就換掉身上所有防疫裝備，每天穿穿脫脫幾十次。

之前醫院高層還不樂見我們戴FFP2口罩，因為這種口罩很貴、很難取得，但現在疫情緊急，護理人員也強硬起來，幾乎每名值班人員都戴著，這關乎到我們跟病患的健康，保護他們也保護我們自己。

註：通過歐盟認證的醫療口罩等級分為FFP1、FFP2、FFP3，FFP2口罩最低過濾效果94％，FFP3則能達到99％。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航