《投資心理戰》：請小心，媒體光環並不保證讓你賺進真金白銀

文：詹姆斯．蒙蒂爾（James Montier）

記得前面提過捷思法不過是一種能讓我們處理眼前資訊氾濫情況的一種經驗法則嗎？而「代表性」，則是指我們傾向使用另一件非常相似的事物來評估當下狀況，卻忽視機率的存在。舉例來說，請思考以下情況：

琳達三十一歲，單身，個性坦率且非常聰明。她主修哲學。身為一名學生，她非常關心與平等及歧視相關議題。

琳達較有可能是：

銀行行員

或

一名熱中女權運動的銀行行員？

多數人會回答琳達既是一名銀行行員，也是一名積極的女權運動者。但其實這樣的回答並不理性。從數學的集合論中我們可以得知，兩個集合的交集，絕不可能大於整體。任何選擇「一名熱中女權運動的銀行行員」答案的人，都犯了統計學家所謂的「忽視基本比率」的錯誤。

上述情事其實就是單純忽略了銀行行員的數量，遠比既是女權運動者、又是銀行行員者的數量還要多的情況（所以，就機率來說建議選擇第一個答案，請見下圖）。「代表性」的其中一個面向，經常以「小數定律」（law of small numbers）來表示（該名稱是對統計學「大數定律」的嘲諷），這是一種認定隨機樣本，遠比統計學抽樣理論所做出來的預測更能代表彼此和整體的信念。

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舉例來說，請思考以下每一枚硬幣的投擲結果順序：

正反正反反正

正正正反反反

在被問到哪種結果更可能發生時，多數人會回答：第一種，只因為其結果看上去更像隨機的。然而此兩種順序發生的機率，事實上都為（0.56）。管理學者羅伯特．布盧姆菲爾德（Robert J. Bloomfield）和傑佛瑞．海爾斯（Jeffrey Hales）策畫一項實驗，檢視人們如何試圖預測隨機事件。

實驗中每位受試者都會拿到一份隨機事件，並要求其預測下一次事件發生的情況。布盧姆菲爾德和海爾斯觀察到兩種反應——人們傾向對發生在連續走勢後的改變反應過度；對已經發生過多次反轉的改變則反應不足。

代表性捷思法，在金融界有許多可應用之處。例如，我們完全可以相信投資人在處理獲利數據時，會受小數定律影響。當一名投資人見到許多時期下的優良獲利數據後，小數定律往往會導致其相信所檢視的公司，是一間獲利成長特別快速的公司，因此未來也更有可能繼續展現出超高的獲利成長。在此種觀點下，這間公司不可能是一間「普通公司」，因為其獲利表現看上去「並不普通」。

另一種代表性捷思法產生作用的例子，則是人們傾向將一間好公司視為一檔好股票的錯誤思維。就投資者角度而言，一間好公司就是一間能成功創造獲利的強大公司，而較高的公司獲利也意味著較高的投資報酬。相反地，差勁公司則意味著差勁的獲利，從而帶來令人失望的投資報酬。投資者因而迴避差勁的公司，偏好強大的公司。獲利有均值回歸趨勢，因此好公司也會朝均值靠近，壞公司同樣如此。

預測修正

在行為金融學最常面臨的指控中的一項，為其有時候可用來預測反應過度，有時又會被拿來預測反應不足。法馬宣稱，反應過度與反應不足會相互抵銷。因此，行為經濟學的重點挑戰，在於該如何解釋為什麼能同時看到反應不足與反應過度，以及什麼時候該預期見到反應不足，什麼時候又該預期出現反應過度。金融學者伊萊．阿米爾（Eli Amir）和尤福．干札克（Yoav Ganzach）檢驗了證券分析師在盈餘和預測上的改變。他們首先定義所謂的「改變」，就是未來盈餘和過去盈餘宣告間的差異，而「修正」則是指未來盈餘預測和先前預測的落差。

其論點為：樂觀主義、代表性和錨定皆會影響金融分析師的預測。樂觀主義會同時影響預測的水平和其極端程度，總體來看會導致過度樂觀的預測，且當修正的方向為負時則會導致過於溫和的預測（反應不足）。代表性和錨定則只會影響預測的極端性。代表性會導致過度極端的預測；錨定則會導致過於溫和的預測。

錨點的顯著性，則會決定到底是代表性還是錨定能主宰預測內容。錨點愈顯著，錨定效果的主宰可能性也就愈高。過往的預測遠比過往的盈餘宣告更有可能成為顯著錨點（只因為人們在預測上已經投入不少時間和精力）。當然，這些付出就是所謂的沉沒成本（ sunk cost）。心理學上，人們很難不去計較這樣的沉沒成本。表1.2清楚顯示在特定情況下，偏誤很有可能會相互抵銷，但也同樣有可能變得相互加乘。

當金融分析師之前的預測被當作現在的基礎時，錨定效果發生傾向也愈高。而這會導致金融分析師在進行預測修正（自己過去的預測）時，遠比進行預測改變（過去的盈餘宣告），出現更高程度的反應不足。樂觀主義同樣也會影響錨點的顯著性。在獲得正面的新資訊時，金融分析師往往樂於放下之前的錨點，以正面態度調整預測。相反地，在處理壞的資訊時，分析師則較不願意拋下已經建立的錨點。也就是說在修正上，向下修正往往比向上修正更容易出現反應不足（或較不會反應過度）的情況。

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可得性偏誤

根據特沃斯基和康納曼的看法，「可得性偏誤」是一種經驗法則，亦即決策制定者「容易根據易於想到的事例或情況，決定某一事件發生的頻率或可能性」。倘若事情都一樣，那麼這也不是什麼太差的經驗法則——常見事件比罕見事件更容易浮現腦海。然而正如同所有的偏誤，此種偏誤也會導致我們誤入歧途。心理學教授史考特．普勞斯（Scott Plous）提供了可得性偏誤的最佳實例。

在美國，下列哪種死因較有可能出現——被空中掉落的飛機零件砸死，或被鯊魚咬死？多數人都認為被鯊魚攻擊致死的機率，遠比被飛機掉落零件砸死的機率更高。鯊魚攻擊事件確實比被飛機零件砸中更容易得到人們關注，也更容易想像（可能是受電影《大白鯊》影響）。儘管如此，被飛機掉落零件砸死的可能性，事實上為被鯊魚咬死可能性的三十倍。

另一個例子則來自康納曼和特沃斯基。他們詢問人們以下問題：

在典型的英語文本中，出現以K為字首的單字數量，和K為第三個字母的單字數量，何者較高？

在抽樣的152名受試者中，有105人認為以K為字首的字母數量更多。然而事實上K為第三個字母的單字數量，為以K為字首單字數量幾乎兩倍。人們總是從第一個字母開始思考，因而較容易想到以K為字首的單字。

股票選擇

究竟該如何從上千檔股票中做選擇？當然，你必須完成的任務在本質上或許給了你一些限制，像是偏離指數的風險必須受限，而流動性風險也必須仔細監控等。但實際上，你對股票的選擇更有可能是受到新聞報紙影響，或甚至是受股票仲介商的研究所影響（但願並非如此）。我們較容易回想起最近剛接收到的資訊，像是《金融時報》的頭版，或其中一封來自股票仲介商那煩死人的電子郵件內容。

金融學者克里斯多福．加德羅斯基（Christopher Gadarowski）研究了股票報酬率與媒體曝光度的關係，他發現在媒體上擁有超高曝光率的股票，在後續兩年內，其表現比整體市場還要差！請小心，媒體光環並不保證讓你賺進真金白銀。

模糊趨避

人們特別害怕涉入曖昧不明的金融情況。舉例來說，在某項實驗中知道袋子裡分別放著50顆藍球和50顆紅球的人，遠比完全不知道袋中球的顏色分布情況者，更願意下注去賭從袋中隨機抽出一顆球為何種顏色的遊戲。而這會導致投資者在面對自認並不熟悉的股票時，變得極端謹慎。反面來說，就是偏好那些自己知道或熟悉的選擇。

多樣化不足和對熟悉性的需要

早在諾貝爾經濟學獎得主哈利．馬克維茲（Harry Max Markowitz）透過現代投資組合理論（Modern Portfolio Theory，MPT），給予可靠的多樣化持股建議前，莎士比亞就曾在《威尼斯商人》中這麼寫道：

啊，不、不、不、不，我說他是個好人，意思是他是個有身價的人。可是他的財產卻還有些問題：他有一艘商船開到的黎波里，另一艘開到東印度群島，我在交易所裡還聽人說起，他有第三艘船在墨西哥，第四艘到英國去了，此外還有遍布在海外各國的買賣。可是船不過是幾塊木板釘起來的東西，水手也不過是些血肉之軀，岸上有旱老鼠，水裡也有水老鼠，有陸地的強盜，也有海上的強盜，還有風波礁石等各種危險。不過雖然這麼說，他這人是靠得住的。三千塊錢，我想我可以接受他的契約。

「模糊趨避偏誤」指出，投資人往往有多樣化不足的嚴重問題。在表1.3中，顯示401（K）退休金計畫的第二高資產配置，是放在公司股票上！

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美國行為經濟學家施羅摩．貝納茲（Shlomo Benartzi）用可口可樂作為案例代表。可口可樂員工們將不少於76％的自主分配退休金，投資在公司股票上。當被問到為什麼多數員工會將這麼多退休金放在自家公司股票上時，最關鍵的理由是因為該檔股票過去的表現（圖1.7）。

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當然，這樣的配置或許還算合理——即便並不符合MPT的原則。只要股票的表現繼續亮眼，那麼這樣的配置就值得了。貝納茲測試了這樣的假設。他發現在401（K）退休計畫中，過去報酬率相對較低的股票，只占據資產配置的10.4％；與此同時，過去績效表現相對較佳的股票所占的配置則近乎高達40％。然而他同時更發現，將資金投資在公司股票的配置行為，其實和後續的報酬期待無關。

當然，多樣化不足的情況並不只出現在私人投資者身上。在國際投資上，投資本土的偏好也極為顯著。在美國、英國和日本，退休基金投入在股票上的總資金中有約莫70％至90％資金留在國內（下頁表1.4）。

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為什麼投資者要如此不遺餘力地依附母國呢？早期的分析主要是建立在資本控制和資訊不對稱的原因上。然而這樣的解釋對於當代這一愈來愈趨融合的社會，且全球投資銀行還能提供來自世界各地相關研究的世界而言，已經不太合理。會不會單純只是因為投資者更偏好自己熟悉的標的？抑或是投資者對於本國國內市場的狀況過於樂觀？

徐信忠和斯壯透過調查資料，歸納出基金經理人經常對本國市場有著優於外國市場的樂觀預期。表1.5顯示在1995年10月至1999年10月間，各國基金經理人看漲和看跌的平均百分比。從表中可看出，各國基金經理人在評估各國市場的表現呈現極端看法——就美國市場來說，唯一持續鼓吹牛市的經理人，就是人在美國的經理人；而最大的熊頭，是英國經理人。

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上述所引用的心理學研究點出，當人們覺得比較能控制情況或很篤定能達成目標時，「過度自信」和「模糊趨避偏誤」的效果就會最小化！基金經理人跟我們所有人一樣，受同樣的心理偏誤和缺陷所左右。

或許最古怪的地方就在於，研究者在本土發現了本土偏好！哈佛大學商學院教授約書亞．柯瓦爾（Joshua D. Coval）和金融學教授托比亞思．莫斯科維茲（Tobias J. Moskowitz）發現，在基金經理人的股票投資組合中，有十分之一的股票之所以被選中，只是因為該公司和該基金經理人位在同一座城市。此外，這些公司還經常是規模較小、從事高風險的非貿易產品的公司，這也顯示最接近這些公司的基金經理人認為，自己或許更擁有資訊優勢。

蒙特婁大學教授麥可．胡伯曼（Michael Huberman）檢視了區域貝爾電話公司*股東們的地理位置分布。七家區域貝爾電話皆在紐約證券交易所掛牌，且每家市值都非常大，超過150億美元。投資者或許會希望加碼買進當地公司，作為其服務價格突然上漲的避險手段。儘管如此，有鑒於電信服務的價格所占比例相當低，這樣的避險似乎相當不必要。減碼的舉動則比較合理。

區域貝爾電話公司的財務與當地營運環境息息相關。當地投資者很有可能跟他們的營運商一樣，受相似的收入波動所影響。因此，將資金投入在非當地的區域貝爾電話公司的分散行為，才是最佳策略。儘管如此，胡伯曼發現在所有的情況下，投資人持有的當地區域貝爾電話公司股票數量，遠超過其他區域的貝爾電話公司股票數量。這對效率市場追隨者來說，無疑又是一記重拳！

*註：Baby Bells，區域貝爾電話公司是美國司法部訴電話公司AT&T訴訟的結果。1982年1月8日AT&T和解此案，並同意從1984年1月1日起AT&T業務被拆分為七個獨立的區域貝爾電話公司。

書籍介紹

本文摘錄自《投資心理戰：行為金融專家教你看透群眾心理偏誤，掌握獲利勝機》，今周刊出版

作者：詹姆斯．蒙蒂爾（James Montier）

譯者：李祐寧

亞馬遜讀者：「這是我的財務聖經，我讀了三次！」

行為金融起源於一個簡單的信念——在現實生活中，投資人並不理性。

心理學家已經證明，人類決策過程中包含多個導致思考偏誤的特徵。

本書教你精準判讀人性與金融市場，避開賠錢股，提高交易勝率！

傳統金融理論假定市場參與者們完全理性，

然而很多投資人在面對市場訊息時，不是反應過度，就是反應不足。

在投資中，比其他人更懂得如何避免犯錯，與如何取得成功同樣重要，甚至更重要。

心理偏誤確實會影響人們對股價的判斷，

因此投資大眾應善用行為金融理論，擬定更優質的財務計畫。

投資人不僅會犯錯，還會以某種可預測的方式犯錯

現實金融世界中有許多事件，根本無法透過「效率市場」觀點解釋。

股票並非以其實際價值交易，而是以投資人認為的價值。

本書引用廣泛的心理學領域研究，指出投資人經常會出現的各種非理性行為：

過度自信與樂觀——人們呈現「過度自信」傾向時，往往會交易得更頻繁。當換手率上升時，投資淨利也會下降。

直觀偏誤——人們傾向使用另一件非常相似的事物來評估當下狀況，卻忽視機率的存在。投資人常會陷入將一間好公司，視為一檔好股票的錯誤思維。

可得性偏誤——常見事件，比罕見事件更容易浮現腦海。實際上你對股票的選擇，更有可能是受到媒體，或甚至是某些看似可靠的消息來源所影響。

模糊趨避——人們特別害怕涉入曖昧不明的情況。這導致投資人偏好自己熟悉的選項。

框架依賴——事實上，所有人都受環境影響。如果只留意公司盈餘而不看現金流，將會有很高機率買到賠錢股。

損失趨避——比起獲利，人們更厭惡損失。投資人往往會繼續持有賠錢股，並樂於賣出賺錢股票。

賭資效應——人們對風險的感知，會因先前的回報而有所改變。當市場表現良好，人們會傾向願意冒更大風險。

很多投資書都在講應該做什麼，但本書卻要告訴我們——「不能」做什麼。

基於多年業界經驗，國際上備受敬重的行為金融專家詹姆斯．蒙蒂爾，

提出數種協助投資人不受行為偏誤與心理缺陷而左右交易決策的關鍵方法，

以及妥善應用行為金融學說，幫助投資人：

釐清投資風格輪動的重要性、如何評估一支股票、如何建構投資組合、如何做好資產配置，以及公司理財與投資之間的關係等重要議題。

在影響市場方面，心理因素就跟企業的財務報表一樣重要。

想從市場中賺錢，就必須理解大眾。

這不僅能讓身為投資人的你避免虧損，更可幫助你有效利用市場的不理性穩穩獲利。

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰