全家串連做公益：「村里平安箱食物卡」突破距離限制，讓邊緣戶領物資更便利

我們可能都聽過「低收入戶」，但你曾注意過「邊緣戶」嗎？不符合政府補助身份的他們，在社會安全網之外徘徊，生活相當困苦。這些邊緣戶的組成，通常都是處於「一人養多人」、勞動人力不足的情形，導致基本的家庭生活費極低，無法因應外界景氣變化。因為無法被納入社會福利體系，邊緣戶通常需要仰賴社區里民的援助才能生活。

2018年開始，全家攜手「台灣愛鄰社區服務協會」及「全球定位」社會企業共同推動「村里平安箱」公益捐贈機制，透過村里關懷的力量，讓所有願意伸出援手的民眾，都能利用這項便利的服務，將善心確實送至需要的人手中。

全家將物資變輕了，村里平安箱食物卡讓邊緣戶領取更方便

村里平安箱其實是「全球定位」行之有年的公益服務，起源於一個溫馨的故事。2015年，板橋鄉里間有企業因過節慶拜時的貢品物資過剩，里長發現後就與這些企業商量媒合物資，發放給村里需要幫助的邊緣戶們。「全球定位」得知這項需求後，設計出「村里平安箱」開放企業認購作為每月初二、十六拜拜供品，再由最了解里民狀況的里長交給邊緣戶。

而全家與「全球定位」合作的村里平安箱機制，便是延伸上述概念，將捐贈群從企業擴大至一般民眾，邀請更多人加入送愛的公益行列。民眾只要至住家附近的全家便利商店就能輕鬆以單筆350元認購平安箱。累積兩筆捐贈(700元)，全家將送出一箱物資箱。有需求的村里邊緣戶至全家領取申請單後，交由里長審核並上傳行動村里媒合平台，經過二次資格審核，就能至全家領取物資。

經過一段時間地實驗觀察，全家發現來領取物資的邊緣戶中有的是行動不便的身障者或獨居長者，為了方便他們領取物資，新的一年全家將平安箱「變輕了」，以全新的「村里平安箱食物卡」取代平安箱。升級版的村里平安箱食物卡更將原有物資變得更多元，其中包含民生物資，如牙刷、衛生紙、毛巾等日常消耗品，以及米、麵條、罐頭等食品物資的兌換條碼。只要持卡便能至全家分次領取必要物資，減輕領取者的負擔。

送愛好簡單，全家讓你的愛心更有效率

在這「善的循環」裡，對於邊緣戶來說，由最了解社區邊緣戶生活情況的里長作為物資申請的第一關再適合不過；反向來說，里長也可以推薦社區裡有需要的弱勢家庭，加強彌補社會福利網的缺漏，實踐社區關懷的精神。

全家作為物資供應的通路，以高密度店鋪分佈的特點，可縮短捐贈者與邊緣戶的距離，不僅捐贈方便，民眾至全家以單筆350元就能確實且快速地將愛心傳達出去。而對於邊緣戶來說，村里平安箱食物卡無疑是一場及時雨，有需要時至全家申請／領取即可，無須擔憂是否能即時獲得補助。

透明公開：結合線上平台，追蹤每筆物資

村里平安箱食物卡機制除了讓公益更有效率，流程也相對透明。在珍惜科技責信平台上，捐贈者可查詢並追蹤捐款物資的流向，包含目前總募得物資箱數、申請縣市比例圖等資訊。在「全家做公益」頁面上點選「查詢愛心去哪了」，也可以直接進入查詢頁面。

同時，平安卡公益服務也通過行政院衛福部審核，是擁有「勸募字號」（全家勸募字號 : 衛部救字第1091363068號）的正式公益行動。民眾可至衛福部「公益勸募管理系統」查詢預募金額、活動許可文號、活動的計畫書、財物使用計畫書等資訊。

自108年11月6日至109年8月31日，全家已送出超過33,670箱平安箱，幫助5,612戶家庭。在平安卡機制開跑後，邊緣戶領取物資將更容易，生活也可得到更完善的保障。現在就到你家附近的全家，加入善的循環吧！