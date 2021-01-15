粉紅色的聖誕老公公——foodpanda外送夥伴發起公益外送，到嘉義安仁家園愛心送暖

2020年12月22日，臨近聖誕平安夜的這一天，有一群粉紅色的聖誕老公公集結在嘉義蒜頭村的便利商店外。他們的坐騎並不是拉著雪橇的麋鹿，而是一台台後車廂塞滿物資的小客車，和一輛輛在粉紅外送箱裡裝滿禮物的機車。

趕在太陽完全下山以前，一位面容慈祥貌似聖誕老公公的年輕人走到人群之中，號召現場所有人集合，說明著待會要前往送禮物的地方。原來這天傍晚，有一群foodpanda的外送夥伴從南北各地過來嘉義，主動發起一場外送物資的公益活動，要到嘉義當地唯一一間育幼院——天主教嘉義縣私立安仁家園，送聖誕禮物給孩子們。

而發號施令的聖誕老公公，就是這次活動的發起人——外送夥伴李昕。夜幕低垂之際，粉紅色聖誕老公公的車隊，帶著滿載的禮物出發到嘉義安仁家園。

Photo Credit：TNL Brand Studio foodpanda外送夥伴的送物資車隊，在聖誕夜前夕，前往嘉義安仁家園送暖

foodpanda外送聖誕禮物至全嘉義縣唯一的一間育幼院

「安仁家園目前有32個院生，每個孩子都有自己的故事，來自破碎的家庭或是有自己的創傷。而安仁作為兒少安置機構，就是讓孩子們在18歲長大成人以前，有一個溫暖的家。」

孩子們口中的「院長媽咪」、安仁家園的謝孟潔院長說，面對來自不同遭遇的孩子們，最重要卻也最難的就是陪伴；如何養育這群孩子們、讓他們健康長大，並且真正靠近他們的心，是院內社工與老師們不曾停歇的任務。

因此，在接到foodpanda外送夥伴李昕的電話，詢問是否能外送日常物資以及聖誕禮物到安仁家園時，謝院長欣然答應了。

「其實孩子們很需要跟外界多接觸的機會。這次foodpanda的夥伴們願意在聖誕季節來到安仁家園，跟孩子們一起互動，也為我們帶來不少溫暖活潑的過節氣氛。」謝院長也表示，透過foodpanda外送夥伴身體力行的公益行動，更讓孩子們學習到「自助而後助人」的重要一課。

Photo Credit：TNL Brand Studio

foodpanda公益行動，原來是從外送夥伴「私揪」得到的啟發

在送物資車隊抵達安仁家園後，foodpanda外送夥伴們非常有默契的卸貨、分配物資，將禮物一一佈置到聖誕樹下，令人難以相信大多數夥伴都是第一次見面，在集合前僅以LINE群組聯繫溝通。

不過，foodpanda是怎麼想到合作這次的愛心行動的？事實上，這一切都是因為外送夥伴李昕的號召。早在foodpanda發起官方公益活動以前，李昕已經跟幾個要好的外送夥伴私底下揪了5、6個人一同捐款做公益，也不時送一些白米、衛生紙等物資給在地弱勢居民。公司知道後，深受感動與啟發，也願意響應公益，遂有了這次較大型的聖誕送暖行動。

誠如foodpanda資深公共事務經理郭昕怡所說：

「在聖誕節期間，送禮物到育幼院、陪小朋友一起玩，將外送夥伴們的熱情帶進安仁家園，也讓夥伴們之間有了連結，或是共同的回憶，這就是foodpanda想要創造的『外送幸福』。」

外送幸福，讓愛流動——foodpanda外送夥伴樂於行善、發揮社會影響力

除了捐物資、送聖誕禮物，謝院長也特地安排安仁家園的孩子們與foodpanda外送夥伴互動，藉由分組畫畫的小遊戲，讓大人與小孩同樂。過程中，有的孩子興奮地拿起蠟筆，一邊在紙上彩繪、一邊熱情地和外送夥伴說明創作理念；也有比較害羞的孩子，在外送夥伴溫柔的帶領下，一筆一畫在紙上輕輕點綴；也有幽默的大孩子，上台分享畫作時說：「我特別畫了熊貓，只不過牠沒有黑眼圈，因為有睡飽。」引來全場哄堂大笑。

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看著外送夥伴與孩子們的歡笑與互動，發起人李昕表示，除了感謝foodpanda公司願意支持夥伴們的公益行動之外，也希望有效串連更多夥伴們的力量，因此事先積極地做功課，鎖定資源相對短缺、或是急需資源服務機構，最後接洽了嘉義安仁家園。

「剛好聖誕節，讓我想到小時候也很期待有聖誕老公公送禮物的感覺。所以這次夥伴們安排送一些禮物到育幼院給小朋友，希望可以帶給他們一個開心的節日。」李昕心滿意足地說。

而參與這場愛心送物資行動的外送夥伴，不僅很高興能有機會貢獻己力，看到安仁家園孩子們收到禮物後所展開的笑顏，亦深受感動；這天，外送夥伴們無疑也收到了一份最溫暖有愛的聖誕禮物。

「如果還有下一次，一定還要再參加！」外送夥伴的肯定回饋，也讓foodpanda未來有更多的力量，再度發揮正面影響力，將幸福擴散到更多社會的角落。