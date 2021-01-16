【圖輯】泰國唐人街天后宮面臨拆遷，新舊碰撞的曼谷可有媽祖的容身之處？

在泰國曼谷唐人街，一座天后宮（Thao Mae Thap Thim）的神龕裡，供奉著一尊媽祖的神像，就安置在一個金框神壇的中央，廟裡掛滿了燈籠和中文經幡。

外面，一堵豎起的高聳金屬圍欄，擋在媽祖和一個巨大的建築工地之間，十幾輛卡車和怪手，正在那裡虎視眈眈，準備拆除這座歷史悠久的寺廟；這裡曾經是泰國曼谷的華人移民社區信仰中心。

象徵保護寺廟的石獅子，可能也堅持不了多久了。

擁有這片土地的曼谷朱拉隆功大學，不顧學生抗議，計畫建造兩棟能容納1758個床位的學生宿舍。

潘普拉帕｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「他們遲早會切斷供水和電力供應。」已經擔任天后宮管理者25年的潘普拉帕・普洛西蘇埃（Penprapa Ployseesuay）說。

潘普拉帕和她的母親與兩個兒子，住在天后宮旁邊的一個小屋裡，替任何想跟媽祖表達敬意，或尋求指引、祝福的信眾提供服務。

一旁的工地，干擾了寺廟的排水系統，有時甚至會淹水。潘普拉帕擔心，周圍柵欄的高度，會讓越來越少的人知道廟還在那裡。

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「我感到非常難過。他們沒有看到這個地方的重要性和價值，這裡應該得到保護。」她談到朱拉隆功大學的決定時這麼說。

「他們選擇不讓這兩個世界可以共同生活，只想讓我們離開。」

廟方組織了委員會，正在與大學的驅逐行動作抗爭，並已尋求法院禁止一切拆遷行動。

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面對此事的質疑，朱拉隆功大學表示，校方已預計在其百年紀念公園內，準備一塊空地建造新的天后宮，「在那裡，媽祖的優雅和吉祥意涵將與社會共存。」

但潘普拉帕說，一個新的建築無法複製這個有百年歷史的寺廟所具備的原始魅力。53年前一場火災後，寺廟搬到了現在的位置。

「我們會竭盡全力抵抗，我知道這不容易。」潘普拉帕如是說。

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新舊交融是曼谷的特色，但城市的摩天大樓和公共住宅正在掩蓋其破舊的一面。一個值得注意的例子是耗資17.9億美元的「暹羅天地」（Iconsiam），這是一個集娛樂、百貨與河景於一的大型購物中心，這裡曾是房屋和破舊建築的所在地。

50歲的素林（Surin Sae-Ton）在暹羅天地的對面，經營著一家茶館，他說：「我對這種嶄新的氣氛感到很興奮。但我不知道在這種新的繁榮下，傳統社區的未來會怎樣。」

素林｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

環保人士說，讓曼谷如此受歡迎的新舊並陳的特色，正在消失。這座城市必須找到小心面對這些變化的解決方案。

朱拉隆功大學城市設計和發展中心主任尼拉蒙（Niramon Serisakul）說：「沒有人能夠控制這項改變的速度，真的是不可阻擋的。」

「但有時人們會忘記其他重要的事情，比如如何保護遺產。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航