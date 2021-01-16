孫權倘若投胎到現代政壇，絕對會是個被政治耽誤的網紅

文：Stanley

三國吳國是8+9起家的，孫堅、孫策喜歡動不動就出來單挑，連孫尚香也是8+9妹 。在亂世擁有8+9血繼限界，就注定必深受士兵、百姓愛載，而被貴族及書生不齒，最終難逃年紀輕輕便遭暗算身亡的宿命，然而這樣的8+9世家卻有個異類。

他不僅任性、貪玩，喜歡整人自己也常被整，讓人猜不透，都70歲了還到處瘋言瘋語，而且打輸了就煽動大家背刺人家，《三國演義》更描述他的毛髮及眼珠顏色很特殊，那個男人就是孫權，今天我們就剔除國際觀框架，說說他的日常。

孫權平日喜歡打獵，尤其猛獸，某次老虎咬傷了孫權的馬，差點點要GG。託孤重臣張昭聽到消息，立馬起身找孫權說教，說我上次不是說過了嗎？你現在是一國之君了，不可以再⋯⋯講了一堆，孫權覺得很慚愧，並承諾下次不敢了。

但才沒幾天孫權又覺得打獵真好玩，於是派工程師打造一台獵虎車，就人躲在車裡就老虎就咬不到你這樣，孫權就可以盡情地打獵，完工後孫權還開箱給張昭看，張昭無言以對。

某次開會，張昭跟孫權起爭議很激烈，孫權火大了，直接拔劍說：「我忍你很久了！」張昭難過的回答：「雖然我知道你一定不聽，但太后臨終交代我一定要殫心竭力輔佐你，所以我必須這麼做。」講完看著孫權流下了眼淚，孫權看到張昭哭了，也難過的刀都掉落在地上，忘了剛剛想殺張昭的事，然後看著張昭也哭了。

然而故事可還沒有結束，孫權表面上承諾張昭，私下還是照自己想法，果然最後出了大包，張昭一氣之下稱病回家，孫權腦羞成怒，跑到張昭家派人用土堵住張昭家外門讓你出不來，張昭也跟孫權拚了，派人用土堵死自家內門讓你進不來。

孫權表示你想跟我鬥？就派人縱火不信張昭不出門，豈料張昭也表示你想跟我鬥？就派人把門窗緊閉有種燒死我，過了一段時間孫權都沒看到張昭逃生，擔心張昭真的被火燒死，又派人趕緊滅火。最後張昭終於在兒子們的強拖下跟孫權和好，坐上孫權的車一起回到朝中。

《三國志11》台灣光榮特庫摩發行

諸葛亮哥哥諸葛瑾跟孫權很熟，是個老實人。因為諸葛瑾長得像驢，孫權就故意牽驢上朝堂然後在驢臉上寫諸葛瑾的名子，開地獄梗捉弄人家，結果諸葛瑾的兒子諸葛恪看到就在驢臉上諸葛瑾三個字後面加上之鱸兩個字幫老爸解圍，孫權覺得吳國的小朋友真的很棒，於是就把這隻鱸賜給了諸葛恪。

孫權平日常常對部下勸酒，結果自己最愛喝，喜歡開party而且喝得爛醉的時候還到處對部下灌酒，比如某次又是張昭明明就醉了，硬要派諸葛恪說服張昭再喝，甚至酒品也不是很好，一個叫陸遜的打了勝仗孫權喝高了，就逼迫陸遜下場跟孫權跳舞。

孫權也很會做效果，曾命畫家曹不興畫屏風給他，曹不興不慎把墨水滴在屏風上，就索性畫成一隻蒼蠅補救，後來孫權看到，以為蒼蠅停在上面很討厭，就一直用手指想把蒼蠅彈走。也常常幹一些危險的事，上述說的獵猛獸是之一，還有像是颳風下雨硬要開船差點翻船溺死、單刀赴會跑去偵查敵情差點被箭射死、還有明明舉10萬大軍打人家卻硬要佈陣在最前線兩次差點被敵將捅死，也許是覺得這麼做比遊戲還刺激吧！

總得來說，孫權就是個怪人，而且還是出了名的怪人，連蜀國、魏國的百姓都知道。孫權怪的地方還有，特別喜歡在權力上玩二元對立，搞到部下整個不和，甚至還體現在子女取名上：

長子登，start的概念，次子慮，stop的概念，三子和，左派的概念，四子霸，右派的概念，五子奮，積極的概念，六子休，消極的概念，七子亮，可惜沒有八子，如果有八子的話，不曉得會叫什麼，孫闇、孫墨之類的吧，大家覺得呢？連女兒也都要取名大虎、小虎，這麼做的結果果然孫家兄弟姊妹到最後都在搞宮鬥遊戲。

至於孫權出生8+9卻為何有既滑稽又陰暗的性格，就要從孫權心境說起，然而礙於篇幅只能下回再來介紹了。

儘管三國故事炙手可熱，但因劇情主線都在曹操、劉備身上，孫權只能扮演配角，導致個性在世人眼中並不突出，因此人氣也比較低。倘若投胎轉世到了現代的大國政壇，絕對會是個把世界弄得動盪不安、被政治耽誤的網紅。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航