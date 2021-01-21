當小七都賣起了精品咖啡，你的職場能力組合有新品上架嗎？

文：公關人生相談室

某日在高鐵站等車，按著習慣到7－11去買美式咖啡，當日因為原本的咖啡機在做清理無法供應咖啡，本來想說算了，但店員說不過精品美式還有，要試試看嗎？抱著嚐鮮的心情買了比原本美式貴了$45的精品美式，機器跟包裝都跟原本的咖啡不一樣，喝起來的口感的確比一般美式較為滑順且不帶苦澀味，但因為本人並非咖啡專業，實在無法體察再更細微的差異。

不過這樣的小小插曲，也不禁讓我想到，自從2004年把CITY Café品牌引入帶起人人手上一杯現煮咖啡的熱潮後，即便位居便利商店咖啡龍頭的小七也不斷求新求變，希望在原有的咖啡紅海中，再闢出另一片藍海。

在原有的客群中，不但透過交叉銷售搭配糕點、麵包等增加每筆銷售單價，更可以推出精品咖啡向上銷售，讓客戶心中對於便利商店咖啡的價格定錨可以往上提升，增加每筆咖啡客單價。回顧我們的職涯，好像也有些部分可以與這些日常生活中的觀察互相取徑？

每個人的職缺和能力組合，就好像在便利商店上陳列的商品，薪水就是商品的定價，而能力的適用程度，就好比商品上的保存期限，有些像是鮮食必須日日換新，有些則像是產業經驗，比較可以長期累積，在架上可以陳列的時間也比較久。

但是每個商品在架上的價值，不但只有價格，更仰賴商品跟消費者互動後的銷售狀況定義商品的價值，而在老闆心中的排名，更像是商品在架上陳列的位子，越熱門就越顯眼，或是老闆願意砸錢栽培，也可以讓你站上貨架上最顯眼的C位（指舞台中心）。

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從過往的工作經驗，往往會觀察到幾種職場上的商品類型：

一、默默做、等人買

像是架上總是會有的老品牌餅乾，包裝幾十年不變，喜歡熟悉口味的客人自然就會買，這樣的人也像是公司中最安靜做事，工作內容數十年如一日的人，講好聽是撐起了公司的基礎，讓公司可以維持日常運行。但難就難在，當公司碰到危機時，他們也就像是攔不住洪水的防波堤，職涯可能也會跟著潰堤。

二、默默做、默默賺

這類人像是豆漿、牛奶這樣的長銷商品，喝習慣了就會買某一牌；這類人在公司裡也是默默扮演補位角色的人，無論是專業的行政秘書或是特助，只要主管交辦一聲，後面的流程都會自己補上，成為主管的定心丸，在公司裡賺得自己的名聲跟地位。這樣的人只要公司不倒或是跟著好老闆征戰四方，往往也能有自己的長久立足之地

三、超百搭、買什麼都帶得上

像是飯糰、麵包或糕點，早餐、午餐、點心或消夜，要補充熱量或填飽肚子時，要搭配飲料或咖啡時，都會帶上這類人。這類人往往具有跨部門協調或超過單一技能的本事，讓自己無論在什麼樣的場合都能融入，在哪種戰場都能夠貢獻。於是，有這類人在的地方，往往可以靠著部門的合縱連橫成就更大的戰功。

四、獨樹一幟，你換不了我

就像是CITY Café這樣帶著歷史記憶或是強大的消費者群體的品牌與服務，或像是桂綸鎂這樣早已跟品牌融入於一體的代言人，更是希望突破便利商店咖啡藍海的精品咖啡。

這類的職場人擁有在任何戰場迅速建立戰功的能力，也因為是靠能力而非忠誠打下戰功，取代成本最高，卻也往往是最不容易主動被老闆取代的一類人。不靠外界刺激進行蛻變，這類人往往會靠著自我挑戰跟學習，將自己向上銷售，提升在市場跟公司裡的自我定位跟身價，也因為從來不安於現狀，持續學習跟觀察產業需求，調整自己的技能與資源戰略組合，反而是奇貨可居，就算不被獵人頭直接獵下，也往往是被放在雷達中持續觀察跟跟進。

歲末年終，除了盤點一年來的工作與投資的成果與獲得外，或許我們都應該好好看著自己的職場損益負債表，看看自己是哪類型的人，讓自己成為持續擁有市場詢問度也能是長銷商品。而在新的一年，我們也該提醒自己，能否把握更多學習與跨部門的合作機會，幫自己好好增加技能與人際交往的經驗值與戰功，成為可以提拔自己的貴人。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航