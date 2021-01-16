產科診間觀察：除了低薪、高房價，生育率探底還有這些原因

文：烏烏醫師

最近網路上一則去（2020）年人口首度負成長、生育率創新低的新聞，引發大家討論，讓我又想起去年初曾向友人預測，當年生育率應該會更低，並不會有所謂防疫寶寶潮。畢竟，人不是動物關在一起就會繁殖，生育本來就是一個極為複雜的考量。相反的，有些人光是用高房價和薪資低去解釋生育率低，我覺得同樣是將問題過度簡化，我認為生育率持續探底還有以下這些原因。

首先，《性別工作平等法》雖明文規定不得因性別在晉用、升遷上有差別待遇，但現實上，一旦懷孕，女性不僅很難獲得升遷機會，且會面臨許多職場上的考驗。

在診間就曾有孕吐嚴重的媽媽和我說，已經很不舒服了，還被主管揶揄「到底真的還假，我當初懷孕怎麼沒妳這麼多毛病」。再加上，孕期各種狀況的個體差異本來就很大，有些孕期平順一路工作到生，也有人頻繁出血、腹痛需要請安胎假，甚至提早待產。因此，狀況多的孕婦很容易被誤會是仗著懷孕不想工作，或想請假又不早點提出來，被視為造成同事負擔的害群之馬。

也有懷孕八個月的媽媽哭著和我說：「能不能開診斷書提前讓我安胎待產？因為公司為了逼我自願離職，故意派給我大量的工作，熬夜加班都做不完......」每次聽到這些，我都會憤憤不平地想，社會根本沒有要鼓勵生育的意思啊！

再加上，目前法定產假天數相對很短（台灣：8週，中國、日本：14週），等於身體剛復原，好不容易適應新生命加入就得重返職場，緩衝期根本不夠。雖說現在有育嬰假，但現實上卻有很多人面臨想請不敢請、請了怕回不去的窘境。過去我也曾聽媽媽和我反應，育嬰假後回公司被故意調至不熟悉的單位，暗示她主動離職。

這些實際發生的情況，都促使許多女性決定先在職場打拼，事業有成再考慮生育。但拼著拼著就過了適育年齡，卵巢功能自然衰退，受孕率下降，又得面臨「想生卻生不生來」的困境。

不單只是事業，女生懷孕後，許多稀鬆平常的事情也得犧牲妥協。比如想喝冰水被說小孩氣管會不好、想吃海鮮被說小孩皮膚會不好，搬家稍微快跑被說會動了胎氣，就連孕期有較劇烈的情緒起伏都不好，因為有可能響胎兒腦部發育......這些不正確的說法，一再地對媽媽們形成恐嚇。假設孕婦有所抗議，往往被一句「都要當媽了，懷孕才幾個月，忍耐一下又怎樣？」堵回去。

這也反映出，不管有無科學根據，大家還是認定母親要對孩子的健康負完全的責任。

甚至我還聽說過有高齡媽媽被指責，「就是年紀大才生，讓小孩免疫力不好，才會頻繁生病住院」。

萬一孩子罹患需要特別照護的疾病，狀況就會更複雜。以我好朋友為例，即使產檢一切正常，夫妻雙方聽力也沒問題，孩子出生後仍被診斷中重度聽損，需要花更多時間和金錢帶孩子復健和早療。我一方面很心疼她工作和育兒兩頭燒，二方面則慶幸至少她後援充足，各式復健課程又有民間的雅文基金會資助。

但仔細想，並不是每對父母都有足夠的資源，也不是每種疾病都好有強大的病友支持團體提供協助，只要一個環節沒搭好，都有可能發生悲劇。好比前陣子爸爸悶死腦麻女兒的新聞，就是因為父母不堪長期照顧精神和體能上的壓力，所引爆的人倫慘劇。

身為產科醫師我得坦承，多精密的產前檢查都無法保證新生兒一定健康，很多女生也因此擔心萬一真的生出特別的孩子，社福能提供的協助有限，自己無力照顧又可能拖垮整個家庭。再加上社會對部分疾病仍有極深的歧視，比如自閉症、思覺失調症，許多人害怕冒此風險，自然寧可選擇不生。

隨著社會氛圍改變，過去「男主外、女主內」的分工方式漸漸被打破，這樣的轉變對男性來說是個不小的衝擊。在臉書上我就曾看過有先生抱怨，既要出錢養家，還得分擔家務，不能像自己的爸爸一樣，只要出錢，回家就可以當大爺，茶來伸手飯來張口。

我要強調的是，育兒和家務事本該是兩性共同分擔，上一代的男人實在有點爽。只不過對男性不公平的是，男尊女卑的錯誤觀念雖有所轉變，但社會普遍仍認定男人就得開車買房，才能娶妻生子。新聞媒體也常為了流量，一再轉載類似激化男女對立、強調男人該出錢的抱怨文。比如「人妻堅持住30萬月子中心，先生不付錢，就威脅離婚墮胎」、「年薪百萬，買不起北市房，女友吵到要分手」。

我認為這些新聞不僅無助於兩性溝通，反而會降低生育率。就有男性友人開玩笑地和我說，現代的女生太難搞了，我才不要為了傳宗接代而被綁住下半生。

再來就是生得少，現代的父母相對投入更多資源在小孩身上，因此各種育兒學派和文章如雨後春筍般出現。這些資訊當然能提供爸媽們許多參考，但有些教養專家一再強調幸福婚姻才是成功育兒的關鍵。

某KOL更引用文獻表示單親的孩子考上大學的機率就是比較低，不僅狹隘偏剖且這種過度勾勒婚姻烏托邦，強化家庭價值的說法，反而會提高生育的門檻，讓許多男女認為，非得符合某些條件才能當個好爸媽。若夫妻不夠恩愛、沒信心天長地久就無法教出所謂「成功」的孩子。

這種理論同時也會加深社會上對非婚生子女、單親子女的污名化，更嚴重的，會讓更多受困於不幸婚姻的男女，為了孩子而不敢離婚。

我一直認為，生育本不該鎖死在一夫一妻的婚姻制度裡，我也不認為有所謂完美的父母。任何人，不管你是單親失婚、未婚、同性伴侶，只要用心每個人都能當個稱職的家長。畢竟大家在育兒的路上，也都是見招拆招，陪著孩子一起摸索成長。也因此，我認為儘速開放單身女性、同性伴侶合法地使用人工生殖技術，是最實際且又有效提高生育率的做法之一。

要提高生育率大方向很簡單，讓想生的人沒有後顧之憂、安心地生，但細節卻是盤根錯節，極為複雜。比如更充裕且不限定女性的產假、完善的社福制度、對多元家庭（單親、同婚子女）更友善的社會氛圍等，這些都需要政府、專家、企業和民間倡議團體不斷對話溝通，而不是發發生育津貼，結婚補助或金鏟子就有用。

回到個人層面，身為一個婦產科醫師，我能做的是鼓勵女生，在懷孕中盡可能保有完整的自己，盡力破解各種捆綁住孕婦的迷思。對於想生育但還在猶豫的女性，則給予中性的諮詢和建議，比如參考AMH指數、排卵試紙，基礎體溫，並繼續在性別平等、多元成家的議題上發聲和努力。

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本文經烏烏醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航