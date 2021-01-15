美智庫評2021全球風險：「美中為台灣爆發危機」、「美中在台交鋒」成焦點

美國華府的兩智庫「外交關係協會」和「大西洋理事會」，分別針對2021年的國際風險做出相關預測，而「美中台關係」被專家列為關注焦點；包括美中為台灣爆發嚴重危機，首次成為全球潛在衝突中最高級別；而「美中在台灣交鋒」也被列為2021年十大風險之一。

（中央社）美國智庫外交關係協會（CFR）發布報告，美中為台灣爆發嚴重危機登上全球潛在衝突中最高級別，為歷來首見。但專家預期，美中今年為南海陷入軍事對抗的機率比去年低。

外交關係協會今天公布「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）2021年版報告。這份報告2008年起發表，外交政策專家列出全球30個潛在危機或衝突因素，評估未來1年發生機率及衝擊美國利益的程度。

風險評估表依發生機率與利益衝擊程度分為3級。專家認為，北韓持續發展核武與試射彈道飛彈導致朝鮮半島軍事緊張升溫，是今年發生機率高、嚴重衝擊美國利益的第1級風險中頭號隱憂。

美中為台灣爆發危機2019年首度列進報告後，連兩年歸類在第2級風險。隨著美中對抗加劇，專家將中國在政經層面對台加強施壓、導致美中陷入嚴重危機從第2級風險升至第1級，預期今年發生機率中等、對美國利益造成嚴重衝擊。

此外，中國與印度為邊界爭議爆發軍事衝突從去年未被列入，躍升為第2級風險。

外交關係協會預防行動中心（CPA）主任史泰爾斯（Paul B. Stares）警告，即將上任的拜登政府必須留意許多潛在國際衝突，特別是在行政團隊有意專心控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的情況下。

不過，美軍與中共解放軍在南海爆發武裝對峙從第1級風險降為第2級，是報告列出30個潛在危機或衝突因素中，唯一專家認為未來1年發生機率降低的事件。

阿富汗、敘利亞、委內瑞拉內部情勢惡化，同被列為機率高、衝擊中等的第1級風險。

除美中為台灣爆發嚴重危機外，其他機率中等、衝擊嚴重的第1級風險包括：伊朗和美國（或美國盟邦）爆發武裝對峙、嚴重癱瘓美國關鍵基礎設施的網路攻擊、俄羅斯干預或恫嚇北大西洋公約組織（NATO）成員國以致軍事緊張升溫、恐怖攻擊造成美國本土大規模傷亡。

另外值得注意的是，《自由時報》報導，另外一個華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council），也將「美中在台灣交鋒」列為2021年十大風險之一，風險等級為中等。

該智庫認為，美中關係緊張局勢惡化，台灣情勢也會跟著緊繃，美國每一種對台灣的支持，例如軍售、高官訪台、軍事演習，都導致中國加大對台施壓，共機、共艦近乎天天擾台。若美中對抗程度愈演愈烈，中共領導人習近平可能會出手統一台灣，這不一定意味著軍事入侵，更可能是以經濟相逼、溫水煮青蛙的戰略，迫使美國升高行動態勢，美國任何的軍事干預，都會引發超級大國之間的衝突。

美台外交的機會及挑戰

《BBC》以長文分析，過去許多外交禁令，在川普執政後逐步開放，特別是美中貿易戰正酣，台灣也因此獲得許多外交紅利。台美關係隨著美中關係惡化逐步升溫。

包括這幾年美國對台軍售常態化、美國國會通過許多友善台灣的法案；在行政部門當中，也有不少對中的「鷹派」人士，一邊對中國強硬，一邊對台灣釋出善意。例如上週宣布要解除美國對台交往的「自我設限」的美國國務卿蓬佩奧，他聲稱，「我們兩個民主政權分享了個人自由、法治和對人類尊嚴的尊重等共同價值。今天的聲明見證了，美台關係沒有必要、也不會，因長久以來官僚體系的自我限制而束手無策。」​這也讓中國氣得跳腳。

不過隨著拜登上台，美國是否還會持續這樣的策略，布魯金斯研究院（The Brookings Institution）網站上該單位中國問題專家何瑞恩（Ryan Hass）的文章分析，針對蓬佩奧的公告，拜登團隊有幾種選擇，但他認為認為直接反對或堅定擁抱蓬佩奧的公告都不妥，剩下兩種方式為指示國務院恢復台美對口單位聯繫，確保這種聯繫有依照長期政策精神；另外一種則是善用蓬佩奧的公告作為動力，進行台灣政策檢視，根據美國跟台灣非官方關係中對於美國利益和優先順序的最新評估，來更新跟台灣對口聯繫的指南，

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範