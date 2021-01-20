春節禮盒特蒐：送一支讓情誼長久的威士忌，享受過桶圓味、圍爐搭餐也適用

剛結束了跨年派對，農曆年節的喜慶氛圍，也隨即跟著到來。在疫情相對緩和、猶能安全維持正常生活的台灣，過年期間說不定還能串串門子、與親朋好友拜年，這是台灣人的幸福。

尤其疫情肆虐過後，當我們還能聊起「年節送禮如何挑選」的話題，無疑是幸運的；而在團圓飯桌上，最能聊表心意又能增加過節氣氛的，莫過於贈酒了。如何贈送一支討喜又獨具含義的威士忌，已然成為年節必知考題；而一向重視「聚而成圓」、以匠心製造過桶圓味的百富威士忌，提出了很好的年節禮盒方案。

送給親朋好友、絕不踩雷的高CP值熱門款——百富12年雙桶單一麥芽威士忌

Photo Credit：百富

百富12年雙桶單一麥芽威士忌，秉持傳統手工釀造精神，以百富首創的過桶技術，使用傳統橡木桶與歐洲雪莉桶連續熟成；揉和水果、蜂蜜、堅果與肉桂的甜美辛香，融合成唇齒間的滑順芳醇，透過過桶的製程工藝，創造出極致圓融風味，餘韻悠長而豐富。

而百富12年的新年禮盒，設計亦是別出心裁、具體呈現「圓融」精神。外盒由四面八方的金色線條向心流動，祈願八方和諧、運勢足旺；禮盒內附以鑄幣工法打造的合金杯墊，延續外盒向心線條，熠熠生輝。最後將「百富」二字樣安放其中，氣派不凡，象徵聚福也聚富。贈禮者可透過這一份獻禮，讓相聚更加圓滿。

團圓飯的好夥伴，最搭中式料理的威士忌——百富14年加勒比海蘭姆桶、 21年波特桶

台灣人喜歡一邊吃飯一邊飲酒，享受在觥籌交錯、酒酣耳熱之間，讓感情升溫、情誼加深。而百富14年加勒比海蘭姆桶、21年波特桶的佳釀，便是絕佳的搭餐配酒；春節期間到親朋好友家禮拜年、或是上餐館共享一桌團圓飯，不妨帶上這兩支，大快朵頤之際，猶能舉杯同慶。

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以卓越的過桶技術，帶出熱帶水果香氣、香草風味，以及太妃糖甜味的百富14年加勒比海蘭姆桶，擁有細緻柔軟的酒液，富含濃厚香草奶油口感，伴隨著典型的百富蜂蜜特色，尾韻長久，令人愉悅。

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百富波特桶21年單一麥芽威士忌，則是以特選出的21年份珍稀酒液，移至曾盛裝波特酒的酒桶，呈現出乾糙堅果為底的水果香氣，以及成熟葡萄乾的特色香味，口感似乳脂、絲絨般順滑，尾韻溫和悠長。

這兩款酒能單獨品酩，也非常適合在團圓桌上搭配中式料理一同品味。尤其在品嚐重口味菜色時飲用，更能與食物圓融交集，解膩之餘，又能體驗到不一樣的威士忌酒感，特別對味。

致贈長輩、客戶、有特殊交情的人——百富30年單一麥芽威士忌

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如果不知道要送什麼酒款，也不妨先考慮限量酒款。無論是獨特珍稀的佳釀、或是獨具匠心的瓶身設計，都能藉由物以稀為貴，表達出最完整、最珍貴的心意，適合送給長輩或重要客戶，以及有特殊交情的人物。

百富30年單一麥芽威士忌，由首席調酒師大衛史都華精選陳放30年以上的木桶融合而成，完美結合傳統橡木桶與歐洲雪莉酒桶所陳年出的威士忌，極具深度、豐潤醇厚。今年特別推出全台限量65組的「百富30年新年限量包裝」，由當代藝術家范承宗設計打造，以經典胡桃木打造典雅氣質，木紋緻密、層層堆疊，並以手工鑲嵌金屬流線，向心匯聚、聚而成圓。以此典藏30年珍稀酒款獻給重要的人，不僅蘊藏至高祝福，也表達至重敬意。

百富精神，聚而成圓——圓融和諧的過桶圓味，最適合歡慶春節的威士忌

贈酒不僅特別具有「長長久久」的意涵，一支好酒還能使人拉近距離、維繫交情，因此成了年節送禮的好選擇。在相聚更顯珍貴的年代，百富一秉匠心，以「聚而成圓」的概念打造兩款新年禮盒，融入百富的匠心匠藝，讓多元風味和諧如「圓」的過桶圓味，在新的一年，帶給人們更多圓融完滿的美好想像。▶了解更多禮盒資訊