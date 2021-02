不想讓人瞎猜，就要搞清楚「or」和「and」的精準用法

文:Steve Wallace

OR的常見用法與錯誤

「Or」是個連接詞,可以用於表示兩個或多個選擇,也可以用來連接同樣詞性或地位的字詞。

當用來要表達一種「目的」時,「or」可以翻譯為「also referred to as(也稱為)」、「defined as(定義為)」或「in other words(換句話說)」,並且包含這樣同位語結構的「or子句」,其標點符號與「or」將選擇分開的句子中的標點符號不同。

“Infrared spectroscopy or electron paramagnetic resonance spectroscopy can be used to follow the kinetics of radical decay.”

在以上例句中,「or」用於表示兩種替代技術:紅外線光譜法與電子順磁共振光譜法;二者均可用於追蹤衰減動力學。在此類句子中,「or」將兩個複合主詞分開,且不需要其他標點符號。那麼,以下看起來類似的句子又如何呢?

“Reflectance difference spectroscopy or reflectance anisotropy spectroscopy is a powerful tool for characterizing the surfaces of crystalline materials.”

以上例子有兩種情況探討。

第一種,是如果「reflectance difference spectroscopy」及「reflectance anisotropy spectroscopy」實際上是兩種不同的技術,那這個句子在句法上就與前一個句子是雷同的。

第二種,是事實上「reflectance difference spectroscopy」和「reflectance anisotropy spectroscopy」其實是同一種技術的兩個不同名稱,因此此處的「or」是「also referred to as」(也稱為)的意思。

所以如果是這種時機,「or」引入的語句通常前後都要用用逗號:

“Reflectance difference spectroscopy, or reflectance anisotropy spectroscopy, is a powerful tool for characterizing the surfaces of crystalline materials.”

對於很熟悉該領域的群眾,可能會認為逗號是沒有必要的,因為有專業背景的讀者會知道這兩個術語是同義詞。然而,在這裡使用逗號對沒有專業背景的讀者會有所幫助。

又或者,您希望您的意思更加清楚、無須思考,則可以直接修改為:

“Reflectance difference spectroscopy, also referred to as reflectance anisotropy spectroscopy, is a powerful tool for characterizing the surfaces of crystalline materials.”

以上例句中將原本的or直接替換為also refer to,前後也是要逗號分開。

「And」與介係詞片語的常見錯誤

當一個句子含有兩個主詞,且第一個主詞包含介系詞片語時,用「and」分隔兩個主詞,可能會導致句子變得模稜兩可。以下是一個在編修化學論文時遇到的一個例子:

“Data processing for reproduction of element maps and calculation of fluorescence counts was performed with the software package.”

「For」片語的出現也會引起歧義。該軟體執行了什麼操作?是正如使用單數動詞形式「was」所暗示的,僅僅是數據處理?還是作者是指該軟體應用於數據處理於計算?

也就是說,作者的意思是「Data processing ... and calculation ... were performed with the software package.」而不是「Data processing for reproduction ... and for calculation ... was performed with the software package.」

您可能會很自然地覺得,熟悉軟體程式集功能或元素圖與螢光計數的讀者,可能會立即知道只有其中一種涵義才是有意義的。但誠如上一段所言,讓讀者能不加思索就能看懂您要表達的意思,才是最好的。

因此,若您認為主詞是單數,則可以重複介詞:

“Data processing for reproduction of element maps and for calculation of fluorescence counts was performed with the software package.”

而若主詞為複數,則將內容修改得更為廣泛一些。有時,只需要更改兩個主語的順序即可:

“Calculation of fluorescence counts and data processing for reproduction of element maps were performed with the software package.”

由於該句中的兩個主語都包含介係詞片語,您還可以進一步刪除「of」片語,更精簡為以下:

“Fluorescence count calculation and data processing for reproduction of element maps were performed with the software package.”

或是直接把以上句子改為主動語態,僅需提供一個動作者(actor):

“We used the software package to process data for reproduction of element maps and to calculate fluorescence counts.”

本文經WALLACE華樂絲授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航