2021「免廢生活」計畫：環保新創RE-THINK攜手foodpanda，引導消費者重新思考減塑與回收

點開foodpanda外送App選擇美食的同時，許多消費者習慣開啟「需要免洗餐具、吸管」的設定，看似方便的舉動，卻在無形中累積了大量垃圾，享了口福、飽了肚皮，卻傷了地球環境。

為了環保減塑，foodpanda不斷思考著如何打造友善環境的外送鍊，也在新的一年宣示展開《免廢生活．環境永續》的CSR計畫，要在2021年度讓垃圾減量達到1,500萬公斤。為了實踐免廢生活新目標，foodpanda與非營利環保組織「RE-THINK」合作，一同展開突破同溫層的對話，並貢獻具有實質意義的環保作為，讓環保真正落實於生活中。

矛盾大對決？當美食外送平台foodpanda遇上環保NGO「RE-THINK」

2013年，黃之揚因為見到來自美國的Daniel Gruber竟然在台灣海邊淨灘，令在台灣土生土長的他感到汗顏，感嘆台灣自然環境受到垃圾污染迫害之餘，也開始付諸實行，號召環島淨灘行動，並與志同道合的夥伴們創立了「RE-THINK重新思考」。透過教育、設計和舉辦淨灘活動，RE-THINK成為一個專門處理台灣垃圾問題的環保組織。在某次機緣下，foodpanda找上RE-THINK希望可以合作企業淨灘活動，也讓黃之揚想藉此機會，展開更深度的合作。

「環境議題的同溫層很厚，環保也常常被視為是違反商業發展的，所以RE-THINK的任務之一，便是讓環保和商業找到共融、交集點，回到產業的根本、源頭處解決問題，讓環保真正落實在人類生活中。」黃之揚說。

而foodpanda作為貼近廣大消費者生活的美食外送平台，不僅可作為教育民眾的媒介，也是環保人士突破同溫層、尋求便利與愛護環境最大共識的絕佳試驗場。

當新創環保組織RE-THINK遇上會產生許多一次性餐具的美食外送產業foodpanda，乍看彷彿一場「矛盾大對決」，卻也因為有跨產業與突破同溫層的對話，才有機會解決問題。

Photo Credit：TNL Brand Studio 左：RE-THINK重新思考共同創辦人暨執行長黃之揚、行銷公關總監王滋鮮

台灣人必讀的《回收大百科》，foodpanda貢獻消費者洞察、找出回收通則

「每個迷路的垃圾，都有個丟錯的主人。」黃之揚為了設計出讓台灣人更懂垃圾、懂分類、懂丟的教育專案，RE-THINK著手製作《回收大百科》，也邀請foodpanda一起參與，不只一起推廣回收教育，也將回收教育介紹給foodpanda廣大的使用者。

《回收大百科》收錄了101個台灣人必懂的垃圾資料庫，整合回收業者、資訊圖表設計專家與民眾意見，花了一年多的研發時間，致力找出回收通則最佳解。過程中，RE-THINK做了一份回收知識的問卷，好不容易才蒐集到2,000份；而在foodpanda的相挺下，將問卷廣撒給foodpanda App使用者後，馬上蒐集到3.7萬份問卷，讓調查更加真實有力，也讓《回收大百科》更加貼近人們的實際生活。這場史上最大的回收素養調查發現：

76.4%民眾表示自己重視環保，而高達91.8%民眾則表示有資源回收習慣。其中25歲以下的民眾重視環保與完成回收比例最低，是各年齡層中「最不環保」的一群，包括寶特瓶、廚餘回收方式都不及格。

對此，擅長以設計思考傳遞環境教育的RE-THINK也著手規劃，將結合教育部108課綱，為年輕的莘莘學子設計回收互動體驗課程，並前進校園為學生們上一堂回收必修課。黃之揚坦言，回收是一件非常「線下」的事：「超過7成民眾都是站在垃圾桶前面才在想怎麼丟。」因此推出《回收大百科》網站只是第一個里程碑，後續RE-THINK也將再度與foodpanda合作，推動一連串線上社群宣導與線下課程教育，落實餐飲相關的回收教育，讓外送夥伴、餐廳業者、消費者等多方投入免廢生活，並逐步找出兼備外送便利性與環保訴求的最佳作法。

Photo Credit：RE-THINK

Photo Credit：TNL Brand Studio RE-THINK《回收大百科》網站上線記者會

Photo Credit：TNL Brand Studio 左起：foodpanda富胖達股份有限公司資深公共事務經理郭昕宜、行政院環境保護署資源回收管理基金管理會執行秘書顏旭明、RE-THINK重新思考共同創辦人暨執行長黃之揚、花旗（台灣）銀行政府事務暨公共事務長潘玲嬌、財團法人RC文化藝術基金會執行長王俊凱

帶領消費者重新思考——foodpanda協力RE-THINK實踐2021「免廢生活」計畫

要改變環境，是一段漫長而不容易的過程，因此更要持續嘗試多元的方式、與不同的角色合作。事實上，自2019年開始，foodpanda已推出「消費者訂餐時可選擇不索取一次性餐具」的服務，一年內就累計減少500萬公斤的垃圾；後續也號召近200名外送夥伴淨灘，清出近上千公斤的海洋垃圾。

回到本文開頭所說，這場看似「矛盾大對決」的跨界聯盟，其實仍是建立在環境保護的共同目標下。foodpanda與RE-THINK的合作，不僅開啟跨界對話的典範，也在免廢生活的共同目標下，讓環保之路有夥伴隨行、如虎添翼。