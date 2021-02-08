我要如何被人資或獵人頭發現？如何編寫LinkedIn才能脫穎而出？

這個系列是從軟體工程師美國找工作經驗分享，開始介紹美國矽谷缺人才的情況，以及我的找工作經驗。上篇簡介美國軟體工程師面試流程，描述了美國軟體工程師每一階段的面試流程。相信你已經知道大部分情況會有：

人資電話面試 工程師電話技術面試 到公司實地面試

每個公司可能會稍有不同，但是基本上應不會差太多。本篇要探討如何讓你被公司或獵人頭主動發掘，有什麼技巧可以幫助你增加能見度，以及LinkedIn的效用。

找工作是個很辛苦的工作，許多人戲稱Looking for a job is a full time job（找工作本身就是個全職工作）。如果你可以不用丟履歷及一間一間公司的寫求職信（cover letter），直接進到第一關電話面試不是很好嘛？

下圖是我LinkedIn帳號收到Amazon人資的面試邀請。如果你有維護好你的online appearance（你網路世界的形象），在極度缺軟體工程師的美國，相信你一定常常收到這類公司人資及獵人頭的信。

Photo Credit：半路出家軟體工程師在矽谷 我的LinkedIn帳號收到Amazon人資的工作機會及面試邀請

那麼你的網路形象包含什麼？有幾個網站要注意維護呢？

1. StackOverflow

StackOverflow可以說是軟體工程師的最佳幫手，如果你能力所及的話，常常在你擅長的領域回答問題，得到點數累積你的權威。最近我一個好朋友就是因為他點數超過3000點，被人資發現，在StackOverflow上拋出橄欖枝，後來面試就到Google工作了。

2. GitHub

GitHub是軟體開發者的協作平台，眾多開源專案都可以在這裡找到，軟體工程師們應該都會有一個帳號來管理你的專案。

之前一個前輩在一個熱門的開源專案持續幫忙，許多pull request都被納入到公開版本中，在他改動的代碼超過2000行變成第二名的貢獻者後，每週都會收到不下10個的面試邀約。

受到鼓勵，我也嘗試在熱門的專案中找尋可以貢獻處，沒有花太多時間的我，目前只有沒什麼技術質量的pull request被納入Facebook的react專案，及Google的Angular專案。若新手想知道如何做出開源貢獻，請參考我的英文部落格〈Open Source Contribution- Ask not what your industry can do for you–ask what you can do for your industry〉。

Photo Credit：半路出家軟體工程師在矽谷 我的pull request被納入Facebook react專案

3. LinkedIn

LinkedIn可能是最重要，也是最容易開始改善的部分。LinkedIn基本上就是你的公開履歷，比履歷好的地方是你沒有篇幅限制，你也可以在人資會搜尋的地方多加著墨。現在每個公司的人資都幾乎會用LinkedIn來發掘人才，把最好的你表現出來，讓潛在的機會主動找上你吧。

LinkedIn個人資料最上頭是你的總結資料，有照片、名字、職業、地區、產業、個人化的資料網址，及你的網路連結（connections）。

Photo Credit：半路出家軟體工程師在矽谷

照片：請放上一張稍微正式一點的照片，盡量避免用玩樂或完全不是你的照片，這是你的第一印象。

名字：打上你的名字

職業：我覺得這是第一個大重點，請打你「未來想要找的職業名稱」，如果你希望你會被Full Stack Software Engineer的職缺聯絡，就打上去吧。可能有人會有疑慮自己的現階段職稱，不是你理想的職稱，你覺得你現在的老闆會在乎你在LinkedIn上的職稱嘛？有些人似乎會放上@Google告訴大家現階段你在哪家公司，但應該是不太需要的。

地區：放上你現在的地區，我不是很確定如果你選舊金山，但你底下的現職公司在台北的話，聯繫你的人資會不會覺得很奇怪，但是值得一試選擇你未來想去的地區。

產業：放上你理想的產業別，Internet、 Computer Science或其他軟體開發相關的產業，似乎沒有太大的差別。

個人化資料網址（url）：你可以看到我的是linkedin.com/in/brianpchsu，改一個短一點、容易辨別的吧！

網路連結（connections）：你目前有幾個連結呢？嘗試把你認識的朋友、同事、各種場合認識到的人，都加入你的連結。你的連結越多你就越容易被找到，另一方面，如果你是人資，看到2個不錯的人選，一個有300個連結，一個只有30個，你會先聯絡哪個人呢？各個公司都想找會團隊合作及願意溝通的人才，別讓這個數目讓你得不到機會，多import你各個email裡聯絡過的人吧。

接下來是你的總結部分：

Photo Credit：半路出家軟體工程師在矽谷

如果你未來公司的人資只有30秒來考慮你，你要如何告訴他你的30 second elevator pitch（30秒電梯自介）？這個部分你得自己花上時間來構思並撰寫，想辦法寫出個完整又精簡的介紹，把你出色之處都顯現出來，記得檢查拼字及文法，務求沒有錯誤。

如果你有之前做過專案的圖片，也盡量放上來，圖片的吸引力是比純文字大的多的。

再來探討的重點是你的技能。

Photo Credit：半路出家軟體工程師在矽谷

你有沒有把你所有會的技能都放上LinkedIn呢？人資們搜尋潛在人才一部分，也是因為你自己列的技能。把最重要、你最強的語言放在第一位，這樣你的朋友同事要endorse（擁護確認）你的技能時，較有機會被加到。

在列出你的技能後，在各個社群網站宣傳請你的朋友們幫你endorse確認你的技能吧。英文的概念是No shame（沒有羞恥，或不害羞），讓你的未來公司看到你的技能是被肯定的。

再來看到你過去專案的部份。

Photo Credit：半路出家軟體工程師在矽谷

如果你有任何的學校作業、開源專案、或是pet project（自己零碎時間做的專案），把每個都列上來吧！如果你有遵照我先前的建議，把你的同學朋友都加到你的網路連結，你可以把合作的部分隊友都放在專案下。這樣既顯得專業，又看的出你是有團隊開發經驗的人。

工作經驗部分。

Photo Credit：半路出家軟體工程師在矽谷

詳實的列出你所有的工作經驗，因為不像履歷只能一頁，你可以把履歷中被犧牲移除的成就，都放在你的LinkedIn工作經驗裡。

這裡要強調的是條列出你的豐功偉業，但每個條列一定要避免都是形容詞的陳述，量化你的成就，所有東西都是可以數字化的。你可以看的出我寫的：

Achieved 27% reduction in bounce rate by minifying files and increasing website speed

Increased company website traffic by 100% through search engine optimization

具體明瞭的結果，讓未來公司知道為什麼要找你加入。



推薦人部分。

Photo Credit：半路出家軟體工程師在矽谷

請求你過去的老闆或指導教授，幫你寫個LinkedIn推薦信。長度可以不用很長，但是這個推薦等於是公司先看到你的reference（推薦人）。

學校以及你的出版期刊部分，就照實填寫，GPA成績如果高的話可以填，但如果沒有特別高的情況，就以隱惡揚善的指導原則來忽略吧（又或者說你可以填寫你的主修成績Major GPA）。記得，未來公司的人資們都還是可以問你這些資料，但是你希望在你被動被搜尋的時候，展現你最好、最迷人的條件，直接得到進入面試第一關的快速捷徑。

Photo Credit：半路出家軟體工程師在矽谷 我收到的Facebook面試邀請

如果像我這樣沒有電腦科學背景，也沒有許多經驗的半路出家軟體工程師，都能時常被知名科技公司聯絡邀請面試，相信你的經歷經過潤飾，也可以被你未來公司的人資看到。

最後再次提醒，你的LinkedIn不可以有任何錯字或是文法錯誤，就像你的履歷有錯字一般，如果你連最該表現完美之處都無法error free（0錯誤），人資是不會浪費時間聯絡你的。所以改好你的LinkedIn後，記得請你英文好的朋友幫忙檢查，務必把所有的英文錯誤都改正好。

以上內容均為作者個人經驗與觀點分享，不代表其任職公司立場

本文經半路出家軟體工程師在矽谷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航