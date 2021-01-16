【關鍵時事】不滿施政而罵政府，會被判「侮辱公署罪」嗎？

日前因為國家通訊傳播委員會（NCC）否決中天換照申請，大批民眾前往抗議，大罵NCC侵害新聞自由，並撒紙錢表達自己的不滿。對於政府施政不滿意，而罵政府機關會有什麼法律上的責任嗎？

「侮辱公署罪」是為了保障國家權力、制度與公任務的運作順利

「侮辱公署罪」規定在《刑法》140條第二項，對於公署公然侮辱者，處六月以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金。在《刑法》上，會被處罰的犯罪背後，都有需要保護的重要利益，本條要保護的除了公務員個人的人身、名譽，與公署及其中的構成員外，主要是「公共利益」。

國家公權力、法律制度與公任務需要公務員以公署的名義來執行，保護公署不受到侮辱，以維持機關的威信，其實就是間接在保障國家公權力的行使、法律制度的運行與公任務的達成，避免國家的可靠性與可信性受到動搖。（臺灣桃園地方法院109年易字第765號刑事判決參照）

必須有「侮辱」的行為與意圖，才會成立侮辱公署罪

覺得政府政績很差不能罵嗎？只要罵政府機關就會有罪嗎？罵政府機關是不是有罪，首先必須看罵的人是不是有「侮辱」的行為與意圖。

「侮辱」指的是沒有指出具體事實，而抽象、公然的嘲笑與叫罵，台灣是一個民主法治國家，應該容許多元的聲音存在，不應該輕易地扼殺人民對政府施政自由討論與評論的空間，對人民的言論自由給予最大限度的保障，所以必須是沒有對於政府機關提出具體指摘，指出公權力如何施行不當，而是僅以抽象侮辱性言詞貶損政府機關或公務員尊嚴，才會成立侮辱公署罪。

舉例來說，罵政府「幹你娘」、「幹你祖公媽」這些日常生活十分常見，用來貶抑別人社會性評價的粗鄙用語，貶低機關的地位及尊嚴，使機關難堪並貶損社會評價，就有可能成立侮辱公署罪。但如果只是因為評論通傳會不給中天換照，是介入新聞播製內容、干預新聞自由，而到通傳會門口抗議，具體的表達對政府機關施政的不滿，則不會構成侮辱公署罪。

即使《刑法》上有侮辱公署罪大家也不必太過害怕，實務上該罪成立的機會頗低，不需要認為只要罵政府就會被抓去關。公署是為了人民而存在，監督政府施政本來就是天經地義，當人民越關心國家的所作所為，提供意見討論施政可以改進的空間，國家才有更進步的可能。

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本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航