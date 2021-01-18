躲過走私、躲不過氣候變遷，尼泊爾「印度犀」面臨生存新威脅

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

尼泊爾的印度犀（Indian rhinoceros，學名：Rhinoceros unicornis）好不容易從狩獵、棲地縮減和野生動物走私的夾縫中倖存下來，現在又出現新的威脅——氣候迅速暖化，改變了牠們的生活環境。

大洪水與長期的乾旱，改變了印度犀的河流棲息地

自今年7月11日至今，尼泊爾南部奇旺國家公園（Chitwan National Park）已經發現8頭印度犀的屍體，其中半數是死於納拉亞尼河前所未見的大洪水。10月5日，一頭印度犀掉入Balmiki-Gandaki灌溉水道淹死。兩天後，又有一隻印度犀屍體被沖上河岸。

據信，其中1頭印度犀是被盜獵者趁著封城期間射殺，中斷了尼泊爾4年零犀牛盜獵的紀錄。生活在尼泊爾塔里平原的印度犀一度瀕臨滅絕，幸好，現在光是在奇旺國家公園已達到605隻，在巴爾迪亞國家公園也有十幾隻。

「印度犀克服了重重威脅，但是氣候變遷再次帶來新的挑戰，」犀牛保育博士Shantaraj Gyawali說，不穩定的天氣，包括季風期間的大雨和洪水，以及旱季的長期乾旱，已經改變了印度犀的河流棲息地。

破紀錄降雨淹沒了國家公園的草原，許多動物來不及逃生

在乾旱季節靠水坑生活的犀牛、老虎和其他物種處境艱難，因為許多水坑已經乾涸。部分原因是天氣越來越不穩定，季風降雨過多，而春季雨又太少。公園外農民過度抽取地下水也使地下水位下降。

國家公園和野生動物保護部在塔萊公園挖了500個池塘，加上另外200個池塘，為即將到來的旱季做準備。該機關也嘗試在氾濫平原上為犀牛和其他有蹄類動物復育原生草地，這些動物是老虎和其他肉食動物的獵物。

季風季節犀牛溺水死亡讓奇旺國家公園當局相當憂心。當局認為這罕見的大雨很可能是氣候變遷所致。今年，尼泊爾的8個氣象站降雨都破紀錄。

納斯基亞尼河分水嶺上游卡斯基氣象站在7月至9月降雨高達4519公釐，比正常高33%。奇旺今年的降雨量為3130公釐，遠高於年平均水平2450公釐。所有的雨水都透過支流匯入納拉亞尼河（Narayani River），淹沒了奇旺國家公園的草原和森林，許多野生動物來不及逃生。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 納拉亞尼河的支流

奇旺國家公園人員拉姆（Ashok Ram）說：「犀牛死於自然原因時，我們不會過度擔心。但是犀牛淹死，或被洪水沖到印度，就是個警訊了。」

犀牛的活動範圍發生改變 加劇人與野生動物衝突

2017年，拉普蒂河（Rapti River）和納拉亞尼河突然發生洪水，將犀牛在內的許多野生動物沖過國境，沖到印度瓦爾米基國家公園。幾個月後，九頭犀牛被送回奇旺。另一頭失踪的犀牛後來也終於被找到並安置，並於8月被送返尼泊爾。

沒有跡象顯示今年的洪水是否還會強到將犀牛沖到印度，但洪災的頻率和強度不斷提高，令尼泊爾環團感到憂心忡忡。他們認為這是氣候變遷的關係。

此外，新的外來種植物已經取代了犀牛最喜歡的草料，潮濕的土地變得乾燥，讓犀牛不得不到公園外覓食，跑到奇旺的Sauraha和Meghauli等旅遊城鎮。犀牛在街上散步的景象讓這些地方成為旅遊景點。同時也發生農民為防止犀牛破壞作物，而電或毒犀牛的情形。

拉姆表示，他們注意到犀牛活動範圍已從國家公園東側轉移到國家公園西側：「我們不知道為什麼會這樣，可能是在尋找更好的覓食地點或水坑。」

拉普蒂河和納拉亞尼河沿岸氾濫平原與牛軛湖旁的高草叢，已被小花蔓澤蘭等各種入侵種取代，這些入侵種多是受惠於全球溫度升高的物種。

拉姆說：「氣候變遷很可能威脅到尼泊爾犀牛和自然保育上的成果。」

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航