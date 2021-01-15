民團調查8成學校不符「開放」規定，學生爭取穿帽T禦寒遭教官斥「去教育部上課」

＊首圖為開學場景示意圖，非當事學生。



入冬以來寒流一波接一波，持續創下新低溫；而國高中小學生的「校園服儀規定」成為加禦寒衣物的限制。教育部日前表示，依教育部訂定的服儀規定，學校應開放學生加穿保暖衣物，穿在校服內或校服外均可；不過經「台灣青年民主協會」和「台灣也有一個騰訊」合作調查853間學校，發現仍有8成學校不合乎教育部規定的原則，教育部今（15）日正式發函全國中小學，具體要求各校不得限制「幾度」才能加穿禦寒衣物。

教官：那你去教育部上課

台灣多數學生都有服儀規定，主要會要求學生必須以「完整學校制服示人」，或至少在經過校門口時必須遵守，因此如果天氣冷，要加穿保暖衣物，必須穿在制服外套內：也不一定可以加穿圍巾、毛帽等保暖配件。教育部於2020年8月修訂《高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則》，規定在天氣寒冷時，學校應開放學生在校服「內」及「外」都可加穿保暖衣物。

由於服儀原則沒有明訂什麼狀況下算是「天氣寒冷」，近來寒流一波接著一波，溫度持續創新低，台灣青年民主協會發起調查，短短一天共計1438位學生填寫，共有853間公私立國中小、高中職。

結果發現有84.3%學校違反教育部規定，許多學校仍要求將羽絨衣、大衣等都須塞到校服外套內，或是限制學生戴圍巾、毛帽、手套等。其中有54%學校，無論溫度多低皆禁止學生將保暖衣物穿於校服外，羽絨衣、大衣等皆須塞到校服外套內；另外30%學校則是設定，於特定氣溫時，才開放將保暖衣物外穿。最多學校以嚴格的攝氏10度以下為標準，也有規定11到15度間。

另外青民協也指出，有近十名新竹高工學生在表單中提到，因近日學聯會積極向學校爭取依照教育部規定開放帽T，教官於昨日升旗時，公開喝斥，要求學生「照著學校規定走，依照民主程序改規定，若要依照教育部的規定，請去教育部上課。」

另外，靜修女中要求女學生無論如何要穿裙裝；台東也有高中學生反映，因穿禦寒衣物，遭體育老師罰伏地挺身。在保暖配件的毛帽、圍巾、手套等，也有不少學校依然嚴格限制。

台灣青年民主協會副理長何蔚慈表示，學生對於學校違法情況習以為常、充滿無力感，學生會依法爭取相關權益更是直接遭到學校各式打壓、威脅，學校要求學生在學校要好好遵守校規，但請這些學校捫心自問，自己是不是有遵守主管機關的規定？她認為國教署應更積極去檢視各校規定是否符合法規，青民協也會將表單內容交給教育部國教署，請教育部加強督導。

何蔚慈呼籲，不論是服儀問題，或是過去學生爭取免早自習、第八節上正課等，教育部雖有正面回應，但主管機關仍採被動立場，等學生申訴才願意處理。

教育部發函：不得規定幾度

《中央社》報導，教育部次長蔡清華日前受訪表示，服儀規定「不要那麼僵化」，不一定非得規定要冷到幾度，只要學生反映太冷的時候，就應該同意添加保暖衣物。《聯合報》報導，教育部國教署學生事務及校園安全組組長林良慶也指出，學校訂定僵化的開放溫度並不妥適。林良慶認為，只要學生主觀覺得寒冷，學校就應開放校服內外均可加穿保暖衣物，若學校禁止，就是違反規定，會再進行行政指導，若有家長、學生反映，也會去糾正學校。

《中央社》報導，教育部國民及學前教育署今日正式發函給各縣市教育局，除重申去年8月新修訂的服儀原則外，更具體指出，考量學生對天氣冷熱感受及身體狀況，存有明顯個別差異，學校不得限制氣溫「幾度」才能加穿禦寒衣物，應由學生主觀感受判定。另外，學生可依自身感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服，不受學校「統一換季時間」影響。

教育部在函文中，要求各縣市教育局督導所主管學校，即刻檢視校內規範，如果不符現行法令，就應修正。教育部同時要求各縣市暢通學生申訴管道，維護學生權益。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範