印尼蘇拉威西島6.2地震，7死、2000多人流離失所

印尼東部蘇拉威西島（Sulawesi）今天（1月15日）凌晨發生規模6.2地震。印尼當局仍在搜救並統計總體傷亡，目前初步估計造成至少7死、600人傷，2000人流離失所。

綜合印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）、東協人道援助中心（AHA Centre）報導指出，地震發生於今天凌晨1點28分，震央在西蘇拉威西省(West Sulawesi），馬杰內的縣治馬傑內鎮（Majene）南南東34公里處（經緯度118°54’23”E, 2°58’47”S ），震源深度10公里，沒有引發海嘯警報。

印度尼西亞氣象、氣候和地球物理局指出，據麥卡利震度分級（MMI）在馬傑內縣約於第四級到第五級之間，也就是大部份人會感覺到地震、許多人會因此醒來的程度，巴路市（Palu）、馬武柔縣（Mamuju）也有感。

《中央社》報導，印尼國家災害應變總署的初步資訊顯示，馬杰內有4人喪命、637人受傷、馬武柔縣另有3人罹難、24人受傷。

東協人道援助中心指出，目前約2000人流離失所，財物損失部份，有64間民宅、一棟政府機構、一棟醫療院所、一棟軍事建築、一間旅館以及馬傑內鎮連結北邊的馬武柔縣的道路損壞。

#Gempa Mag:6.2, 15-Jan-21 01:28:17 WIB, Lok:2.98 LS, 118.94 BT (Pusat gempa berada di darat 6 km TimurLaut Majene), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) IV-V Majene, III Palu, II Makasar #BMKG pic.twitter.com/xdXvC6dYhZ — BMKG (@infoBMKG) January 14, 2021

《美聯社》報導，當局仍在持續收集完整的傷亡人數與財損資訊。地震還引發了山崩，多處電力、通訊遭到中斷，數千位無家可歸的人們被疏散到暫時性的庇護所。

「為了救人，我們在跟時間賽跑。」搜救員Saidar Rahmanjaya說，缺乏重型機具來清掃瓦礫延誤了救災，他們的團隊已分別從8個建築裡救出20人，包括醫院、旅館和政府機構。

《海峽時報》報導，「根據我們收到的最新資訊，馬武柔縣有26人死亡。」當地災害防治機構負責人Ali Rahman說，屍體會被掩埋在瓦礫之下，「（死亡）人數可能會繼續攀升。」

「道路震毀以及建築倒塌，包括政府機構、醫院，醫院被夷平了。」28歲的居民Hendra說，「地震很強烈，我和我妻子被震醒，趕緊避難。」

印尼座落於地震頻繁的環太平洋火山帶 (Ring of Fire)，此次地震引發居民恐慌，蘇拉威西島巴路市2年半前，經歷過大地震和海嘯，導致數千人罹難。昨日（1月14日），馬武柔縣也才經歷規模5.9的地震，數棟房舍被毀。

無國人傷亡

《中央社》報導，總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文獲知地震訊息後，對不幸遇難者及家屬表達哀悼慰問。張惇涵也表示，總統已指示外交部掌握僑民安全情形並提供必要協助，以確保民眾和台商的安全。

My heart goes out to everyone affected by the earthquake in Sulawesi. Taiwan stands ready to help Indonesia with its disaster relief efforts & has our Indonesian friends in our thoughts at this difficult time. — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) January 15, 2021

外交部表示，外交部長吳釗燮請亞太司長曾瑞利致電駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso），代表政府及人民表達慰問，並表示如果印尼政府有需要，台灣願意提供協助。

駐印尼代表處和駐泗水辦事處將密切關注震災後續情形，根據駐處掌握的消息，目前暫無國人受困災區或傷亡的消息傳出。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒