桃色風波「有辱官箴」監委全數通過彈劾並稱「性騷擾」，丁允恭反駁：先射箭再畫靶

前總統府發言人丁允恭去年遭爆在高雄市新聞局長任內有桃色風波，監委紀惠容、王美玉認為有辱官箴，日前申請調查；監察院彈劾審查委員會7日以11票全票通過彈劾丁允恭，昨（14）日通過調查報告。紀惠容、王美玉今天下午召開記者會表示，丁允恭的違法行為嚴重損害政府信譽，違反《公務員服務法》、《性騷擾防治法》相關規定，有嚴重違失，全案移送懲戒法院審理。丁允恭則發表3點聲明反擊監察院，批評其「先射箭再畫靶」，表示自己並沒有性騷擾對方。

丁允恭遭前女友爆料後被監委調查

丁允恭日前遭前女友向媒體週刊爆料，指丁擔任高雄市政府新聞局長期間，隱瞞已婚身份並謊稱單身，同時劈腿4名女子，且數度在上班時間的局長辦公室與她發生性關係。交往期間她3度懷孕，丁卻以影響政治前途為由，要求她墮胎；前女友甚至表示，她後來與丁分手並有了新對象，對方仍對她糾纏，她向時任高雄市長陳菊遞交陳情信，但沒有收到任何回應。

消息爆出後引發喧然大波，丁允恭當時立刻火速辭去總統府發言人的職務。而時任監察院長，並曾在擔任高雄市長時期重用丁允恭的陳菊，也成為被輿論質疑的對象。陳菊辦公室當時發表聲明指出，陳菊從未收到其前女友的陳情信，丁允恭的事件，監察院有2位委員立案調查，調查中的案件她要尊重委員獨立行使職權，也尊重最後調查結果，從不干預。

紀惠容、王美玉則是在去年9月透過新聞稿指出，丁允恭事件引發社會大眾關注與討論，丁允恭身為高階政務官，言行舉止實應為基層公務員的表率，卻未妥善處理男女關係，而在局長辦公室發生性行為，與公務員應有的端正品操相違，事涉官箴，申請自動調查。

紀惠容、王美玉針對申請調查理由表示，丁允恭所涉行為是否違反公務員服務法、公務員懲戒法相關規定？有無利用新聞局長職務上的機會、權勢，與新聞從業人員交往、接觸或損害於人等有辱官箴情事？事涉公務人員廉潔形象、公共利益、職業倫理（新聞倫理）或利用權勢交往等疑義，有調查釐清的必要。

監察院：行為不檢，有辱官箴

根據監察院新聞稿，彈劾案由指稱，丁允恭任職高雄市政府新聞局局長期間，因職務之故與記者Y女交往，坦承在局長辦公室及職務宿舍發生性行為，2人分手後在2017年2月27日於臉書上傳其與Y女兩人合照。Y女感到敵意、冒犯之情境，也因此造成Y女後續工作困擾。丁允恭甚至於2017年4月5日結婚後仍未停止騷擾。

彈劾案由指出，丁允恭未能保持端正品德，潔身自愛，行為不檢，有辱官箴，核其行為嚴重失當，嚴重傷害政府信譽及公務人員形象，違失情節重大，爱依法提案彈劾。

最後審查會由監委林郁容、浦忠成、趙永清、林盛豐、高涌誠、蕭自佑、王榮璋、王幼玲、施錦芳、賴振昌、林文程出席，11票監委全數支持成立彈劾案，彈劾通過，將移送懲戒法院。

Photo Credit:中央社 主動申請調查的監察委員紀惠容說明通過彈劾丁允恭的理由。

丁允恭：局長室發生性關係確實不當，但他沒有「性騷擾」對方

對此，丁允恭也發出3點聲明回應，他坦承在局長室發生性行為確實不當，且有違市民大眾對公務人員行止之期待，除已辭去公職以為負責外，也再次向社會表達歉意，這部分願接受監院彈劾在內之種種處置，並無爭議與怨懟，有關因施政表現所獲頒之行政院功績獎章，亦將主動退回。

但針對監察委員對丁允恭與Y女私人關係拉扯間，曾於臉書張貼照片、使他人知悉曾交往一事，指稱他「性騷擾」Y女，丁允恭表示不服。他強調，他張貼的照片非屬私密或裸露照片，而是在公開場合（餐廳，且非包廂）兩人皆衣冠整齊，以表達對當時感情狀況不穩定、懷念舊情的傷感，並無侵害隱私可言。

丁允恭也聲明，張貼照片時他不但是無婚姻狀態，且已與前未婚妻解除婚約並分手，貼出照片前一晚仍與Y女在外過夜發生關係，Y女表示對感情歸屬仍在考慮中，相關情事與簡訊證據早已提供監委知悉，而監委未予採納，法律見解顯有誤會；此行為亦與《性騷擾防治法》所定義之「性騷擾」全然不合，濫用此一詞彙，有侵害人民名譽權之虞。

有關監委指控丁允恭4月5日已婚後仍持續「騷擾」Y女，丁允恭也表示，在這段時間大多是Y女主動聯繫，並非他單方面糾纏，且Y女以看病、住院、生活費匱乏、新任男友無能協助種種之理由，向他情緒勒索金錢援助。

丁允恭本來為作家，曾獲時報文學獎小說首獎等文學獎。後來進入政治圈，曾任高雄市新聞局局長、市府發言人、民進黨新聞輿情部主任，行政院副發言人；去年8月被爆出與小近20歲的政治線女記者交往，9月其桃色醜聞消息被爆出時，丁允恭擔任總統府發言人。

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核稿編輯：楊士範