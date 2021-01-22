《拿鐵因子》：請不要誤會，「神奇的複利咖啡」不是要你做一個吝嗇的人

文：大衛．巴哈、約翰．大衛．曼恩

你在幫誰累積財富？自己還是別人？

「特濃拿鐵，謝謝。」柔伊說。然後，又加了一句：「可以做低咖啡因的嗎？一半咖啡因？」

「一杯熱茶，」亨利說。「英式早餐那種。」

說完，亨利付了兩杯飲料的錢。儘管柔伊要自己付錢，但是亨利很堅持，他就是一位老派紳士。柔伊笑著接受了。他們走去咖啡廳後方的小桌子。

「我也說不上來，」柔伊說，「和你坐在星巴克，感覺非常奇怪。好像背叛你家咖啡廳的感覺。」

亨利笑著說：「有嗎？」

「有啊！」柔伊啜了一口拿鐵，「我猜，你是來了解敵情的吧！」她用裝咖啡的紙杯碰了一下亨利裝著熱茶的紙杯，「耶！我們現在成功臥底了。」

亨利臉上的笑頗為神祕。他拉著茶包，往熱水裡浸了兩、三回。

「我得坦白一下。」柔伊開口說，「在昨天，知道你就是咖啡廳老闆之前，我一直想問你『一位咖啡師，如何知道累積財富的祕密？』」

亨利把茶包裡擠乾放到一旁，正色看著柔伊：「妳的意思是，如果『先付錢給自己』一招有效，怎麼會有個像我這樣70歲的老人，還在打工維生？」

柔伊的臉漲紅了，低著頭說：「我，也不是那個意思⋯⋯」她又看了看亨利，帶著歉意的笑著：「好吧，多少也有點那個意思。」

亨利露齒而笑，然後吹著氣，讓熱茶冷一點。「我可以說一下我的背景，沒問題的。我草創海倫娜咖啡廳是在30多年前了，附近同行朋友很多。後來，現在他們都走了⋯⋯」

「喔，對不起。」柔伊說，但是亨利卻也只是笑一笑。

「不是，妳誤會了，他們不是掛了。他們只是離開了，或者轉做其他行業。妳知道我為什麼還能留在這裡嗎？為什麼我的咖啡廳還能繼續營業嗎？」

「因為咖啡味道好？」柔伊說，「當然，不只如此。還有氣氛好。」亨利繼續不置可否的笑著。「還有一群你的死忠粉絲？」

亨利大笑起來：「謝謝妳這麼說，但其實還有其他。我能繼續待在這裡，是因為我買下了這棟大樓。」

「你買下了這棟大樓？」柔伊重複說。

「以及隔壁一棟。」亨利說，「還有同一條街上另外幾處房子。」

這下，柔伊驚訝得說不出話來。她以為的「古怪咖啡師」就有這等來頭，她得把原本的想像圖象好好編輯一下。

「基本來說，人可以分成兩種。每個人每天都花錢，花錢也是累積財富。每個人都在累積財富。差別在於，為誰累積？」

「妳提到了在外頭租屋。租屋時，妳就把生活的主動權交了出去。如果擁有住屋，那就擁有了部分的生活自主權。拿我的例子來說，做事業的自主權是握在自己手上。

「再拿星巴克來說。他們剛開始的時候，每個人都認為開什麼玩笑，賣昂貴咖啡也能成為一門生意？就算可以，也不可能長久。但現在他們長久了，而且還賣到全世界去。所以，其他咖啡店倒啦！我的同行們開始不安焦慮，他們想要與星巴克對抗。他們去遊說政客，想要聯手反抗。」

亨利說完，停頓了一下。柔伊知道重點要來了。「你呢？」她催促。

亨利笑著說：「我買了他們的股票。」

柔伊放下咖啡，瞪著亨利：「等一下，你買了星巴克的股票？」

「是的，我買了他們的股票。就在別人，要不然買他們的咖啡，要不然抵制他們的咖啡時，我買了他們的股票。妳也可以說，這是化敵為友。」

「星巴克的咖啡。」柔伊重複著。亨利身體前趨，用食指點著桌面，加強重點了說道：「如果1992年星巴克股票上市的時候，買下1000美元的股票，妳知道現在市值多少嗎？」

「完全沒概念。」柔伊說。

「將近25萬。」

「哇，」柔伊說。「看來你的敵人還為你賺了不少。」

亨利笑了起來。「妳可以這麼看，我也可以從另外的角度來看。每一個進來星巴克的人，點了一杯咖啡之後，兩件事就發生了：他們對這個事業投入很少的金額。一杯咖啡的錢。而因為我買了股票，也就是小股東，因此也就小賺了一點點。」

柔伊想到了亨利剛剛說的「兩種人」。

亨利點頭說：「沒錯。事業的投入者和事業的擁有者。最棒的一點是，妳可以在任何時間點，選擇妳要做哪種人。

「當妳決定先付錢給自己時，不管是10美元，或是25美元，不管是買一個自住宅，或是商業用宅，或者投資某家公司的股票，或者以某種方式投資於自己的未來，妳就成為自己生活的主人。」

「許多人把自己的人生出讓給別人。先付錢給自己，並養成習慣，持之以恆，積年累月之後，妳就會擁有自己的人生。」

「拿你的例子來說，就是擁有了自己的事業。」柔伊說。

亨利點頭。「我買下那棟房子時，我不單投資了自己，更投資了鄰里。這些年下來，價值漲至100萬美元了。現在重點來了，我怎麼有資金買下商業大樓？我可以向妳保證，我沒中樂透，也沒寫出一首暢銷歌，或者在自家後院挖到財寶。」

「也沒有謀殺你有錢的姨媽？」

亨利笑著說：「沒有富裕的親戚可以攀附。真的，柔伊，是我白手建立起來的，就是先付錢給自己。」

柔伊露出在思考的樣子，亨利知道她腦中依然有疑問。

「把妳的問題說出來，我們來討論一下吧！」他說。

「好的。」柔伊猶豫了一下說。「我重新看了表格。那個每天存25美元的，我猜想應該是存到銀行的，40年後，就有300萬了？可是這25美元是從哪裡來的？」

「喔！這個問題。」亨利又朝茶杯上吹了吹。

「你又說，收入高不是解決之道。」柔伊接著說，「接著你又說，該把收入的10％存起來。或者準確來說，是1個小時的收入，其實若以8小時來算，就是12％的了。這些理論上都對。問題是，我就已經入不敷出了。」

亨利點頭。「妳的疑問沒錯，那就是為什麼要說拿鐵因子。」

拿鐵因子，是那些非必要的消費習慣

亨利伸手到口袋裡，掏出一張5美元的紙鈔，放在兩人中間的桌面上。「記得這個吧？」

「1天5美元。」她說。「複利的魔力。」

「非常正確。」亨利說。「現在我們來說一說妳喝的咖啡。」

柔伊看著她咖啡因減半的特濃拿鐵，然後又看著亨利：「好的，來說說我的咖啡吧！」

「那杯拿鐵，多少錢？4美元？」亨利問。「4.5美元。」柔伊說。

「好，現在我們就來看看這個無足輕重的小錢。讓我們看看加入複利這個因素後，會發生什麼事。我們先把『無足輕重』的4.5美元加到妳的照片帳戶裡。1週5天，我們用1年來看。先不考慮利息，我們來看一看，」他低頭計算著。「哇，就有1200美元了。」他看著柔伊，「妳還記得那張照片的標價嗎？」

柔伊記得，剛好就是1200元。

柔伊看了看拿鐵，又看了看亨利。再開口說話時，語帶激動。「你是說我1年喝咖啡的錢夠買那張照片？」

亨利喝了一口茶。不說話。

「哇，這杯拿鐵好強大啊！」

亨利笑了起來。「柔伊啊，那就是拿鐵因子。」

「神奇的複利咖啡。」柔伊嘟噥著。

亨利再次舉杯，和柔伊的拿鐵碰了一下。「敬你的米克諾斯島，能讓妳的起居室熠熠生輝的漂亮照片。」

柔伊靜靜坐著，想了一會兒。然後開口說：「所以，要對早上的咖啡說拜拜了嗎？」

亨利收斂了笑容，放下熱茶，看著柔伊說：「請不要誤會了我說的話，我不是讓妳不要再喝咖啡了，這與妳手上的咖啡無關。拿鐵因子只是一個比喻是指那些可花可不花的支出。比方說，香菸、糖果、雞尾酒等。

「拿鐵因子不是要妳做一個吝嗇的人，錙銖必較，不享受生活。而是知道哪些該用，哪些不該用。每天多支出的5美元、10美元或20美元，該不該留給自己的未來。從先花再說，到先留給自己。也就是一個小犧牲換取大收穫的意思。

「重點不是妳不能花錢。妳當然可以花錢，而且理當花錢，因為人生就是要用來享受美好事物。真正喜歡的東西，一件漂亮的衣服、一頓好餐點、一場精湛的演出，不要吝嗇。但是要先留下給自己的。」

「妳的拿鐵因子。」他說，「有些也是應該要花的錢。因為，妳總要先吃飽。不過，就算午餐必須買，但是不是可以在家煮咖啡，帶一盒水果出門？妳自己安排一下，每天可以有一半的開支進入退休帳戶，這個簡單的習慣能給妳日後的財務帶來大改變。」

她的這番話讓柔伊想起剛剛芭芭拉的一番話。

財務問題的方案是養成新習慣，而不是去賺更多錢。

書籍介紹

本文摘錄自《拿鐵因子：最小又最強的致富習慣》，采實文化出版

作者：大衛．巴哈、約翰．大衛．曼恩

譯者：藍曉鹿

透過引人入勝的故事，讓戒掉「拿鐵因子」不再知易行難。這本經典著作，透過一個小資女的故事，講述影響所有人一生的理財觀念。故事中，27歲的小資女柔伊，是位優秀的旅遊雜誌編輯，工作資歷有6年。但身為旅遊雜誌編輯，她卻從未出門旅行，甚至沒有護照。她跟許多上班族一樣，為了生活開支、卡費、學貸，拚命賺錢，但始終無法存到錢，支出反而越來越多。

她開始考慮，是否要放棄喜歡的工作，換一份薪水比較高的工作，但可能要面對高工時的壓力。後來，柔伊遇見了一位年長的咖啡師亨利，跟她分享「財務自由的祕密」……

Photo Credit: 采實文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航