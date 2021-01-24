《安靜是種超能力》：「慢熟」又怎樣，內向者利用四大優勢爬上成功頂端

文：張瀞仁

內向者面對的職場挑戰

內向者沒辦法承受瞬間注意力；沒辦法被誇獎，因為會很不好意思；沒辦法邀功；沒辦法拍桌子吵架；不好意思開口請人幫忙；不好意思打電話，怕打擾人家；沒辦法用力行銷自己；沒辦法爭取福利；不想當第一名，因為不想要太多注意力⋯⋯更別說面對頂頭上司，老闆們有時會委婉地說：「你好像比較慢熟哦」，有時則是直言：「你怎麼不像某某一樣去跟人家哈啦呢？快去！」

會議中會因為不喜歡在大家面前快速表達想法，而顯得沒意見；突然被叫到比被忽略還慘，有時遇到好心人做球給你，問：「要不要分享一下你的看法？」彷彿所有的聚光燈「啪」一下都打到身上，你只會腦袋一片空白，聽到心臟加速跳動的聲音，渴求哪個人趕快來結束這漫長而難熬的寂靜。

對內向者來說，工作的每一天都是挑戰；職場上，對內向者的誤解更是不勝枚舉。

「內向者不擅人際關係」這種快速分類的言論或多或少存在，但強將刻板印象套用在人身上，只不過是簡便卻粗糙的分類法，人資應該也不會希望部門主管們依此下定論。

反手拍不行，就把正手拍和速度練到無人能敵

身邊許多內向的職場工作者，心中總是在上演千變萬化的小劇場，老是糾結：「為什麼我就是沒辦法像某某一樣輕鬆地找人講話呢？」或「剛剛那個問題，我其實可以回答出來的，可惡，怎麼現在才想到答案？」還有「說好要搭檔的主持人臨時不能出席，讓我撐全場是要逼我跳海嗎？」

其實內向者有許多獨到的優勢，與其想著反手拍怎麼都打不過人家，倒不如把正手拍練到無人能敵、速度練到飛快，任何球來一樣可以解決。

內向者的優勢

1. 深度思考

生物演化過程中，留下來的都是能準確反應環境並適應的基因，由於神經系統條件不同，相對於外向者的報酬取向，內向者則是傾向「避免危險、節省力氣、減少失敗」的生存策略。

內向者通常不會說出未經思考的話、不喜歡衝動行事、表達意見前會深思熟慮，可以讓聽者產生好感，覺得自己被重視，而且言之有物。這樣的特質讓內向者會在事前充分準備，你不太會看到內向者因遲到而慌張抵達會場，或趕在截止時間前踩線。

2. 善於傾聽

傾聽是有效溝通的重大要件之一，內向者擅長觀察、懂得弦外之音，他們會吸收、理解資訊並深度思考，因此更能了解什麼對他人是重要的、哪些資訊有意義、背後的脈絡是什麼。

電影《少年Pi的奇幻旅程》主角阿迪爾．胡賽恩（Adil Hussain）形容李安「他的執導風格非常敏感安靜，當他跟你講話的時候，幾乎是用耳語，從來不會從導演椅上大喊或請助理轉告，他總是親自溝通。他的溝通不只是言語，更像是一種能量轉換，讓人有辦法演戲，所以像蘇瑞吉那樣的新手才有辦法表現得這麼出色。」

不過善於察言觀色的內向者也容易放大他人想法，有時也會因此為自己帶來壓力，但對於其他人來說，內向者總可以知道他們的想法與需求。在職場上，這樣的能力非常有利於談判。

3. 專注穩定

比起外向者，內向的人更能維持深度、專注的狀態，他們可以把注意力集中於眼前最重要的任務上，長時間全神貫注，執行任務。經常被學術研究引用的英國心理學家漢斯．艾克森（Hans Eysenck）就說過，內向者會「將精神專注在手邊的工作，避免將經力耗費在與工作無關的社交上。」

另外，因為內向者「穩定」的特質，不會注重短期的結果，相較於外向者適合短期可以看到成效的專案，內向者是「成功需要等待」的代言人。

4. 具有恆毅力

內向者較不容易輕言放棄，反而可以針對目標，持之以恆。心理學家安琪拉．達克沃斯（Angela Duckworth）稱這種特質為「恆毅力」（註1），她認為這是比天賦、智商、家庭收入等都更能預測未來成功的指標，隨著年資增加與位階晉升，專業、高階人力越需要這種能力。

喬治城大學的助理教授卡爾．紐波特（Carl Newport）所說的「深度工作力」（deep work）也是同樣的看法，在他的論點裡，有辦法心無旁鶩、專心致志創造深度、罕見的成果，才是真正可以轉換成市場價值的能力（註2）。比起每天要回覆許多電子郵件、開很多會，高階經理人能否成功更需要看他是否有能力主導深入、有意義與價值的長期專案，而這正是內向者的專長。

沒有人是完美的，當我們怨嘆自己遭遇艱難挑戰時，其他人或許正在羨慕我們所擁有的特質、能力、經驗或天生多一條的神經。內向者不需要非得外向，才能爬上成功頂端；只要善加利用自己的優勢，一樣可以做得很好。最重要的是，你不會因此崩潰。

註釋

出自安琪拉．達克沃斯的著作《恆毅力：人生成功的究極能力》，繁體中文版由天下雜誌出版。 出自卡爾．紐波特的著作《Deep Work深度工作力：淺薄時代，個人成功的關鍵能力》，繁體中文版由時報出版

相關書摘 ▶《安靜是種超能力》：內向者不但可以當主管帶人，還有這七大必殺絕招

書籍介紹

本文摘錄自《安靜是種超能力：寫給內向者的職場進擊指南》，方舟出版

作者：張瀞仁

誰說安靜的內向者沒有當「行銷專家」的本錢？誰說害羞的內向者無法勝任「國際慈善募款工作」？誰說話不多的內向者成為「職場導師」沒有說服力？本書作者以「內向者」的身分現身說法，描述了她長期以來與外向文化之間的搏鬥史，破解一般人對內向者的既定印象與框架。

事實上，「內向」並不等於「沒有野心」，也不會抵消工作能力，更不會成為成功的絆腳石。內向者擁有優良的協調能力與鉅細靡遺的思考力，能心無旁鶩地專注於自己的專業領域，予主管、客戶及同伴強大的信賴感，同時他們還是非常好的傾聽者，能高度同理及體貼他人，擁有一位內向者好友如獲人生至寶。

Photo Credit: 方舟

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航