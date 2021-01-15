印尼勞工海外工作「零付費」政策喊卡，官員：地方政府未準備好，延至7月實施

（中央社）印尼政府宣布，原訂今天上路的移工零付費政策延後半年至7月15日起實施，原因是地方政府還沒備好預算。印尼海外移工安置暨保護局局長本尼說，屆時若無法實施，他將辭職。

本尼（Benny Rhamdani）2020年7月中簽署2020年第9號規定，明定移工至海外工作的安置成本改由海外雇主與印尼地方政府分擔，落實印尼2017年第18號移工保護法第30條的移工零付費政策。

印尼政府原訂政策在半年過渡期後實施，即今天上路，適用包含中華民國在內的14個輸入印尼移工的國家。本尼今天上午召開記者會宣布將延後半年實施。

本尼說，延後的原因是地方政府不及準備預算，全國34個省級行政區中，只有東爪哇省（East Java）準備好提供負擔移工訓練及工作證明的經費。這是實施移工零付費政策遇到的障礙，並非因移工輸入國的要求。

根據海外移工安置暨保護局的移工零付費政策，海外雇主負擔移工離境機票及契約結束後的回國機票、簽證費、工作契約費、給印尼仲介的服務費、護照費、取得警方證明費用、在印尼的健保費用、出境前的健康檢查費、安置國要求的額外健檢費、移工從居住地至搭機離境的費用，以及住宿費共11項。

移工所在地的印尼地方政府則分擔移工訓練費及取得工作能力證明的費用。

本尼說，他將持續與地方政府溝通，如果仍因印尼內部或地方政府的問題而無法於7月15日實施，他將辭職，他不希望見到移工因安置費而受負債之苦。

本尼表示，海外移工安置暨保護局已經與外交部及內政部討論這項政策；也已經與台灣、馬來西亞、新加坡、香港當局開會討論。

Photo Credit: 中央社 圖為在台印尼移工工作情形。

移工零付費政策 勞動部：印尼將與台協商

（中央社）印尼今天突然宣布原訂要實施的移工零付費政策將延後上路，勞動部今天說，印尼將就此事與各移工輸出國包含台灣簽訂相關文件，例如MOU，後續會透過外館持續與印尼進行協商。

印尼去年起主張要求移工輸入國雇主負擔移工來台費用，包含往來機票、護照、簽證費用及仲介服務費等，引發台灣多個移工雇主團體反彈，相關政策原訂於今天正式上路，但印尼當局今天突然召開記者會，宣布政策將延後至7月15日上路。

勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠指出，根據駐印尼代表處回傳的資料，印尼今天上午召開的記者會有幾項重點，包含移工零付費政策將延後至7月15日實施，印尼將這6個月稱為過渡期，期間將會強化地方政府執行力及配合度。

另外，印尼也將會跟移工輸入國進行協商，包含台灣、香港及日本等，並簽署相關文件，例如MOU（合作瞭解備忘錄）等，但是要在現有MOU中新增條文或另外簽署新的文件，薛鑑忠表示，目前狀況不明，會透過外館持續了解。

台灣與印尼最近一次簽署MOU是在2017年12月，為勞動契約驗證程序、雙邊對於仲介公司監管、人口販運合作、共同推動直聘進度的原則規範，台灣與移工主要來源國，包含泰國、越南、菲律賓都有簽署。

薛鑑忠說，依據過往經驗，雙邊對於MOU內容修正，都會充分交換意見，且達成共識後才會簽署，勞動部後續會持續透過外館跟印尼政府進行協商，確保台灣雇主權益。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範