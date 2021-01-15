《西洋哲學史話》：尼采認為「生命衝力」是強者的象徵，「倫理道德」是弱者的表示

文：鄔昆如

【尼采的反宗教】

一般人所認識的尼采，是提倡「超人」的尼采，在他反宗教的成果中，一般人也知道他是宣佈上帝死亡的一位思想家。

一、生平

尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900）生於德國的羅肯（Röcken）小村，父親為新教的牧師，早逝，尼采跟隨母親成長，由於母親與生活圈子裡的婦女對於宗教過於虔誠，使得尼采頗為反感；他從小憎恨宗教與婦女，由於他的思想自小封閉，幼年的時候拒絕與同伴為伍，到了中學，到處顯示出反對權威的極端性格，所以他不管現實的一切問題，而把自己封閉於古典的文學之中，希望在古典的人文精神中，去找尋自己思想的出路。

所以在大學期間，選修古典的文學，並且特別選修神學的課程，對哲學也有很大的興趣，在哲學上，特別欣賞叔本華的思想，對性格的陶冶，十分欣賞音樂家華格納的造詣，二十三歲的時候，曾經被召入伍，但是學習騎馬的時候跌傷，也就因此常常覺得頭痛，直到死都未能康復。

年二十四歲之時，已經在文學上稍有名氣，受聘為巴色（Basel）大學古典文學的教授，可是因為華格納在音樂途中皈依宗教，尼采與之絕交，並且更變本加厲地反對宗教。可是尼采自己而言，慢慢地在自己內心中蘊釀著一種奮鬥的體系，以為個人本身是一個獨立的存在，依著自己的意志能力，可以超度自己成為「超人」，而用不著宗教的助力，更用不著上帝的幫助，並且就在我們的生活當中，也用不到倫理規範的支持。

1870年曾經再度入伍做軍中護理，一年後因病去職，1877年之後頭痛加劇，四處求醫無效，加上對教會的反抗，以及對於女性漫罵等情緒的壓抑，終於在1889年發瘋，住入精神病院，直至1900年與世長辭。

在尼采的生活中，最大的諷刺，莫過於一生中對於宗教和婦女的漫罵，可是在他發瘋之後，真正對他友愛的是教會的醫院以及他的妹妹。他的媽媽在他發瘋不久就去世了，妹妹犧牲了終生的幸福，陪伴這個發瘋的哥哥，表現手足之情。

二、著作

尼采的著作可以分為三個時期：早期、過渡期與後期。

（一）早期

早期的著作中，尼采開始為自己的新價值體系鋪路，在古典文學中尋找人性的模範，此期思想的典型是悲劇，指出一個人如何與無可奈何的命運搏鬥，有三部作品：

《從音樂精神論悲劇的產生》（Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1871） 《論吾人教育前途》（Über die Zukunft unserer Bildungsaushalten, 1870-1872） 《未成熟之沈思》（Unzeitgemäβer Betractungen, 1873-1876）

（二）過渡期

在過渡期的作品裡，尼采從悲劇的感受中突然化解，而轉進哲學的理論探討，用實踐的哲理去改造形上學，修正傳統的價值體系，此期也有三部大作：

《人性、太人性》（Menschliches, Allzumenschliches, 1878） 《晨曦》（Morgenröte, 1881） 《愉快科學》（Die fröhliche Wissenschaft, 1882）

（三）後期

後期的作品推出了「超人」的心願，而且是在「權力意志」的新倫理道德觀念之下發展出來的，作品中對於教會、當時的制度、婦女極盡諷刺之能事，也有三大部著作：

《蘇魯支語錄》（《查拉圖斯特拉如是說》）（Zarathustra, 1883-1885） 《善惡之外》（Jenseits von Gut und Böse, 1886） 《倫理之起源》（Genealogie der Moral, 1887）

三、學說

在尼采的思想中，我們在他的著作內容進程上，很容易地看出其悲劇性的感受，很像齊克果的初期，是由於家庭環境的悲哀而陷入矛盾與荒謬之中，覺得自己是「例外」的，覺得周圍的環境與自己的生活格格不入，因此要設法解脫這種困境，設法超度這種現實，進入自己理想的狀態。

尼采反對以外力來完成人性的基督教倫理，他同時有濃厚的民族意識，同時覺得德意志民族應該是世界上最強的民族，為什麼在十九世紀這段日子德國這麼倒霉，他尋找這個原因，認為德國民族本身要講「權力意志」，可是因為他受到基督教信仰，講起倫理、信仰來了，所以德國民族在世界上無法與其他的民族抗衡，因此他認為猶太民族是最劣等的民族，他發明了倫理道德，他發明了宗教，所以按照西洋優生學的方法，猶太人應該被消滅，而德國種族應該一直發展下去。

尼采固執著自己的這種信念，為這種信念生活，為這種信念發瘋，更為這種信念死亡，尼采的思想第一種就是這種生活的固執，然後就是冒險，他要決定自己的信念，再勇往直前，毫不畏縮；尼采的這些思想，可以說是淵源於三種的對立，這三種對立是生命與倫理、人與世界、強者與弱者的對立。

（一）三種對立

1. 生命與倫理

尼采在生命的感受，體驗出在自身之內，有兩種相互排斥、相互矛盾的力量，一種是自己本身生來的生命衝力，它要擴充生命，要維護生命的延續，會不顧一切地用強權的手段去發展自己的生命；但是另外還有一種由傳統文化來的力量，叫人要克制、自制，不要去欺負他人，不要用權力、要用仁愛；這麼一來，這兩種衝突的能力就在我們的一生當中，也就是使得我們的內心無法平安，使得我們世界人類的文化不能夠發展的最主要力量。

這裡很清楚地，尼采選擇了生命，他認為生命才是我們生來的一種自然東西，而倫理是後來才加進去的，倫理是一些懦弱的人打不過別人，所以發明了倫理說不可以打架，所以倫理是弱者的表示。在此尼采預設了生命才是人性的真象，生命所表現出來的衝力，才是人性的本質，唯有順著這種本質去發展，才能夠發展人性，才能夠完成自我；所有限制生命衝力的東西，都是破壞人性的劊子手。所以很簡單的方式，尼采必然會反對倫理，要反對倫理之上的宗教，在西方當時的宗教，是耶穌基督的宗教，因此他宣示上帝的死亡。

2. 人與世界

人生在世界上，就註定了人在世界上的悲劇，也註定了人的命運，人的一切看起來都是命定的，環境決定了人的前途，尼采不甘心受著環境的支配，他要突破外在世界的束縛，完成自己的人性，所以他站在「生命衝力」和「權力意志」的前提下，主張人類可以無限制地利用世界的資源，在利用一切事物的時候，人性本身是最高的標準，他所追求的是權力意志，來利用世界，充實自己的理想；在人與世界的對立之中，尼采選擇了人，世界是可以任意被人所破壞的。

3. 強者與弱者

強者與弱者的對立，是由於人性是權力意志的前提，不需要顧慮到傳統倫理中的「應該」、「仁愛」、「善良」，因為人有慾望，他要完成自己的過程當中，自己就是自己的主人，而且自己也是宇宙的主人；可是在倫理道德的「應該」等誡命之下，人只是附庸，他沒有自由自主的餘地了，所以在這裡，尼采選擇了強者而摒棄了弱者。把生命的衝力當做是強者的象徵，把倫理道德當做是弱者的表示。弱者在倫理中，都希望憑藉倫理來保護自己，可是強者不需要藉任何的東西保護自己，可以自己出來創造生命的衝力。

在這裡，我們可以看到尼采的思想，自小就養成一種心態，對世上所有的事物都看成對立的，所以在尼采的整個哲學著作中，找不到「和諧」的概念，也就是找不到「矛盾統一」或「對立統一」的概念。尼采自己在古典文學中找到了兩種弱者與強者的典型，一個是「垂衣裳而天下治」的阿波羅，一個是冒險犯難的迪奧尼西奧，前者是羅馬的君主，繼承了祖先的偉業，享盡一切榮華富貴，而迪奧尼西奧是波斯的一位王子，因為他不希望接受不是自己努力所得來的王位，離家出走，自闖天下，阿波羅雖然坐享其成，屬於成功的，卻是一位弱者，迪奧尼西奧雖然失敗，可是他擁有幸福，因為每一點一滴的事業，都是自己親自創造的。

尼采很顯然地是強調日耳曼民族的民族性，應該如迪奧尼西奧，而不是阿波羅的方式，這種阿波羅式的生活方式，是基督宗教的倫理道德，所以尼采站在民族意識的立場，反對基督宗教，而主張權力意志。當然在尼采的所有假設中，阿波羅式的生活因為有保障，一定會成功；但是迪奧尼西奧在命運之中搏鬥，成敗仍然是未知之數，所以尼采設計了人生的藍圖，以賭注的精神來解釋「超人」的哲學。

他說：「人生在世，就注定了要選擇自己的存在，在一切悲劇式的荒謬與矛盾之中，用自己的生命衝力與環境搏鬥，去創造未來。」，但是這個由自己奮鬥出來的未來，不一定在自己的掌握之中，因此每一個人在完成自己人格的努力，就等於一個賭注，從現實的此世去賭理想的彼岸，在此世與彼岸的中間隔著一道鴻溝，下面有無底的深淵，人生就好像馬戲班裡面走繩索的人，要不是走過去，要不然就是掉入深淵之中。

尼采在此用了德國文學的文字遊戲，以跌下去一次為人生過程中的墮落，以「走過去的人」為德文「超人」（Übermensch）的意義；誰敢冒著掉下去的危險的話，就有機會走過去，成為超人，如果他連這個膽量都沒有的話，那他本身就是墮落的。

「上帝死了，只是我和你把祂殺死的。」這是尼采所說的一句話，它的意思是指當時的人性已經迷失了自己的信念，已經喪失了強者的風度，因此所謂的上帝和宗教，都已經被我們扼殺了。

顯然地尼采的這些思想，雖然可以說是淵源於三種對立，但是主要的還是他對生命的一種體認，尼采採取了三種不同的角度去考察究竟什麼是生命，生命是不是有什麼不同的層次。

（二）三種角度

1. 悲劇

尼采首先指出生命是悲劇式的，因為人生來就不斷地追求幸福，可是最後卻發現幸福並不存在，存在的卻是我們在生命途中所嘗到的永無止境的失敗；這麼一來，人生來就追求，但是又得不到，所有的這種情形，豈不使得觀眾們為這種悲劇一掬同情之淚呢？

人生因此也就不是幸福的，而人生的前途也因此而變得黯淡無光，要受的苦一定得受，但是是否可以得到光榮，卻是未知之數。人生因為要在各種對立中選擇自己，要在各種不可能的情況中創造新的生命，要在虛無主義的絕望中找到希望，可是最後人生還是會失敗的，絕望的；尼采也在這種情況之下，講出人生的悲劇。

2. 奮鬥

其次尼采更進一步認為，在個人自身覺得自己的遭遇是悲劇的時候，可是人自己本身對於自己的存在不能夠失望，還是應該利用原有的生命衝力，替自己的未來下賭注，這就是說，要以權力來代替「善」，要用強權來代替「公理」，因為他總是以為節制是弱者的行為，倫理是弱者的行為；於是在未來顯現尚未開始，一切的將來都隱藏在形而上的領域之時，用毅然決然的決策開始為生命奮鬥。這種權力意志的生命的表現，才是人的精神的表現，因為他才能夠選擇自己，又能夠引領自己走上未來。

3. 赤裸的存在

生命的第三個角度，就尼采看來是赤裸的存在，因為一切的原始才是真象，俗世間已經把人的思言行為用倫理規範去緊緊地束縛著，一切的禮俗使得現世的人們失去了人原始的真誠，人面對著世界、社會，總會多多少少地掩飾自己，做不真、不純、欺騙的一些行為；一個人在社會中失去了純真之性以後，他的人性也就受到損害。

尼采以為要保存赤裸的存在，唯一的方法是要保存原先的赤裸的生命，以權力意志去推行和運用。尼采哲學的設計，認為誰遵循了上面提及的生命三個角度，就是「超人」。這「超人」的意思，是先假定人的進化，由動物而人，由人而超人，超人已經超脫了人生的所有束縛，尤其是解除了宗教的道德價值，以權力意志來實現自己的人；超人仍然是人，而不是神，因此雖然人超脫了世界的束縛，他仍然留在世界上，正如尼采在《蘇魯支語錄》（《查拉圖斯特拉如是說》）中所描寫的，蘇魯支雖然自己認為權力意志和智慧都已經到達了超人的境界，可是他仍然要下降凡間去拯救他人，如佛教中的乘願再來，普渡眾生的菩薩心腸。

當然尼采在西洋哲學的貢獻，在於他個人對於生命的一種嚮往，對生命的真誠，並且在生命中的奮鬥，可是尼采在西洋的哲學上，也有一些污點，這個污點就是他宣示了傳統的上帝的死亡，宣示人與人之間的仁愛道德的沒落。

書籍介紹

本文摘錄自《西洋哲學史話（上／下）（三版）》，三民出版

作者：鄔昆如

匯集作者於哲學領域的教學經驗，為作者於台大授課時的心得集成，全書接近講義形式，方便哲學科系學生作為課程的複習指南，一般愛好哲學的社會人士，亦可藉此書無師自通，了解哲學最根本的入門知識——。

本書以編年史的形式，將西洋哲學歷史分為希臘哲學、中世哲學、近代哲學和現代哲學四個部分，清楚地解說每一時期的沿革發展，並選擇數名或數個具代表性的哲學家或思想流派來介紹。以深入淺出的文筆，從繁榮到哲學之死，從黑暗到迎接曙光，帶你一起找到進入西洋哲學的門徑，一窺哲學世界的萬千風貌及深厚底蘊。

書中歷史四階段的分期亦合乎學校兩學期的教學進程，可做為大專院校課程教材，在哲學概念用字上，作者不以譯本作為材料來源，盡量還原原作語言，以期提供全面而完整的西洋哲學史料，讓讀者在無盡學海中，能有一平實的輔助與指引，能在前往智慧的航道上乘風破浪、揚帆遠航！

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰