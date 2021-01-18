《不朽的青春》特展：遊走於印象派與後印象派之間的新竹畫家鄭世璠

文：郭懿萱

前言

「……提畫來作陣／所講的都是古早的大誌，過去的回憶／畫是緣的線開講的藤／畫超越國境／心的橋樑／這樣就心通／爽快／無俗氣／也無慾念／也免講畫的好歹／一點都無疙瘩氣／美麗的同窗聚會／這就是恩師教誨的實踐／也是芳蘭人崇高無比的榮譽。」──鄭世璠，〈芳蘭美展頌〉，1975。[1]

新竹畫家鄭世璠（1915-2006）在第一屆芳蘭美展時以〈芳蘭美展頌〉紀念兩位影響他創作生涯深遠的美術老師—石川欽一郎（1871-1945）與小原整（1891-1974）。「芳蘭」為台北盆地東邊近山地區龍安坡的別名，此地亦為第二師範學校聳立之處。鄭世璠與其他校友為紀念兩位老師而成立芳蘭美術會，目的在於凝聚校友並推動美術創作。始終以「芳蘭學子」為榮的鄭世璠，如同他的歌頌文句中所敘述地一般，在作品上實踐其恩師的教誨。

走向「道路山水」

在成為芳蘭學子之前，鄭世璠師事新竹鄰居，且同樣是芳蘭學子的著名畫家李澤藩（1907-1989）。李澤藩自1926年畢業後，投入新竹第一公學校的教職員行列，不僅在校教導圖畫教育，更為新竹州學校美術展覽會的籌辦人員，影響新竹地區美術發展甚鉅。[2]此時的鄭世璠已是三年級的學生，開始向李澤藩學習水彩畫，並於公學校畢業後的1930年，同樣進入李澤藩的母校，即台北第二師範學校的普通科，正式地向石川欽一郎學習。

石川欽一郎與李澤藩，作品特色延續日本近代風景中「道路山水」風格，因常用於水彩媒材作畫，且多描繪戶外的風土，故用色柔和，以色彩堆疊出形體取代分明的輪廓勾勒線，反映出物體的色澤經由光影在空氣中傳遞的變化【圖1、2】。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖1】石川欽一郎，《驛路初夏（郊野）》，水彩、絹，62.0 x 77.0 cm，1930，屏東縣政府典藏。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖2】李澤藩，《病房》，水彩、紙，78.0 x 58.0 cm，1940，李澤藩美術館收藏。

從1926年至1932年分別向兩位老師學習的鄭世璠，在1930年代至1940年代的作品亦可見到描繪形體的細碎筆觸，以及光影在空氣間的傳遞浮動感。如同創作於1941年，並於1944年參加第10回台陽美展的《山村（原命名漢字為：山里）》【圖3】。

鄭世璠使用不同顏色的堆疊在畫幅不大的作品中架構起空間的遠近，並以各式綠色與大地色系交互配合運用，藉由這些深淺不同的綠色，營造出山中綠意盎然與生機；同時左側使用藍綠色突顯遠方山影與陽光天色的映照，將山脈的層次感帶出。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖3】鄭世璠，《山村》，油彩、畫布、50.5 x 65.0 cm，1941，家屬收藏。

遊走於印象派與後印象派之間

1932年石川欽一郎離台，小原整接替石川成為台北第二師範的老師，並同時接替石川成為新竹州圖畫講習會的講師，尚未畢業的鄭世璠至此開啟不同美術風格的歷練。小原整以油畫為主要創作，作品風格融匯東京美術學校引進日本之外光派手法，與後印象派的躁動筆觸，可見平塗描繪且趨於塊狀的形體表現【圖4】。在跟隨小原整學習後，鄭世璠作品亦開始出現強調體積感與厚重輪廓線的特色。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖4】小原整，《臺灣農家》，油彩、畫布、45.5 x 53.3 cm，1967，鄭世璠舊藏。

例如在1939年鄭世璠首次入選台灣官展的《爽吟亭圖》，是以新竹神社的爽吟閣建築為主題的作品【圖5】。本件作品將主角亭台放置中景，雖略為畫出亭台的橫欄細節，但從近景的圍欄與樹幹曲線，皆可見堅實的輪廓與形體表現。而之後1941年第4回府展入選的《後街》、1942年第5回的《麗日》， 在天空中，雲朵與藍色的厚粗筆觸更加地明顯，房屋形體略微扭曲，色彩運用較為繽紛。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖5】鄭世璠，《爽吟亭圖》，1939年，圖版來源：中央研究院歷史語言研究所台灣展資料庫。

接受師範學校經歷兩種不同藝術取向的洗鍊後，鄭世璠的創作並未特定限於一種畫派，甚而在戰後也開始抽象藝術的創作。但1940年代的作品中總傳達出家鄉風土的樸實感與鮮明紛繁的筆觸，反映出鄭世璠向石川欽一郎學習道路山水寫生，以及向小原整學習後印象派技法，兩種不同歷程而自我摸索的印證。

後話—「不朽的青春」中的再發現

經由本次展覽的策展研究時，團隊發現1941年的《山村》與鄭世璠1939年的官展入選其實有著有趣的聯繫。1939年，除了《爽吟亭圖》外，鄭世璠尚有投件另外兩幅作品於官展中，分別為《斜陽》與《鳳凰樂舞之圖》【圖6】，作品下落一直不為人所知。在修復《山村》作品時，透過Ｘ光的檢測，發現底層尚有一件作品【圖7】。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖6】1939年第二回府展入選證書。圖版來源：張瓊慧，《遊筆．人生．鄭世璠》（台北：藝術家，2012） ，頁58。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖7】《山村》X光檢測照。圖版來源：不朽的青春策畫研究團隊。

同時，根據背框殘留的410號標籤推測，其為落選之一的《鳳凰樂舞之圖》畫布【圖8、9】。使用舊畫布而孕育誕生的《山村》，於1944年入選第10回的台陽美展。反映出在戰亂與物質缺乏的年代，台灣畫家們依然努力不輟舉辦畫展，延續他們的青春，成就他們的不朽。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 （左）【圖8】《山村》背框照。圖版來源：不朽的青春策畫研究團隊。 （右）【圖9】《山村》背框照局部。圖版來源：不朽的青春策畫研究團隊。

備註

[1]星帆（鄭世璠），〈芳蘭美展頌〉，1975。轉引自張人鳳、胡慧如、王菊櫻，《藝術行過台北：探索前輩藝術家歷史足跡》（台北：台北市文化局，2001），頁15。

[2]黃琪惠，〈現代美術〉，收入於馬孟晶主編，《融匯與傳承－清領到日治時期新竹美術史》（新竹：新竹市文化局，2020），頁184-185。

註：原文標題為〈【不朽的青春】「芳蘭之丘」上的不朽青春──鄭世璠的第二師範學習歷程〉

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航