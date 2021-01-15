無端彈古箏？——莫文蔚在叱吒頒獎禮的能與不能 

文：李梓成（香港大學文學院音樂特別生，專業研究中國音樂）

睽違20多年再亮相香港叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，莫文蔚的表演可說是典禮一大亮點。所唱的歌很多人已經討論過，但重點是她帶來的古箏，以及彈了甚麼，似乎沒有太專業的討論。就讓我們嘗試以音樂評論角度，先從莫文蔚與古箏說起，反思一下這14分鐘演出的能與不能。

在評論前，要知道的莫文蔚與古箏

不少在中國樂器也見諸流行曲中，分為吹、彈、拉、打四類，古箏則可說是最為廣泛應用在舞台和編曲的彈撥樂器。它不是音域最廣，但勝在表現力與音色俱豐富，例如莫文蔚在叱咤頒獎禮一掀起古箏的布幕，就馬上來一段連續刮奏，手部大幅前後來回擺動，營造激烈的視覺效果。功能上，古箏也可彈出和弦以及多個半音階，滿足了流行曲中兩個非常重要的部分，前者推進節奏與氣氛，後者潤色旋律。

莫文蔚多年來彈的古箏，可以簡單分為三類，第一是傳統樂曲，她自12歲起習箏，亦曾是康樂及文化事務署音樂事務處轄下最大中樂團體——香港青年中樂團的團員[1]，肯定對傳統器樂獨奏及合奏相當認識，2016年，她在中國湖南衛視真人騷「我們來了」就曾於一個午後庭園彈奏古箏[2]，曲目正是傳統名曲《漁舟唱晚》，須臾幾句但其實不錯，小三度上下滑音等技巧彈得到位，可看出有一定演奏功力。

古箏也是其歷年專輯的常見元素，莫文蔚的專輯《拉活》（2007）的《DIVA》一曲有幾段古箏獨奏段落融合在R&B旋律裏[3]，專輯《不散，不見》（2015）的《只帶一隻行李箱》在很New Age的合成器伴奏中混入了幾不可辨的古箏音列[4]，《我們在中場相遇》（2018）中的《不待續》也是一首古箏與R&B作品[5]，這些屬第二類，即於流行曲應用古箏，創造不同聆聽體驗。

最後一類是中國風，通常是緩歌慢舞的五聲音階，歌詞則詠物言情。近幾年莫文蔚舉辦演唱會或亮相綜藝節目，總會伴隨古箏出場彈奏一兩首，是「符合國情」的現象。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

能與不能，是編排問題

正所謂「能與不能」，功力有了，經驗也有了，但當晚表演的這個古箏段落，卻是若有所失。一個好表演要把觀眾攫住的話，除了動聽外，當然是演奏者能否突出重點。莫文蔚整套 medley ，在古箏出現前唱了18首歌，曲風、節拍與情緒表達俱不同，但整體仍得以連貫，這是因為無論如何轉換皆不脫「我們的廣東歌」致敬與回顧的主題，將歷屆「我最喜愛的歌曲」唱出，屏幕上則是呼應歌曲與歌手當屆獲獎片段。

在《如果我是陳奕迅》的間奏響起，莫文蔚忽然彈起古箏，但無論觀眾覺得眼前一亮或是不明所以，都會好奇她想做甚麼、之後會做甚麼。先不說聲音效果不足，以致一開首的刮奏明明應力發千鈞卻湮沒在伴奏部分，幾不可聞，縱觀整套表演，古箏部分只有不足一分鐘，在《如果我是陳奕迅》後直至表演完結都沒有再亮相，悄悄被傳動裝置送至後台，在整套medley中既非承先又非啟後，是要讓觀眾知道她懂得彈古箏？是想將過去的探索展現？還是甚麼？但幾十秒曇花一現對表演有何重要性？我想起早年曾為香港中樂團古箏音樂會撰寫的導賞，「古箏個性表現的強度極大，在樂隊襯托下展現獨特的魅力」，今次表演是否真能展現演奏者與樂器的張力及獨特之處，又非然。

另一個未能盡情發揮的地方是中國風。廣東歌不是沒有中國風，反而歷來都有大量成功之作，粵語流行曲開山作之一、1974年的《啼笑因緣》是用上二胡與月琴的廣東小調，為之後80年代多首古裝劇主題曲的濫觴，90年代代表作有《似是故人來》和《滄海一聲笑》等。然而音樂曲式總不能一成不變，發展至某一階段必然會有所轉型，方有電子音樂音、專門為卡拉OK而創作的「K歌」大行其道。

走筆至此，想帶出是中國器樂其實一直適用於廣東歌。讀者可能會問：這與莫文蔚有何關係？當然有，這正跟其表演缺了能再上一層樓的元素攸關——編排得宜。

事實上，假如莫文蔚的古箏部分放在第二曲《百年樹木》裏，整套表現或將會是第二個面貌。原唱者張敬軒剛在上月演唱會「盛樂」中就與香港中樂團上演了這曲，效果出奇的好，再者《百年樹木》作曲者伍卓賢本身就是涉足古典與流行的高手，既有發表嚴肅音樂，亦為著名Fusion樂隊SIU2創辦者，六成員之一恰恰就有古箏。真的要在「我們的廣東歌」加上古箏，他絕對會是很好的編曲人選。事已至此，能與不能其實不是本質問題——即非一來就是無法理解或不好聽——而是編排的問題。

表演開始前，隨著徐徐伴奏，大屏幕播出的是莫文蔚接受哥哥張國榮頒獎，時已是1999年。這位歌手兜了一大個圈再回來香港樂壇，帶來驚鴻一瞥，可惜非已收穫好評的中國風《卷珠簾》等曲，也非自己曾致力探索的古箏新音樂，結果未能為故地香港觀眾呈現她過去念茲在茲古箏之種種成果，整晚表現不可說不精彩和感動，但在對流行文化及中國音樂有認識者而言，卻頗是待續、待完善的一章。

注釋：

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