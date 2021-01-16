「如果殺人是為了救人，該不該殺人？」《金色大人》寫出這種矛盾

文：果子離

長篇小說開頭太重要，有的開不好，悶，讀幾頁便放棄了，有的吸引你一路讀下去，欲罷不能。恒川光太郎《金色大人》，一開始便讓我好奇，想知道然後呢？然後，一部厚厚的小說便讀完了。

喜歡《金色大人》的開頭，是因為牽涉到安樂死的話題。不是現在我們提到的安樂死，而是真正的安樂的死亡——既安且樂，在祥和夢境般的情境中離開世間。若真能如此好死，死亡或許不會那麼令人生畏恐懼吧。

且說從頭。男人風月場所負責人熊悟郎，從小就有法眼，當有人心懷不軌，帶有殺意，他會從對方身上看到只有他見得到的火花和黑霧，這種靈敏直覺多次救了他。這天，一個女子，名叫遙雪，以應徵為名，來到面前。談話中熊悟郎感覺到謊言的火花，但不對啊，遙雪進門前經過安檢，手無寸鐵，她也喊冤，表明自己沒有惡意。難道熊悟郎多年來不曾失誤的直覺不準麼？

在逼問下遙雪答道，一如他的法眼，她也有特異功能。是一雙手，觸摸對方身體，即可使之安詳死去。

身為醫生的父親，便安排她善用神奇力量，幫助別人。村裡老人，罹患重病，藥石罔效，痛苦難耐，一心求死，她的手抵在對方胸口，患病老者，先是苦痛減輕，繼而身心進入美好幻境，最後從疼痛中徹底解脫，沉醉在幻夢中離世。

多引人嚮往啊。人都會死，最終都是同一命運，但好死不好死卻各有命。不怕死神魔，最怕病來磨，拖著，痛著，直到斷氣，離世前一段或長或短時期飽受煎熬。若有某種藥物或手法，可令無望痊癒，又痛苦難當，渴求提早離開的病患，能夠不痛，甚至在感覺愉悅中解脫開來，豈不令人嚮往？

不過，死生大事，茲事體大，全球正式合法化安樂死的國家還不到十個，台灣要通過安樂死合法化，難度很高。

想起傅達仁的案例。

傅達仁，我輩看他球賽轉播長大的資深媒體人，罹患胰臟癌，飽受病痛折磨，求生不能，求死不得，四處請願，要求修法，促使安樂死合法化，無奈難以如願，幾年前，遠赴瑞士，在非營利組織「尊嚴」安排下，以「協助自殺」離苦。

一般媒體稱傅達仁的死法為安樂死。但即使在瑞士，安樂死也不合法，「尊嚴」組織所做的，是「協助自殺」（或稱「陪伴自殺」），由醫師提供藥物與諮詢，讓病人在意識清醒之下，自行結束生命。此與安樂死經由他人之手結束生命的作法不同。

在網路上看傅達仁在家人陪伴下，喝下毒液與世訣別的影片，雖然最後頭部垂下告別人間的畫面剪去，仍令我心裡震撼難忘。

除了少數安樂死合法的國家，在其他諸國，幫助人家安樂死是違法的。然而其中充滿矛盾，如果為人安樂死，是幫助不想存活，或活著痛苦，自覺生不如死的人達成願望，不是說助人為快樂之本嗎？但這分快樂之本在法律上形同間接殺人，是不可原諒的罪行。

這也是這部小說中遙香為難之處。父親再三叮囑，這能力，只可用在病重痛苦的人身上，不能用來害人，也不可幫助他人自我了斷。遙香因此陷入兩難——村裡六位老人，雖無重病，但一生勞苦，老後疲憊，筋骨痠痛，了無生趣，不想各自孤獨死去，很盼望在安樂情境中集體離開人間，他們央求圓此心願。

那麼是答應或不答應？這是殺人與救人的兩難。如果殺人是為了救人，該不該殺人？如何界定殺人還是救人？

《金色大人》寫出這種矛盾，就像善與惡如何分辨，也有相當思考空間？

是非黑白往往不是可用表面二分法判定的。熊悟郎所在的山上，如同《水滸傳》的梁山泊，群盜盤據，他們擄掠民女，搶劫糧倉，從法律面來說，所作所為俱為斬首重罪，但執政的德川將軍又好到哪去呢？饑荒時期，人吃人，卻有王公貴族食物多到吃不完。反觀這些山賊，當村民被政府苛政逼得喘不過氣，他們把襲擊糧倉得來的米，無償分配給村民，把冒死私墾田地所收穫的米和作物，利用祭典時發放下去。又如劫掠女子，是惡霸行為，然而他們對外心狠手辣，對自己人如對家人般感情親密，讓女子們衣食無虞。

是非善惡，難以界定，恒川光太郎寫出人世間難以界定的陰陽交界。而這部小說的屬性也難以界定，它綜合多種元素融會而成，無法以單一類型來定位，或許可稱之為具備歷史背景，兼有奇幻、科幻、推理元素的鄉野奇譚。

拿到《金色大人》，開卷試讀一二，覺得有趣，多少是因為遙雪這個角色聯想而來的安樂死話題。或許正因如此，讀著讀著，發現遙雪此人與她的特異功能怎麼之後被撇在一旁？彷彿作者忘了她，或只是耍個噱頭罷了。而神秘的金色大人卻一直出現，心裡多少有點疑慮，但隨著情節開展，以及身分來歷的揭開，金色大人的形象越來越鮮明，越來越立體，到了後面幾章，兩人合體，有了更深的互動，一個懷著復仇恨意，一個帶著忠貞義膽，兩者相濡以沫，走向生命的重要進程，故事於濃濃的情感、淡淡的憂傷中結束，饒有餘韻。

閱讀至此不得不佩服作者，金色大人與遙雪的關係描述，從開頭到卷末，隔一座山頭般那麼遙遠卻又兼顧呼應，一如各章節的人物情節，勾勾連連，層層疊疊，作者駕馭長篇的能力令人激賞。

由於角色設定，金色大人並未主導全書情節。前幾章的他／她／祂／它，據說身手高強無人能敵，但經常長時間不動，不吃不喝不拉，以金光閃閃的鎧甲頭盔覆蓋全身，被民眾視為怪物，形容他是會走的佛像。這角色看似配角，但越到後來越發重要。幸好有他，沒有他，小說張力盡失，感動力弱掉。

光從《金色大人》書名，難以想像這是什麼主題的小說。日本原版與中國簡體字譯本都以《金色大人》為書名，金色大怪物的身分之謎可能透露端倪。但這書名雖然貼切，卻乏味不討好，在書店還有被分類到理工叢書的尷尬。

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本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰