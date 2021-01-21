學測作文對題目「沒感覺」怎麼辦？有效的「感性寫作」也有機會拿高分

文：歪文系why_literature，陳姿含

身為一名稱職的考生，練遍了歷屆考古題，就是為了整理出一套腦內SOP系統，在考試時把不熟悉感降到最低。正因這樣，比起上篇〈學測作文如何準備？掌握三點「知性題心法」就能有基本分〉談到強調思考脈絡的知性寫作，要求發揮生活經驗、體會的「感性寫作」對很多人來說反而不易掌握，考生最大的擔心就在，萬一對題目「沒感覺」怎麼辦？

其實，再怎麼會寫的人都不可能熟悉所有題材，「沒感覺」的狀態每個人多少都會遇到，但國寫測驗並不是要大家上場碰運氣，即便面對較不擅長的題材，仍然會有一些方向可循，今天的主題就來談談如何具體地應對感性寫作。

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感性題心法：找感覺其實是找方向

沒感覺的時候，告訴自己：感覺是需要「找」的，更準確地來說是，找方向。很多人對感性題恐懼莫名，拿到考卷，看到題目直覺和自己生活經驗不對盤，腦中登時一片空白。這種時候，深呼吸，在心中默念三次：

「題目會幫助你找方向」

「題目會幫助你找方向」

「題目會幫助你找方向」

題目是一張藏寶圖，引導的字句都是線索，需要考生解讀暗碼。先不過分拘泥於當下「沒感覺」（感覺也是需要一點點時間去組織才會浮現），一旦解讀到了題目所給的暗示，就會發現可以寫作的方向其實很廣，會有適合自己發揮的空間。

分析題目的脈絡，整理自己的思緒

出題者會預設寫作走向給出引導文字，其中必藏線索，所以首先要細讀文本與引導，跟隨題目的脈絡把整件事想過一次，然後才是梳理自己可以發揮的方向。特別說一下如果是拆分成兩個子題的題型，就更有助於把這種先後次序區別出來，因為兩小題之間思考脈絡相承，第一小題屬於「分析」範疇，等於題目已經強迫考生花時間想清楚題目的脈絡，然後才接到第二題長文書寫自己的題材。

分析脈絡時，請拿出一枝筆，把所有引導線索畫下，找出每句的暗示或限制，協助自己思考。題目制定的是「方向」，換言之只要不離題，考生可以延展出各種題材，以及給出自己的定義（比如題目是「告別」，你就可以自己定義告別的意義是什麼、既然會難過，為什麼有些時候還是選擇了與某人告別......）。

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大方向：看穿感性背後的「主題」

當題目要求挖掘與生活經驗相關的題材，或問你是否有與作者相近的體會，很多人會直接「卡」在沒有經驗、缺乏感覺，但先別被綁住，題目不論要求舉例任何經驗、記憶或觀察，目的都不是停在陳述本身，而是通過這個過程，推進你所要表達的「主題」是什麼。以學測國寫題舉例：

題材不限，細微小事也能發揮成篇，不是一定要發出什麼人生至理或大哉問，但寫作測驗不會只停在挖經驗的層次，長文寫作尤要清楚自己在寫的到底「是什麼」。（至於慘叫連連的109年呢？等會我們會提到）

內文：製造讀者「同感」的空間

想讓讀者同感你所感覺／經歷的，內文就要出現有助點染「氛圍」的地方，給出細節讓讀者得以想像，適度運用五感觀察去描寫有意義的畫面，或在敘事時給出相應細節。

感性題範例：109學測「靜夜情懷」

用109學測題示範上面提到的技巧，原因是這題選用的兩篇對讀文本都有難度，對很多人來說是考古題裡的大魔王。

甲 、 夜飲東坡醒復醉，歸來彷彿三更。家童鼻息已雷鳴，敲門都不應，倚杖聽江聲。 長恨此身非我有，何時忘卻營營？夜闌風靜縠紋平，小舟從此逝，江海寄餘生。 （蘇軾〈臨江仙〉）

、 夜飲東坡醒復醉，歸來彷彿三更。家童鼻息已雷鳴，敲門都不應，倚杖聽江聲。 長恨此身非我有，何時忘卻營營？夜闌風靜縠紋平，小舟從此逝，江海寄餘生。 （蘇軾〈臨江仙〉） 乙、 山居中的恬靜最使人心生歡喜，覺得充滿了幸福。但這種感覺完全是屬於我個人私己的，難以和他人分享。當深夜沉寂，偶爾會有一部卡車從山腰轟隆急馳而過， 聲音在峽谷間響應激盪，久久停留，我往往就會從安寧的心緒中驚覺過來。車上至 少有一個聚精會神在奔波的人，重山曲流外就是苦樂混合著沸騰的紅塵，那裡面也 有著我的妻女和親友，而我卻一個人上山來獨自享受清靜。那麼，我的幸福是不是 純由逃避式的懶散得來的呢？山居只是自己刻意經營的一種看似空靈其實奢侈的 生活？心安理得會不會是虛幻而脆弱的？至少，我不希望如此，因為人間是我的根本用情處。（陳列《地上歲月‧山中書》）

請回答下列問題：

甲文中，蘇軾面對夜闌風靜，意欲「小舟從此逝」，遠離塵世；乙文中，陳列則從山居中的恬靜，興發「人間是我的根本用情處」的情思，二者顯然不同。請以「靜夜情懷」為題，連結甲文或乙文的體悟，寫一篇文章抒發你對靜夜的體驗及感受。（占25分）

STEP1從題目裡找方向

題目要求以「靜夜情懷」為題連結二文的體悟，所以甲乙文到底在靜夜體會到了什麼是判讀的重心。引導文字已經給出了方向：

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先從題目找解讀方向的暗示，避免自己解錯。好，現在我們找到蘇軾的情懷是遠離塵世、陳列仍心繫人間，這時再回文本細讀，去找他們之所以發出這個情懷的原因。

甲文哪一句是蘇軾想遠離塵世的原因？

乙文怎麼得出自己渴望與人間有更深連結的情思？

問過很多不同來歷的學生，毫無疑義，全都可以找出甲文「長恨此身非我有，何時忘卻營營？」這句是關鍵。而如果對蘇軾生平（烏臺詩案）稍有印象，就更可以進一步把此「恨」解得更好。

乙文畫線處的原句是：「至少， 我不希望如此，因為人間是我的根本用情處 。」出現連接詞「因為」，代表前面一定有個前提，回推前幾句寫的是「重山曲流外就是苦樂混合著沸騰的紅塵，那裡面也有著我的妻女和親友，而我卻一個人上山來獨自享受清靜。那麼，我的幸福是不是純由逃避式的懶散得來的呢？山居只是自己刻意經營的一種看似空靈其實奢侈的生活？心安理得會不會是虛幻而脆弱的？」就算沒有每句都很懂，也大概看得出來，作者懷疑這種靜夜恬靜是自己刻意離群的假象，他還是愛著人間。

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STEP2用「主題」決定題材與呈現方式

「靜夜情懷」要求考生透過書寫靜夜呈現背後的體會，也就是說「情懷」才是這篇真正的主題。細看甲乙二文，主題都是靜夜中的「獨處」，只是甲文傾向遠離，乙文則反省自己以後希望與人群有更深的聯繫。

「獨處」的方向確立，就從這裡開始發想，所以你其實不需要有太多熬夜不睡的經驗，也可以寫出動人的靜夜。問問自己：我對獨處的感受和甲乙文一樣嗎？一個人的時候通常是喜歡或不安，原因從何而來？從主題反推，梳理自己對「獨處」的看法把寫作方向定下來，再構思要怎樣呈現「靜夜」的感性描繪。

STEP3給出細節，經營氛圍

感性寫作要帶出氛圍，以這題為例，如將主題設定成從某天對靜夜的觀察，興發「獨處」的情思，那一幕你獨自在靜夜的畫面，就需要悉心營造：也許是夜晚的一盞桌燈，也許是人聲靜寂以後，反而聽見更喧嘩的車聲......，會有一個最貼近你的靜夜畫面。如果擅長描寫，更可以直接讓這一幕靜夜畫面出現在首段順便破題，既簡潔，又是貫通全篇的印象。

這時候，需要細節。適度融入五感（視、聽、嗅、味、觸覺）描寫靜夜勾勒氛圍，而如果意在敘述某次在靜夜裡的行動帶出體會，事件也得有細節，才不空泛，否則前一句剛寫到「夜晚走在空無一人的社區，萬籟無聲」，下一句就接「那一刻感動了我，糾結了好幾個月的困擾都不重要了」，沒有細節，沒有畫面，也沒有交代腦中曲折的過程，單看語句邏輯就有明顯的斷裂，感受當然也無法延續。

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結論：感性寫作是理解，與世界溝通的能力

感性寫作不是空泛漫談，更不是聽天由命，當然了不排除剛好運氣爆棚遇到特別擅長的題材，也許就真的下筆如有神，感覺對了作文就對了！但一般來說，這種降靈式手感不太可能在大考時發生。別被「感性」二字綁住了，題目會幫助你找方向，從引導文字分析線索，不論多怪的題目（相信我不論題目出什麼，上場嗡一下腦中一片空白純屬自然現象XD）都有跡可循。

不知道怎麼寫的時候，與其歸咎於對題材無感，反映的更可能是對背後可開展「主題」的設想廣度不足，而這也是對考試掌握度很重要的一部分。不妨把自己所有寫過的感性題目拿出來看一遍，試著再想想看，面對這題，還可以開展出怎樣的主題。

一般人對高分作文的刻板印象經常是文辭優美，甚至有點「濫情」的類型，但其實修辭感過分濃重，以辭害意反會讓主題不知所云。之所以會有修辭感重就拿高分的印象，其實有點導果為因──並不是會用修辭才高分，而可能是在與全國考生的比較之下（有多少支離破碎、不知所云應該不用贅述），這位考生駕馭文字的能力至少是可取的，當然會拿到不錯的分數。但假如他願意放下對修辭的依賴，放開手腳把力氣好好用在開展主題的深刻度，分數說不定更高。

作為素養，如果知性寫作是在辯證中「對話」的公民精神，感性寫作要的其實是，你是否有「理解」自己與他人共通經驗，與世界「溝通」的能力。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航