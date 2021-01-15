「電影天堂」網站再度被美列入2020惡市場名單，智慧局：IP主要在中國

（中央社）美國貿易代表署今天公布2020惡市場報告，報告指設於台灣的電影天堂網站涉及盜版，中國百度網盤、淘寶網、拼多多與蝦皮同樣列入。北京秀水、浙江義烏等實體市場也被點名。

趕在政權交替之前，美國貿易代表署（USTR）提早公布2020年仿冒與盜版惡市場（notorious markets）報告。報告共列入39個虛擬網站與24個實體市場，指控這些網站與市場涉及商標侵權和盜版，對美國經濟及消費者帶來損害。

美方指設於台灣的「電影天堂」（DYTT8）繼去年被盯上後，今年再度名列在39個盜版網站中。報告指稱「電影天堂」是全球最受歡迎的非英語盜版網站之一，提供未經授權電影、電視節目、音樂與軟體。報告列入的相關網站包括2018.com、dygod.net與ygdy8.com。

中國多家大型電商平台今年也同樣上榜，包括隸屬百度集團的百度網盤、阿里巴巴旗下的淘寶網，以及蝦皮、拼多多、敦煌網都被列在惡市場名單。

實體市場黑名單部分，包括福建莆田安福批發市場、上海亞太新陽服飾禮品市場、深圳華強北電子產品商業帶、廣州越秀站西路一帶批發市場、北京日壇商務樓、北京秀水街、遼寧五愛市場、浙江義烏國際商貿城客運中心都被列入。

智慧局：IP在中國大陸

《聯合報》報導，經濟部智慧局解釋，經查電影天堂網站並非位於台灣而是在中國，因為美國偵測到該網域曾經在台灣出現，也因為是中文網站，所以被認定是台灣架設，但根據智慧局追蹤，電影天堂網域屬於浮動IP，主要出沒地點是在中國。權利人需要到IP所在位置去提告，加深了審查的難度。

智慧局表示，一般盜版網站為了流量穩定，會選擇在固定國家架設伺服器，如果伺服器地點在台灣，就能與警政署合作查扣。舉例，像是去年四月查獲盜版視聽網站「楓林網」就是透過金流調查出嫌犯，最後繩之以法。已向美方說明，也承諾若伺服器位於國內，將會配合警政署一同打擊盜版。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範