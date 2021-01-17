《我們為何吃太多？》：節食行為越極端，食慾反應也就越極端，最後贏家一定是「體重設定點」

文：安德魯・詹金森（Andrew Jenkinson）

【第十二章 奇蹟飲食書】

為何你該停止節食

減肥手術門診、倫敦、2015 「Weight Watchers、Slimming World、LighterLife的減重法、阿特金斯飲食法、南灘飲食法、康利減肥法、杜肯減肥法，紅綠飲食、蔬菜湯減肥法 。」我的筆在筆記頁面上快速移動，試圖跟上湯普森夫人曾嘗試過的減重飲食法清單。最後她說：「還有所有其他減肥法，我記不得了⋯⋯」。我抬頭問她：「想知道這些方法為什麼無效嗎？」

奇蹟飲食法

這年頭賺錢的絕妙方法之一，就是製作一本減肥飲食手冊，你需要的只是限制攝入卡路里的新觀點，也就是以前不曾嘗試過的減重方案，一種讓人們真的以為可以解決問題的方法。接著加入一些測試者的滿意推薦；如果可能，請盡量提及這種減肥飲食法如何改變了他們的生活，如此便有了一份很像「名人代言」的清單。接下來，就是在小報登上這本新飲食手冊的摘要，然後安排在白天的電視廣告上露出，解釋這種奇蹟飲食法的發現。

在最初的媒體報導熱潮後，我們這本《奇蹟飲食書》後續推銷方式如下：

階段1：減肥書激發讀者嘗試這種「絕不失敗」的新減肥方法。讀者遵循此種飲食法，其中當然包括限制了卡路里的做法。他們將發現在減肥的前幾週裡，真的會瘦上3到7公斤 ！秘訣就在這裡：3到7公斤會讓工作中的讀者看起來明顯減輕了體重，辦公室裡的同事一定會看到這種變化，於是讀者就會把這本拯救了她的新奇蹟飲食書分享給同事。

階段2：十個上班族去買書並且也都減輕體重。於是他們告訴所有的朋友、親戚和鄰居。

階段3：減肥方法的傳播就像是一個複雜的龐氏騙局，可能擴大到連社群媒體都不斷討論這本書（書會在這個階段大賣！），因此又多賣了很多本。

階段4：出書後幾個月到了停滯階段。書可能還能賣上一些，但是這種新奇蹟飲食法的討論與興趣都在逐漸減弱。每位讀者，也就是每個嘗試這種減重法的讀者，都已陸續回復體重。幸運的是，這些回復體重的人並不會高聲談論這件事。他們也不會覺得是這本書的錯，他們多半只會責怪自己的意志力薄弱。

階段5：到了這個階段，大多數讀者的體重，都已比購買本書時來得重了，但這點並不會阻止他們尋找下一本奇蹟飲食書（這些書通常每六到十二個月會出現一次）。畢竟，這套飲食法確實有效，只是持續的時間很短，算是一種「短期」的奇蹟飲食法。

階段6：你可以想像這本減肥書的作者，剛剛從他新買的加勒比海別墅（用這本書的收益所購入）回到寒冷的英國。他注意到有別人出版了新的奇蹟飲食暢銷書，出現在當地「水石」（Waterstones）書店的健康生活區裡，並且在極明顯的位置上陳列著，然後他們低頭發現自己的書藏在書架下方，上面貼著「買一送一」的貼紙。

這些賣出去的暢銷減肥書的重量，幾乎就等於那些讀者身上復胖回來的體重；事實上，這些讀者甚至可能胖得更多。但這就像是一場完美的犯罪，讓可憐的讀者天真地認為多增加體重是自己的錯，他們完全不知道這是節食以後的正常代謝結果：也就是以低熱量節食飲食減輕體重後，他們的體重設定點會逐漸升高。

減重飲食書之所以如雨後春筍般大量出現，就是因為大家都沒有考慮到人類體重的主要控制因素：體重設定點。這也是為何所有的減重飲食都無法長期有效的原因，以及為何坊間會有太多錯誤的奇蹟飲食書充斥在書店裡的健康生活區書架上。你的體重無論如何都會返回預定的體重設定點。

當我問患者哪種飲食法可以減掉最多體重時，大多數人都會說是LighterLife代餐。這種超低熱量的代餐飲食可在短期內大幅減輕體重。然而，所有患者（無一例外）都會告訴我說，在完成這種飲食法的幾個月後，他們的「體重就回復了，而且還胖得更多」。這種例子成功地證實了我們在本書前幾章得出的結論：節食的行為越極端，新陳代謝和食慾的反應也就越極端，因為最後的贏家一定是體重設定點。

這些發現均能符合我們在體重調節上所說的「體重設定點」理論。當食物可能變得稀缺時，我們的覓食行為信號和我們對高熱量食物的享受慾望，便不斷上升並維持在高點。節食往往是短期的，大家常會聽到「我現在正在減肥」的說法。因為大部分的人都是簡單的「能量輸入／輸出」公式的信徒，所以認為自己可在一段時間內，保持短期的「負能量平衡」來減重，然後當我們達到理想體重時，通常就會立刻停止節食。

這是所有節食、飲食法和運動計畫的基本前提，因為它們都是短期快速的減肥法。由於這些低熱量飲食可能會產生令人不愉快的各種副作用，因此無法長期持續下去。大家都有一種想法：在節食時一定會努力遏制以前的一些不良飲食習慣，也許是戒掉速食，也許是發誓要持續去健身房。因為我們認為這樣做一定可以減輕體重。

節食者的身體與非節食者的身體大不相同

可惜的是，由於節食的本質使然，我們改變了自己的身體。節食讓體重減輕5、10或20公斤後，從生物學的觀點看，我們變成了「另一個人」，適應了新的低熱量環境，並發展出較慢的新陳代謝。請記住，你的身體無法分辨你是自願節食，或是環境食物短缺、遇上飢荒之間的差別。

經過低熱量飲食，你減輕的體重越多，新陳代謝就會變得越慢。此時你的食慾荷爾蒙拼命尖叫著：「千萬不要經過星巴克！」人體調節效率超高的新陳代謝，加上飢餓的身體，都會讓你無法遵照原來的計畫持續減重。戒掉速食加上每週去一兩次去健身房已經不夠了。為了持續減輕體重，我們必須在能量輸入／輸出公式中變得更加積極：必須不斷減少卡路里，並且要在健身房中更努力鍛鍊身體才行。只要為減重而戰的時間越長，身體就越會想辦法阻止你，因為你的對戰者是自己的體重設定點。

我們的體重控制是潛意識進行的，就像呼吸一樣。只要身體對環境感到滿意，我們就不必提醒自己呼吸，也不必過於擔心體重。正如你可以自己摒住呼吸來暫時遏止潛意識對呼吸的控制一樣，你也可以透過節食來暫時克服體重設定點的控制，但是當身體感覺到我們正在遠離理想狀態時，便會介入干預而改變你的行為。暫停呼吸的時間越長，就會越覺得不適，到最後你會渴望呼吸。你也知道沒辦法繼續憋氣，於是你開始重新呼吸，不舒服的情況便消失了。

在節食的期間，我們的身體也會發揮類似的保護作用。當你終於來到星巴克，聞到令人安心的咖啡香氣，接著購買摩卡咖啡和甜甜圈「零食」（熱量為710大卡）時，你終於可以喘口氣：體重設定點贏了這場與你本身意志控制完全相反的戰鬥。

為什麼不跳過節食，直接進入維持體重的階段？

你最初的計畫是透過各種奇蹟飲食法來減肥，一旦體重減輕了，就會對飲食習慣和鍛鍊身體更加積極。但如果你不先節食，而是直接改變生活方式，會發生什麼情況呢？也許你以前很懶得動，每週也會吃兩次速食而非自己煮。也許你的工作太累了，以至於很少上健身房。

所以現在我們假設你已決定不進行節食，而是改為烹飪更營養的食物，並且每週去幾次健身房。請注意，這項生活方式的改變並不涉及計算熱量，只有改善一些不良習慣而已。這樣的結果將會是「沒有」明顯減輕體重；可能在幾週或幾個月內都沒有減輕體重（事實上，如果你做重量訓練的話，身上增加的肌肉可能還會讓你的體重增加）。不過，只要你繼續保持良好的飲食和運動習慣，這些訊息將會在幾個月後傳遞給你的體重設定點，讓設定點下降。也許幾個月後，你的體重就會減輕4.5公斤左右。一年下來，你的體重將可能減輕10公斤。

雖然同樣減輕了10公斤，但與節食減肥不同，因為你的身體會對這種減肥方式感到滿意。由於你的實際體重將與體重設定點相符，因此你也不會有飢餓感或新陳代謝變慢的問題。而且由於你已變得更健康，因此新陳代謝率將會提高，隨著時間流逝，減重也會變得越發容易。在這樣的生活習慣下，你的身體便能維持平衡的體重。

這是透過降低體重設定點來減輕體重的範例。改變自己的生活習慣和環境（如走路上班、上某種運動課程，或每週去健身房兩次）來減重，進而改變發送給體重控制中心的信號來降低體重設定點。這便是唯一可成功的方法，才有機會達成持續減重的目標。如果你詢問一些真正減肥成功的人，尤其是那些能長期減重的人，你會發現他們都是透過改變自己的日常習慣，因而降低體重設定點才辦到的。因此，我們將在本書的第三部，討論降低體重設定點的一些實用方法。

Photo Credit: 八旗文化出版 表12.1 兩個減輕10公斤體重者的比較：第一個人透過節食來減肥；另一個人則透過調整體重設定點。

新的飲食法或新的生活習慣？

若比較兩個體重減輕10公斤的人：一個透過低熱量飲食減重，另一個則透過改變生活方式來降低體重設定點，就可以看到兩種截然不同的人。

低熱量飲食者可能會比改變生活方式者更快達到減輕體重的目標，然而他們的體重設定點並未降低。事實上，由於飲食習慣的問題，設定點還可能攀高。對於低熱量飲食的節食者而言，時間越久，要讓體重減輕便越困難。而生活方式改變者將具有與體重相符的體重設定點，其減肥過程雖然會花費更長的時間，但卻可以長久維持。事實上，隨著健身習慣和新陳代謝的增加，時間越長，減輕體重就會變得更加容易。

那坊間常見的減重飲食法呢？它們會如何影響我們的體重設定點呢？

低熱量飲食

LighterLife代餐、劍橋減肥計畫和SlimFast飲食法都是「低熱量」飲食減肥法（每天600至1200大卡）。這類飲食通常是讓你食用替代正餐的低熱量奶昔、湯和低熱量零食（必須向它們公司購買）。因此長遠看來，就它們的飲食定義而言，並無法讓你擁有良好的生活品質（也就是敢放心地吃東西）。我們已討論過低熱量飲食之後會發生的代謝變化，時間一久，甚至會提高你的設定點。也就是當你結束這類飲食法後不久，你將重新回復所有減掉的體重，並且還會再增加一些體重，直至達到新的體重設定點為止。

低脂飲食

Slimming World（瘦身世界）的飲食法以「低脂」飲食為基礎，並不限制你可以吃進肚裡的食物量，只是建議用低脂食品來代替高脂食品。這種方法是基於「錯誤的假設」，亦即脂肪會讓你發胖（請參閱第十一章）。他們將食物分為三類：無限制食物、健康的額外食品以及放縱食物（Free Foods、Healthy Extras and Syns）。顧名思義，無限制食物可以無限量地食用，包括蔬菜、瘦肉和水果，但也包含麵食和米食形式的無限量碳水化合物。他們也建議食用少量的健康食品，包括乳製品、穀物和麵包。放縱食物則是指餅乾和巧克力等「特殊」食物，每天可吃五到十五片。

就體重設定點來說，Slimming World飲食的好處在於鼓勵家庭烹飪與食用更多天然食物。但其缺點則是人們可能會選擇食用碳水化合物含量較高的食物，這會破壞他們的胰島素平衡。總而言之，使用Slimming World減肥法成功減肥的人，可能必須減少超精製的碳水化合物（包含放縱食物中）的食用，才有助於稍微降低體重設定點。

低碳水化合物飲食

Atkins、Paleo和Dukan等飲食減重法是以「低碳水化合物」飲食為基礎。一旦碳水化合物的攝入量減少到每天20公克以下，就會引發稱為「生酮作用」（ketogenesis）的過程。

生酮飲食的提倡者很多，如勒布郎詹姆士、金卡戴珊與荷莉貝瑞（LeBron James、Kim Kardashian、Halle Berry）。我認為這是減輕體重的有效方法，但它有一個問題：會產生非常令人不舒服的副作用，包括從劇烈的頭痛，到全身虛弱無力、便秘、反胃和嘔吐（至少你不覺得餓），以及類似流感的症狀等。生酮飲食的目的是讓體內缺乏碳水化合物，因此可以用光身體的儲備能量。一旦不攝入任何可分解為葡萄糖的食物，便會迫使身體開始使用儲存在肝臟中的葡萄糖。

人類到目前為止，都是將脂肪集中在體內作為主要儲備的能量。然而在本書第一章裡，我們曾提過「肝臟」也可作為能量儲存器。在挨餓（或節食）時，或者在消耗大量能量但未攝入大量食物時（如跑馬拉松），人體此時最需要的便利快速的能量就來自肝臟。肝臟可供應兩到三天的儲存能量。

然而，正如我們之前說過肝臟所儲存的葡萄糖必須被水包圍才能使用，因此與脂肪相比，這是非常「重」的能量來源。任何熱量限制飲食法的最初減肥效果，都是來自肝臟中消耗掉的這些葡萄糖儲備—因為隨著能量消耗，將它們保留在肝臟中的水分也會流失。結果呢？最初減掉的體重相當多，但減掉的重量都是水而不是脂肪。

如果想更瞭解人體這兩種能量來源（脂肪和肝臟）的話，請各位把人體想像成一輛「混合動力」車。混合動力車多半時間都依靠電池運行（在人體中可比作肝臟），但當電量不足時，它就會切換為使用汽油動力來供應能量。一般日常工作中，我們會依靠肝臟來提供主要的能量來源。當肝臟的電量不足時，就會被迫轉換而使用另一種能源，也就是脂肪（油箱）。生酮飲食的倡導者等於是將他們的混合動力能量選擇在空的肝臟（也就是沒電的電池）上。因此，當肝臟「用光能量」後，整部發動機（人體）的運轉效率就會降低，因而更容易用光油箱（減輕體重）。

生酮飲食還有另一個主要缺點，如果你要保持減輕後的體重，就必須終生堅持下去。但考慮到它的極端副作用，這可能相當困難，而且在街上也很難找到不含碳水化合物的營養食品。當生酮飲食者的電池（肝臟葡萄糖）用完時，身體就會「燃燒」脂肪，減重者可以感受到這一點，因為他們的大腦被迫使用「酮體」（ketone bodies）作為能量。許多這種飲食法的追隨者會說，這種替代性的大腦燃料，能讓他們更加警覺並讓思考更為清晰。這有可能是因為我們的祖先處於食物匱乏的環境時，若具有快速清晰的思考能力，便是演化上的生存優勢。

除了生酮飲食的副作用較多之外，平常也很難找到正確的食物，因此生酮飲食實踐者的意志必須非常堅定，他們可能也要習慣有點飄飄然、耳中嗡嗡鳴響的日常狀態。我個人不建議任何人嘗試生酮飲食，因為正如本書介紹過的大多數減重飲食法一樣，如果你透過這種方式減輕了很多體重，然後又恢復成以前的正常飲食後，那麼你就會重新回復所有減掉的體重，而且還會變得更重。

書籍介紹

本文摘錄自《我們為何吃太多？全新的食慾科學與現代節食迷思》，八旗文化出版

作者：安德魯・詹金森（Andrew Jenkinson）

譯者：吳國慶

給有志控制體重，但厭倦各種節食法的人。

已經吃很少了，為何身體卻覺得你吃很多，讓你越來越重？

不瞭解食慾和新陳代謝的科學，將無法擺脫反覆節食的輪迴！

蔡依橙醫師：「即使怎樣都瘦不下來，

也要搞清楚自己為什麼失敗！」（蔡依橙的閱讀筆記 板主）

「我可以減肥，但無法繼續減下去！」

為什麼飢餓感永遠是贏家？

我們都聽過這樣的黃金法則：少吃多運動就可以減肥。然而事情沒那麼簡單。減肥外科手術專家詹金森醫師在超過二十年的職涯中，治療過上千名陷入無止境減肥循環的肥胖症患者。本書結合他行醫時面對的實例，以及全新的新陳代謝科學研究，告訴你人體的食慾和代謝到底如何運作，你的身體如何決定你的體重。

這本書系統化地解釋為何「節食」如何適得其反。從脂肪被汙名化、植物油和加工食品的崛起，談到現代人攝取飲食中omega-3的不足、糖分的增加，都讓我們更加容易飢餓，並最終讓我們的體重設定點提高。作者探索了農業、製藥、人類學和醫學等各種領域，揭示我們不良的飲食習慣和日益嚴重的肥胖危機，背後隱藏的真相。

你可能也這樣想過……

節食對我無效，我嘗試過所有節食方法，但最後體重比開始節食時更重。

我只要看一眼奶油蛋糕就會變胖。

我無法控制飢餓感，如果不吃飯我就會變得虛弱。

在這本書中，作者會為我們解釋以下幾件事：

為何某些飲食建議會適得其反，讓減肥變得更加困難？

為什麼體重越減越重？感覺被肥胖給困住了？

體重設定點是什麼？減肥的目的是下調體重設定點，該如何做？

作者帶領我們瞭解身體在能量代謝上的調節能力，這完全不像能量輸入和輸出那麼簡單。我們的環境、歷史和家庭背景中的各種因素，也會決定每個人最初的體重設定點，亦即設定為苗條、肥胖或其他。既然體重設定點是體重的主要控制因素，若能「識別」控制體重設定點的信號（從我們所吃食物類型及生活方式），我們的體重設定點及體重，便能真正處在自己的掌控之下。

幸好有這本深入探討最新的「食慾和人體能量代謝」科學的書，我們可以徹底改變自己與食物之間的關係，並開始停止透過激烈的節食減肥，而是從生活習慣和飲食習慣著手，真正達到降低體重設定點的目的。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰