陳思宏《佛羅里達變形記》書評：妖異直襲，不容喘息，親歷極樂世界的覆滅

文：連明偉

當破土迎接第一縷陽光時，它整個形態毫無藝術性可言

植物之子，也如人類之子一樣

幼苗越長越高，把各個器官組合成整體

再反復、再創造

可能發育成無窮盡的不同形態。你看：

彷彿每片葉都被精心雕琢――

鋸齒狀葉緣，波形缺刻，針狀葉片

在葉柄支撐下，與整棵植株交織為整體

命中注定！ ——摘自歌德《植物變形記》

從《鬼地方》徙至《佛羅里達變形記》，「夏日三部曲」第二部妖異直襲，不容喘息。作家再次憑藉招魂本事，探索人之渴求、懺悔與變異。鬼魅隨行，附身不再單純指涉肉身，深入記憶，使活人變成死鬼，使死人變成活魂，魂兮歸來哀江南，南方不可以止些。

「小史」作為長篇小說開篇切入視角，為人名，為古代職掌記譜禮儀職官稱謂，為諸家野史，亦指涉文明別傳。一心離世者向友人遞送邀約，遺書號令，聚攏四散敗兵，命運歧路，離散分軌，螞蟻運屍途徑再次浮現，準備重回西方極樂世界，共同拼湊歷史面貌。

若言，《鬼》書是以逃至未來的異境「他」者，歸返原鄉，審視「他／他們」之生命故事；《佛》書，則以「他／他們」，重新從原鄉抵達異境，還原過去，聚焦另一無所不在的「他」者。兩書橫跨巨幅時間，然而，最終抵達的地理、精神與意涵，卻有所背離；亦即，兩本小說內在意義之起始，互為陳述，同時互為抗衡。

六位龍子龍女考完聯考，參與「蓮觀基金會」舉辦的「佛羅里達暑期少年英語遊學團」。領隊蛋頭帶領，地域越界，擴增內在空間探向自我，一一凝視各自家庭境況。小說主要調動兩個時間與兩個地理位置。時間切片，是1991年的越界之行與2020年的瘟疫之年；地理切片，是佛羅里達與台灣。時空廣袤，相互牽引，從中演繹人心諸多變化。

龍子龍女各有境遇，因個性、潛能與家庭而走向不同方位，然而探討不僅於此，私我演變除了情感需求，除了個人意志，隱然透露條條路徑抉擇，早有歷史幽靈惘惘糾纏。表面，近三十年轉變，揭櫫肉體解放、感情衝動與思想桎梏，深入其中，則得研析整體脈絡對人的影響。故事除了聚焦青少啟蒙，肉體花草，精神蛻變，更是指向蒙蔽未知如遭操控的背景。

位置從亞熱帶台灣前進熱帶佛羅里達，再抵至西方樂園避難碉堡，居此，文明洋蔥剝落，解除限制，泯滅界線，紫夜、百香果、短吻鱷、火山蟻丘、犀牛、壁虎、綠鬣蜥、貓、紅鶴、螃蟹、貓、紅樹林、蟒蛇等隨侍在旁，蓮座化為紅樹林，龍子龍女化為蜥蜴，並非異化為另一個我，而是在另一種文明可能性中重新雕塑，乃至發現原初自我。

感官掌控，聲色犬馬肆意解放，展現獸性通感，深刻喚醒五感。視覺：凱文之精準素描。嗅覺：克莉絲丁之敏銳嗅聞。味覺：安妮之食蟻欲望。聽覺：阿曼達之琴奏，萊恩對音樂專輯之迷戀。觸覺：萊恩、克莉絲丁遭遇的肉體傷害，角色展開的情慾探索。飲酒，嗑藥，著迷新穎食膳，性向曖昧游移，肉體解放跨至精神，乃至最後，無意間喚醒噬人之欲。罪惡迷人，同時迷惑於人。跨入現代文明，人的原初之欲畢竟有其底線，一旦跨越必定深刻烙印，無可復返。經由他者喚醒記憶，原罪胎記，將一輩子囚困探索者。

有心無心，均為罪過。

樂園揭曉，並非溫馴可親的動物園，而是深藏危機的熱帶獸園。

以愉悅為出發的狩獵，淪為相對意義的野蠻，除非繼續留存地下碉堡，展開另一文明向度。龍子龍女偶然造成「黃禍」（Yellow Peril），逃離樂園，返回東方，受限早已建構之道德方寸，終生愧疚。遺留者或自盡，或精神崩潰，西方文明亦無法容許此種流於衝動未被認可的殺戮。樂園沾血，自此衰落，地下碉堡正式敲釘封棺。

西方避難樂園並非單獨存在，緊密呼應東方「蓮社／垂蓮小佛堂」。亞裔意象錯綜貫穿小說，並與西方符碼有效抗衡，Yellow、龍的傳人、蓮花、香港餐廳、指月割耳的傳說等。細探機構成立緣由，早已背離佛教教義，自成體系，獨立運作。從黨國體制的地下組織避難所，轉化為優生學、分級人類、高等低等之「塑人」機制，再轉型為慈善助人基金會，龍子龍女在此架構誕生，即使亟欲遠離，卻難逃掌控。

西方避難碉堡的樂園建造者為孤狼傑克，東方躲避黨政的地下組織創辦人為雙性人，東西極樂世界的領導者，均是各個文明制度摧殘下的「畸形者」。由於受創，必得活在自主運作的場域，唯有堅壁清野，才得以生存。肉體之自慰，精神之自衛，憑藉不受認同的畸形，勃生另一文明向度，寬容鰥寡孤獨，接納老弱傷殘，瓦解單一文明故事法則。只是，空間護衛，未能演化另一規模的章程、訓誡與道德，緊接勢必步入衰敗。角色的肉體探索、情感牴牾與精神轉變，在畸形文明的互惠之下，萌發規範之外的火種。

所謂「變形」，非指終點，而是探向本我之歷程，一路巾幗羅襦，搽脂抹粉，天女散花，狂飆文字聲色感官，展演行為浮光浪蕊，虛構中隱匿虛構，直至所有秘密一一接露，最終，得以知曉，作為「人」，其實無法避免殘暴――於是縱情，於是性慾，於是亂倫。人之原始特徵被激發，噴勃飛濺，一方面破除禁錮，另一方面探索文明框架，乃至人在社會系統底下的失誤、亂碼與突破意志。

預設的教化模組之中，原始的欲望、人的養成與道德的培養，均成為詛咒。進而，探向內在意義，無意有意的殺戮，不再只是罪過，不再只是一輩子的懺悔，不再只是某種必須隱蔽的邪惡，巧妙轉化，成為無法承擔的抗辯，認清自我，藉此正式背離東方西方極樂世界。

墮入畸形的歷程，同時揭露，遠離畸形的路徑，東西文明野蠻高貴在此正式崩解。

作家的野心不可小覷。結合公路浪遊、青春啟蒙、性別認同、感官探索、懺悔告白、造人工程等主題，演繹出文化衝突、人類意志乃至文明起源雛型等。然而，或可斟酌，異境對語言造成的切割、鎔鑄與背離；同時，當故事不斷解構本為虛構之體的小說，任何摧毀，無限翻轉，易將輕易喪失意義厚度。茲因種種明顯特徵，彷彿刻意背離寫實小說，通向寓言，指涉神話，展開更為交錯、虛實與龐雜之象徵辨證。烏托邦，無何有鄉，意欲建立必得先行摧毀，誠心祭獻人命；然而，獻上人命，並不保證樂園必定到來，先行抵達的總是幽靈。

鬼之言，佛之語，蓮花瓣瓣垂憐，命運終將揭露我們本無墮落傾向之原初。

本文作者簡介 一九八三年生，暨南大學中文系、東華大學創英所畢業。曾任職菲律賓尚愛中學華文教師，加拿大班夫費爾蒙特城堡飯店員工，聖露西亞青年體育部桌球教練。現為北藝大講師。著有《番茄街游擊戰》、《青蚨子》、《藍莓夜的告白》等。

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本文經鏡文學授權刊登，原文發表於此

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