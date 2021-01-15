應否離開Facebook？FB其實是不少外國人初接觸德國人的地方

最近許多港人紛紛討論應否離開Facebook，到別的社交網絡另立門戶。我暫沒計劃離開這裡，但也會到其他平台探路了解。無論如何，FB確是許多外國人，包括港人，初認識德國的地方。

近十年開始學德文的外國人，除了德文課外，最多接觸到德文的地方就是網絡。而全球最多用戶的FB，自然有許多與德國和德文有關的資訊。只要在上面訂閱《德國之聲》、《德國電視一台》、《圖片報》等媒體，按一個關注鍵，以後的資訊就源源不絕。每天不停彈出最新的新聞，從國內外要聞到花邊趣事，只要善用FB，德文一定突飛猛進。而幾年前德國駐港使館開設專頁，以生動的形式介紹德文生字，使這家使館在云云眾多國家中脫穎而出，受到很多港人關注，包括沒有學德文的市民。不少香港千禧世代最初認識德國的地方，說不定就是這個以《每周一字》聞名的專頁。

我最初接觸到FB的地方，巧合地也是德國。十多年前，我到慕尼黑歌德學院參與暑期德文課程。那時我在港讀中學，身邊朋友沒幾個有FB，自然也沒想過要開戶。有一晚，歌德學院舉辦社交活動，帶我們一眾學生到鄰近慕尼黑大學的一家酒吧聯誼。我就和幾位南美男生坐下，點了杯啤酒。對面的巴西男生，本來還在跟我談話，突然見他神不守舍，一直望著另一方向。原來鄰桌坐了幾位約十八九歲的貌美女生，聽她們談話，應是本地德國人。那位巴西男自然就哄了過去，與她們搭話，我也聽著他們。其中一位身材修長、束及肩紅髮、樣子標緻的女生與我談起天來。後來她問我：「你有FB嗎？」我說沒有。不久後，就見她與那位巴西男狀甚親熱，像對情侶般依偎，然後說要交換FB。我上完課後回港，曾想過投訴香港歌德，為甚麼出發前不叫我開FB戶口。

說回認識德國，FB也是不少外國人初接觸德國人的地方。在各大德國媒體專頁下，都會讀到德國本地人的評論。就算不會德文，只看他們的姓氏和名字，都會學到德國最常見的姓名，以及一些特別的姓氏。然後看他們的圖片，有的後面是一望無際的草原、有的是甲組球隊球場的背景、有的則是亞洲的高樓大廈。然後按進他們的檔案，不時會學到書本沒教的地道俚語，再一瞥他所讚好的樂隊和電影，就像揭開一本德國文化的百科全書。說不定你所鍾愛的德國樂隊和歌手，就是那年那月在FB無意見到的，之後卻把你的魂魄牽引，吸引著你以後緊緊的追隨。

對於FB，是去是留，每人有不同的選擇。但無可否認，這個平台是無數人初認識德國和德語文化的起步點，在FB無所事事的閒遊，卻不知不覺學會許多地道德文。來到德國，見到一個生字似曾相識，原來那年在德國好友的FB上巧遇。而小弟今日能在這個平台認識各位，是遇也是恩。無論以後網絡世界往何轉，我都會不忘這裏的一切。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook

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