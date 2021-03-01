時尚美妝界的下一代It Girl？史丹福學霸伊芙賈伯斯的五個迷人真相

文：KELLY HSIAO

蘋果（Apple）公司創始人史蒂夫賈伯斯（Steve Jobs）於2011年因病逝世，一位的偉大發明家離開了我們，而遺留在身後的除了他一手創建的科技企業以外，還有遺孀羅琳鮑威爾賈伯斯（Laurene Powell Jobs）及其三位子女，其中備受矚目的就是他最小的女兒伊芙賈伯斯（Eve Jobs）。

現年22歲的伊芙正就讀美國名校史丹福大學，美麗聰穎的她近日替美妝品牌Glossier拍攝形象照，架式十足的畫面引發關注，讓大家忍不住猜想賈伯斯的小女兒是否將成為時尚美妝界的下一代It Girl？現在就讓我們來了解一下這位星二代吧！

關於伊芙賈伯斯#1：Glossier形象照是她第一份模特兒工作

伊芙的instagram目前已經有19萬的粉絲，以網紅來說可以算是小有名氣，然而這次引起關注的美妝小眾品牌Glossier節日形象照拍攝，其實是她第一份正式的模特兒工作！

或許是已經習慣鎂光燈，照片中的伊芙展現自信與美麗，年紀雖小卻架式十足，絲毫看不出來這是她以模特兒接下的第一份工作，也讓廣大粉絲們觀察到她蘊含的潛力，不禁紛紛猜測伊芙將來或許就是時尚美妝界的下一代It Girl！

關於伊芙賈伯斯#2：她是全球第五名的馬術高手

伊芙六歲起便開始接受馬術的訓練，母親羅琳於2016年時在佛羅里達州花費1500萬美金買下一處大牧場供她訓練騎術，而伊芙也不負眾望，2017年3月時還被封為「本月最佳馬術家」。

伊芙憑著對馬術的熱情以及持續的訓練，她目前在全球1,000名25歲以下的騎手中排行第五名，優異的表現獲得肯定，現在也持續在全球競爭、精進自己的技術。

關於伊芙賈伯斯#3：她與比爾蓋茲女兒是競爭對手

史蒂夫賈伯斯和比爾蓋茲（Bill Gates）兩位IT界巨擘的女兒，伊芙與珍妮佛（Jennifer Gates）都是史丹福大學的高材生，也同樣熱愛、精通馬術。

在馬術界伊芙與珍妮佛兩人是競爭激烈的對手，督促彼此成長；而離開賽馬場的兩人也保持著友好關係，珍妮佛也在此次Glossier的形象照下留言支持。

伊芙和珍妮佛相似的背景以及年紀使她們時常被拿來大作比較，不過兩位其實都各有自己的特色及理想，希望她們都能靠自己的雙手耕耘出一片天！

關於伊芙賈伯斯#4：和甜茶傳緋聞

人稱「甜茶」的美國演員堤摩西柴勒梅德Timothée Chalamet有著好萊塢界公認的好人緣，長相清秀、演技了得的他在女孩們之間也相當受歡迎。

甜茶的情史十分豐富，包括出道前曾和瑪丹娜（Madonna）的女兒露德絲里昂（Lourdes Leon）是校花校草情侶檔，還有和強尼戴普（Johnny Depp）的女兒莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）交往過。

如今則是被目擊和伊芙共進晚餐傳出緋聞，可見在情場縱橫的甜茶也抵擋不了她的魅力啊！

關於伊芙賈伯斯#5：賈伯斯認證她將來會大有成就

儘管伊芙是家中年紀最小的孩子，但她自小就有著超越常人的行動力。小時候便懂得打電話給賈伯斯的秘書，確認爸爸有預留時間給她。

賈伯斯曾和替他寫傳記的華特艾薩克森（Walter Isaacson）透露：「她將來不是執掌蘋果就是做美國總統，我從未見過意志力這麼強大的小孩。」

伊芙在賈伯斯過世後，如今也長得亭亭玉立，不知道她會不會就此出道成為模特兒或明星、甚至是躍升為下一代It Girl呢？請各位粉絲敬請期待啦！

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