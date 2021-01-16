【東南亞週報】星超過6千人已接種輝瑞疫苗｜印尼佐科威帶頭接種新冠疫苗｜泰推70億美元刺激經濟計畫

編譯：荊柏鈞、黎柏君、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第101期，為讀者挑選2021年1月9日至1月15日期間，有關新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、緬甸與泰國的六則東協區域大事。

新加坡｜6,200人已接種輝瑞疫苗，本月設置完成4座接種中心

新加坡從去年12月30日啟動自願性全民接種「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）肺炎疫苗作業後，截至今年1月12日已超過6,200人接種美國輝瑞藥廠領導研發的疫苗（Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine）第一劑。星國政府將在下週前會完成設置4座接種中心，加速接種進度。

首批疫苗以前線的醫護防疫人員為優先施打對象，再來為年長者。政治人物方面，繼星國總理李顯龍1月8日率先公開接種疫苗後，負責領導星國防疫工作的衛生部長顏金勇與教育部長黃循財也在13日接種，希望增加民眾對施打輝瑞疫苗的信心。黃循財指出，星國疫苗接種計劃之後會加大馬力，70歲以上年長者在本月底將陸續收到通知，可至綜合診療所、私人診所或四座接種中心施打疫苗。

這4座接種中心其中的兩座已在13日開始運作，分別為樟宜機場第四航廈與來福士城會展中心，另外兩座為豐加中學舊校舍與兀蘭星宇民眾俱樂部，則將在下週正式啟用。顏金勇表示，本月設置的接種中心分別位於獅城的東西南北部，方便民眾就近接種。星國也將在下個月新增另外四座接種中心，施打疫苗人數預計將快速成長。

黃循財表示，政府目前著重於安排年長者接種疫苗，以及與療養院住戶的親屬接洽，評估是否適合接種疫苗。

Photo Credit：shutterstock/達志影像

印尼｜佐科威帶頭，展開武漢疫苗接種計畫

印尼在本週展開武漢肺炎疫苗接種計畫，由總統佐科威帶頭示範，在1月13日接種中國科興生技公司（Sinovac）的疫苗，並計畫讓1.8億人完成疫苗接種。

印尼政府在1月11日以緊急使用為由，核准中國科興生技的疫苗，成為中國之外，首個核准此疫苗的國家。13日佐科威在總統府接受疫苗接種，他指出：「疫苗接種是防止武漢肺炎疫情傳播重要的一步，接種疫苗可以保護人民健康安全，並加速經濟復甦。」

衛生部表示，國內150萬的醫療人員將優先接種，希望在2月以前完成；接著是公務人員與一般大眾，目標在15個月內完成接種。印尼政府表示中國科興的疫苗保護效力為65.3%；但12日巴西政府的數據顯示其保護效力為50.4%。

和其他國家不同的是，印尼並未優先讓年長者接種疫苗，而是18-59歲的族群優先。印尼政府指出目前國內確診者有80%為勞動人口，因此首波接種鎖定高傳播風險族群，然也有部分人士表示，是因為目前科興生技疫苗對於年長者的保護效力在臨床試驗上資料不足。

印尼預期今年第一季前將取得3,000萬劑疫苗，而在2022年1月前，另外1.2億劑疫苗會送達。印尼在1月13日單日確診人數來到11,278人，創下新高紀錄。截至目前，印尼武漢肺炎確診人數達85萬人，其中70萬人已康復、死亡人數近25,000人。

Photo Credit: 中央社 印尼13日開始施打武漢肺炎疫苗，總統佐科威（左）率 先接種中國科興生物技術公司產製的疫苗。 （印尼總統府提供）

菲律賓｜輝瑞疫苗獲核准，陸續採購多家疫苗

菲律賓食藥署於本週核准輝瑞疫苗作為緊急使用，成為菲國首支獲核准疫苗。菲國也在本週宣布與阿斯利康製藥、中國科興、美國Novavax等藥廠採購疫苗。

菲律賓在本週核准輝瑞疫苗，根據臨床試驗資料，輝瑞疫苗保護效力有92-95%。隨著新加坡、印尼等國開始疫苗接種，菲律賓目標於2月起開始疫苗接種，首先讓5萬名醫護人員優先注射。

菲律賓已在去年11月底由30家私人公司與英國瑞典合資的阿斯利康製藥（AstraZeneca）洽談購買2,600萬劑疫苗。中央政府在12月下旬與阿斯利康製藥和美國生技公司Novavax各採購3,000萬劑疫苗。

在本週，300家企業和39個地方政府共同向阿斯利康製藥採購第二批共1,700萬劑疫苗。中央政府也宣布向中國科興生技（Sinovac）購買2,500萬劑，首批5萬劑2月到貨，剩餘數量預計明年3月可取得。至於向美國Novavax採購第二批3,000萬劑疫苗，預計今年第三季送達。

關於地方政府採購英國疫苗一事，杜特蒂指出，中央政府不會限制地方要採購哪個廠牌的疫苗，但他說中國疫苗品質不會輸歐美疫苗。杜特蒂女兒薩拉擔任市長的達沃市也正與中國科興生技洽談疫苗採購。

Photo Credit：shutterstock/達志影像

馬來西亞｜醫療瀕臨崩潰，大馬進入緊急狀態

為遏止武漢肺炎疫情擴散，馬來西亞國家元首阿布都拉（Abdullah Ri’ayatuddin）1月12日宣布全國進入緊急狀態，預計持續至8月1日，視疫情走勢及後續管控情形可能酌予提前。

馬來西亞國家皇宮在聲明中指出，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）1月11日覲見國家元首阿布都拉，請求准允頒布緊急狀態，以遏止疫情擴散，尤其近兩個月單日確診病例數持續以四位數成長，對醫療體系造成龐大壓力，達崩潰臨界點，目前15家武漢肺炎指定收治醫院的病床使用率已超過七成。

國家元首阿布都拉一改去年10月底駁回內閣議決的態度，坦言疫情正處關鍵階段，確實有必要頒布緊急狀態，預計持續至8月1日，並視情況酌予調整，期間國會與全國選舉將停擺。同時，阿布都拉准允成立一個集結政府官員、反對派國會議員、公衛醫療專家等各界人士的獨立委員會，協助管控疫情。

除進入緊急狀態之外，馬來西亞全國13個州屬和3個聯邦直轄區，1月13日至26日將分別實施嚴格程度不一的行動管制令，並停班停課，僅基本經濟服務領域和應屆考生獲准例外。

Photo Credit: AP/ 達志影像 一位員工在空蕩蕩的馬來西亞吉隆坡購物中心的美食廣場吃午餐，照片攝於2021年1月14日

緬甸｜中國外長訪緬，承諾提供30萬劑疫苗

中國外交部長王毅展開一連五日的東南亞訪問行程，1月11日抵達緬甸首都奈比多（Naypyitaw），先後會見總統溫敏（Win Myint）與國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），達成多項經貿合作協議，中方更承諾提供武漢肺炎疫苗。

中國外交部長王毅此次出訪首站選擇緬甸，同時也是緬甸去年11月全國大選後第一位應邀訪緬的外長，顯示雙方對中緬關係的重視。王毅先後會見總統溫敏與國務資政翁山蘇姬，力促緬甸持續維持推動中緬經濟走廊（China-Myanmar Economic Corridor）計畫下各項基礎建設項目，雙方除簽署經濟及技術合作協議與中緬經濟及貿易合作五年期發展計畫，也交換同意執行曼德勒（Mandalay）–皎漂（Kyaukphyu）鐵路計畫可行性評估的諒解備忘錄（MOU）。

此外，王毅也會見國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），就邊境安全、區域合作、中國於促進緬甸和平及遣返羅興亞（Rohingya）難民所扮演的角色等議題交換意見。在防疫方面，中國將捐贈總值達46萬美元的醫療物資予緬甸，並承諾提供30萬劑疫苗。

泰國｜泰政府推70億美元刺激經濟計畫對抗疫情衝擊

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）1月12日宣布，泰國政府將推出一系列70億美元的刺激經濟計劃以支持受到最新一波疫情所影響的民眾和企業。其中，政府將針對非典型勞工、自由業者、以及失業者於2月起發放兩個月每月3,500泰銖現金（約新台幣3,268元），並將對全泰國所有家戶於2月及3月提供水電費用的減免。此外，政府也將提供特殊的網路支援計劃給在家工作者。

3,500泰銖現金的發放屬於泰國政府緊急紓困措施「我們會贏」（เราชนะ）的一部分，而符合資格的民眾必須在1月底至2月初登記以獲得紓困金。在水電費用減免方面，於2月和3月時，全泰國所有家戶的每月前90單位的用電將不需支付費用，而全泰國所有家戶和中小企業的用水將享有九折減免。

除了上述提及的方案外，此回刺激經濟計劃中泰國政府也將於今年度減免90%的土地和房屋稅，以減輕民眾負擔。此外，於去年10月實施的「人人享對折」計畫（คนละครึ่ง）也已再度於今年1月實施新一輪補貼，供100萬人註冊使用。在此計畫下，非持有社會福利卡泰國民眾，將可以於1月至3月間享有民生必需消費金額對折，每日折扣最多150泰銖（約新台幣93元），而每人上限3,500泰銖（約新台幣2,801元）。

Photo Credit：shutterstock/達志影像

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒