越南歌壇的5位新星：有本地歌唱選秀節目出身，也有海歸越裔引進美式饒舌嘻哈

回顧2020年，雖然全球疫情肆虐，但是音樂散播的速度不會比病毒慢！越南身為新冠肺炎下的防疫資優生，演藝圈的成績也一樣越來越資優，更多不同風格的明星與歌曲也登上檯面，今天就來介紹近年來越南歌壇中崛起的5位新星，希望有更多人可以看見越南不同的一面。

在St.319舞團的3年訓練與表演中累積了紮實的舞台經驗，2013年開啟個人演藝事業，是St.319當中最早單飛並持續獲得耀眼成績的成員。2013年，第一首《尋找》（Tìm）就讓不少人認識這位潛力無窮的女歌手。此後，每年推出的歌曲都持續成為熱門搜尋。2020年，響應新冠疫情，與越南衛生部合作，推出洗手歌《Ghen CoV》（Ghen Cô Vy）。這首歌是改編自2017年的歌曲《吃醋》（Ghen），不只交出了蜚聲國際的漂亮成績單，也讓更多人把她過往的歌曲都重新認識一遍。

Amee與MIN、Erik是師出同門的小師妹，15歲就進入St.319當訓練生，2019年推出第一張單曲《dreAMEE》 （intro）初試啼聲。憑她的青春氣息與過人的努力，甫年滿20歲的她就分別獲得「越南Top10最受喜愛歌手」與「MAMA 2020越南最佳新人歌手獎」。2020年，作為St.319的重點藝人，產出量極高，一整年下來搶佔了不少的娛樂新聞版面。要說越南演藝圈最令人期待的新世代歌手，一定要認識Amee！

從越南選秀節目《2018越南之聲》當中突破層層關卡，最終獲得亞軍並出道。由於從小父母雙亡，自幼獨立，使地年僅23歲的她，帶著清秀稚嫩的臉龐，卻有種成熟知性的魅力。參加歌唱節目以來，她富有穿透力的嗓音和短髮造型，經常讓人誤認為是妙黎（Miu Lê）。然而，隨著作品越來越多，賢蝴的抒情風格越來越顯著，也讓人慢慢正視到這個有想法的新興歌手。

同樣是從越南選秀節目出身的德福，從小就愛唱歌，並且把握每次機會參加校園的表演。10幾歲起就開始參加歌唱選秀節目，從比賽中累積經驗與唱功，最終在《2015 The voice Vietnam》榮獲冠軍。然而，即使德福的歌聲再有感染力，情感再豐沛，唱功再超齡，卻面臨了殘酷的人身攻擊，常受到部份網友挑剔德福「長的不像藝人」，評論他的長相。

2017年，德福無預警公布了一部在家練唱的影片，陌生的臉孔讓人懷疑是不是帳號被駭了。只是那歌喉卻是熟悉的德福，影片最後才公布他去做了全臉整形。原來德福不堪壓力，幾經考慮下，為了想讓自己長得更俊美，才決心去整形。這次事件，讓整個演藝圈都討論起外表與實力的關係，也讓更多人正視了網路霸凌的惡意。風波過後，嶄新面貌的德福依舊維持那顆愛唱歌的心，仍舊憑藉著令人讚賞的實力獲得不少支持。

BINZ

越南歌曲越來越多元，除了有本地意識的崛起，也有不少外籍越裔的回歸，Binz就是其中一位海歸歌手。Binz是美籍越裔人士，早期就在美國的獨立音樂圈活動，並且受到美國饒舌、嘻哈（Hip Hop）的深遠影響。他在30歲時做了一個重大決定，就是回到越南。

剛回到越南的他，起初發展非常顛簸，發布音樂作品時雖然令人耳目一新，但尚未受到大眾注意。然而，這並不影響他想把饒舌音樂帶入越南的志向。經過一年的沉澱與觀察，Binz在2020年發布了《OK》，獲得了極佳的迴響。接著發表這首《Bigcityboi》是大家認識他的重要作品，並在MAMA 2020當中，獲得越南最佳歌手獎，躍升越饒舌界的重點歌手。除了自己的音樂作品以外，Binz也加入了2020年全新選秀節目《Rap Viet》的導師陣容，立志要讓更多人認識Rap並且培養新一代的後起之秀。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒