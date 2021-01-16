「台灣黑熊」出現在美國務院官員和駐聯大使身邊，其實有個幕後推手

（中央社）台灣黑熊布偶近日成為美台友好象徵。繼美國駐聯大使攜帶布偶至聯合國總部後，駐美代表蕭美琴今天與美國務院國際組織局資深官員普萊爾會晤，黑熊布偶也同框湊熱鬧。

This special visitor, #Taiwanbear, joined our conversation today about Taiwan’s exceptional contributions to global health and prosperity. He is always welcome! @TECRO_USA #AIT pic.twitter.com/EUiRS9Forq — IO Bureau @ State (@State_IO) January 15, 2021

先前擔任美國國務院國際組織局代理助卿的普萊爾（Pamela D. Pryor）今天與蕭美琴在國務院內會晤，國際組織局會後透過推特（Twitter）分享會面合照。照片中兩人手中共同握著一隻可愛台灣黑熊布偶，十分搶眼。

國際組織局逗趣表示，普萊爾與蕭美琴今天談論台灣對全球衛生與繁榮作出的傑出貢獻，有位擔任「特別訪客」的台灣黑熊一起加入她們，「永遠歡迎他（台灣黑熊）來」。

普萊爾則推文說，今天很高興歡迎蕭美琴來到國務院，討論美國對擴大台灣全球舞台角色的支持。她表示：「台灣有許多能與世界分享的，也有歷史悠久的正面國際參與經驗，是時候停止將台灣排除在外。」

蕭美琴告訴記者，黑熊布偶是由紐約台僑社團Keep Taiwan Free製作，她今天親自帶一隻送給普萊爾。

台灣黑熊布偶近日在美台互動中曝光度越來越高。駐紐約辦事處14日分享美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）在聯合國紐約總部內的背影照，照片中她的黑色手提包就有隻探出頭來的可愛台灣黑熊布偶。

.@USAmbUN Kelly Craft spotted with Formosan black bear poking out of her purse! She’s on her way to the UN General Assembly hall to record her remarks for Model UN in #Taiwan 🇹🇼.



We hope to be there one day. pic.twitter.com/Xup3Hnhh2A — Taiwan in New York (@TaiwanInNewYork) January 14, 2021

去年9月克拉夫特在推特分享參加台灣、美國與日本合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊的照片，背景也擺放著一隻台灣黑熊布偶。

The world needs Taiwan’s full participation at the @UN, particularly with respect to matters that affect public health and economic development. It is a force for good, and a UN without Taiwan’s full participation is cheating the world. @TECRO_USA #AIT pic.twitter.com/6kcUo4VkL2 — Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) September 30, 2020

台灣黑熊與美駐聯合國大使同框，幕後推手揭曉

美國駐聯合國大使克拉夫特發聲挺台，出現在照片背景的台灣黑熊布偶格外搶眼。這隻布偶彰顯台灣的存在，出自挺台入聯團體贈送美國政界人士的「防疫關懷包」。

克拉夫特（Kelly Craft）美東時間9月29日參加台灣、美國與日本合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊致詞時說，世界需要台灣充分參與聯合國體系，特別是影響公共衛生與經濟發展的事務，沒有台灣充分參與的聯合國是「欺騙世界」。

克拉夫特並在推特發文，附上從紐約連線與會的照片。她背後的桌上置有照片與書籍，最特別的是花瓶上出現一隻台灣黑熊布偶，有如令人驚喜的「彩蛋」。

台灣黑熊曝光度暴增並非偶然，因為這款布偶來自近年籌備紐約挺台入聯遊行的團體Keep Taiwan Free。

往年聯合國大會舉行前，紐約僑界都會舉辦遊行支持台灣加入聯合國。今年遊行因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情而停辦，新世代發揮創意，改用贈送「台灣防疫關懷包」等方式傳達挺台入聯的訴求。

每個關懷包內含台灣黑熊布偶、50片台灣製口罩與口罩套、Keep Taiwan Free的T恤、解釋台灣入聯重要性的明信片、感謝台灣之友長期支持的信函。9月中旬起寄給約140名美國國會議員、智庫成員與非營利機構人士，克拉夫特也在郵寄名單上。

Photo Credit: 中央社

Keep Taiwan Free主要成員吳丞峻受訪時說，受贈對象上週陸續收到關懷包，從大小與造型研判，克拉夫特照片裡的台灣黑熊就是關懷包中的布偶。

中央社向美國駐聯合國代表團詢問克拉夫特照片中的台灣黑熊布偶由來和放置用意，尚未獲回應。

台灣黑熊是Keep Taiwan Free這波宣傳主力。第75屆聯大期間，紐約時報廣場LINE旗艦店上方大型電子看板秀出廣告，呈現Q版台灣黑熊戴口罩及「我們想要的未來以及我們需要的聯合國必須包含台灣」字樣，同樣出自Keep Taiwan Free之手。

Photo Credit: 中央社

吳丞峻表示，台灣黑熊較不敏感又極具代表性，Keep Taiwan Free因而選擇當作宣傳主意象。

貓熊可說是中國的代表，台灣黑熊則被公認是「最台」的熊。吳丞峻說，關懷包中的台灣黑熊布偶帶有證明台灣以國家形式存在的意涵，無論克拉夫特或蕭美琴，只要願意擺放出來或在社群媒體上分享，就傳達挺台的強烈訊號。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範