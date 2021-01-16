2021年首次通報兩隻石虎死亡，分別為路殺與犬殺

環境資訊中心記者 許祖菱報導

今（2021）年首次死亡石虎通報就是兩隻。彰化縣、苗栗縣昨（14日）都有民眾通報紀錄，經農委會特生中心確認，兩隻死亡石虎分別死於路殺與犬殺。

特生中心表示，在彰化發現的石虎遭到路殺，陳屍國道3號彰化和美交流道；在苗栗發現的石虎則是遭到犬殺，倒臥在通霄鎮產業道路。同天兩隻石虎喪命，分別是今年度路殺與犬殺的首例。

彰化縣昨（14日）傳出今年度首起石虎路殺 | 石虎保育大使阿虎加油粉專 田東林攝

彰化和美交流道，出現今年首起石虎路殺

根據粉絲專頁「石虎保育大使 阿虎加油」的貼文，特生中心14日接獲苗栗西湖的田姓民眾通報，在開車南下時，在國道3號彰化和美交流道發現1隻疑似石虎路殺屍體，通報確認後由高速公路局人員前往將遺體撿回。

特生中心表示，這起石虎路殺發生路段靠近烏溪，證實河道確實是重要的石虎棲息環境之一，兩側的農地也是石虎會去覓食的範圍。

苗栗通霄產業道路，發生今年首起石虎犬殺，縣府擬加強浪犬管理

另外一起石虎死亡通報則發生在苗栗縣。14日苗栗有民眾在通霄鎮產業道路發現1隻死亡石虎，將照片上傳到當地臉書公開社團「苗栗大小事」求助，部分網友見照片中遺體多處毛皮濕透，揣測是遭野狗咬死。

苗栗縣昨（14日）也有民眾通報石虎死亡，後確認為犬殺| Kl Chung授權提供

經特生助理研究員林育秀15日解剖確認，苗栗通報的石虎確定是死於犬殺。林育秀受訪表示，根據屍體特徵，死亡時間可能是13日晚間或14日白天，但可以確定的是，這隻石虎的確是被狗攻擊致死。

林育秀指出，該隻石虎性別為雄性，體型較小，重量只有1.6公斤，在腰椎處有發現斷裂，從毛皮到體內都有很明顯的出血狀況，可以確定這隻石虎是活著被咬死的，如果是死後才被狗咬，不會有出血點。

苗縣農業處自然生態保育科科長張葦指出，這是今年苗栗首起死亡石虎案例。昨天中午12時許，縣府接獲通報指稱，通霄鎮通灣里靠近海邊一處產業道路發現1具石虎屍體，由保育人員前往現場帶離。

張葦表示，死亡石虎的發現地點接近台1線129公里路段，在2019年就有石虎路殺紀錄。該地靠近淺山，周圍也多是農地，是石虎的棲地之一，縣府會釐清這次石虎犬殺是否由流浪犬造成，未來也計畫會加強流浪犬管理，並與動物保護防疫所溝通，加強巡邏。

根據特生中心2020年石虎分布模擬範圍，石虎分布和利用的區域，最北從新竹一路往南延伸到嘉義。特生中心統整出五種石虎路殺常見環境，分別是路旁無阻擋、無替代通道、非直線車道、路側為斜坡地區以及無任何警示的路段，希望民眾路過時能多留意。

特生中心並提醒，在國道上看到石虎遺體不要停車拍照或撿拾，務必撥打1968讓事故處理人員到現場進行處理，高速公路車多危險，請發現石虎民眾以自身安全為第一考量。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範