涉「協助罪犯」被拘逾40小時終獲保釋，黃國桐：作為律師，不會知法犯法

香港律師、台灣餐廳「保護傘」發起人黃國桐等11人周四（14日）早上被捕，扣押超過40小時後，黃國桐終在昨晚獲保釋。他指對自己被捕「百思不得其解」，又說作為律師，不會知法犯法。黃國桐強調會繼續站在崗位做深信及該做的事，他獲釋後，今早已前往拘留所探望被扣押的胡志偉。

黃國桐自反送中運動以來，一直向被捕示威者提供法律支援，他也是支援在台港人餐廳「保護傘」的發起人之一。

周四早上，黃國桐等11人在全港各區被捕，被捕者還包括前學聯副秘書長何潔泓的母親張女士、音樂人霍朗齊。有傳媒引述消息指，另外8人分別是伍盈俊、楊天兒、周盈、曾卓賢、Kyrylo、江深銘、張殿鍈，以及關慧思。當中伍及楊報稱是學生；張殿鍈則為黃國桐鄰居，而Kyrylo則是一名烏克蘭籍男子。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 黃國桐日前被捕時大叫「民主法治人權，唔好放棄」。

多間傳媒報導指11人涉及「協助罪犯」被捕，相信與「12港人」事件有關。早前，12名涉及反送中案件的香港人，在香港外海被中國海警截獲，扣押多月後，其中10名成年人早前分別被判監7個月至3年，另外兩名未成年人則被移交香港警方，12人被指企圖從香港偷渡到台灣。

黃國桐昨日從沙田警署獲釋後見記者，他指被扣超過40小時，盤問了不只一次，又被帶到多個地方搜證，包括其辦事處、私家車及快艇，但警方沒有撿走任何證物，「我做了30年律師，其中20年是做刑事的。直到現在，我都百思不得其解，因為什麼理由被拘捕。作為一個律師，我們不會知法犯法。」

他表示遺憾及傷感，影響了自己作為合伙人的律師樓。他指自己稍事休息後，今早會繼續去探望被拘押的民主黨前主席胡志偉，「我會繼續站在崗位，做我深信及應該做的事。」

黃國桐昨晚發言時相當感觸，並眼泛淚光。現場支持他的人在他步出警署及離開時都為他打氣，大叫「黃國桐撐住」、「加油」、「撐住啊桐叔」。黃國桐透露保釋金為港幣一萬元，並需要在3月返警署報到。

至於前學聯副秘書長何潔泓就在Facebook表示，其母親昨晚9時獲保釋外出，並需於3月15日到警署報到。何潔泓引述母親指：「案件內容不便透露，感謝大家關注。時勢艱難，希望大家都平安。」

警方及後證實，11名被捕人已獲保釋離開。據知他們都以港幣一萬元保釋，需於3月15日回警署報到，但各人不用交出旅遊證件。

《立場新聞》報導，昨晚多名與黃國桐同區的區議員都有到警署外等候，又指早前與黄國桐閒聊時，黃已表示有被捕的心理準備，但仍表明「不希望政權玩弄抗爭者」。黃國桐於2019年勝出區議會選舉，並再次出任區議員。

警方今次再出動國安處警員作大規模拘捕，但有別於近日慣常做法，在被捕人保釋前，未有就事件高調召開記者會解說。期間只有傳媒引述消息人士，指警務處國安處周四於多區以「協助罪犯」罪名，拘捕11人（8男3女），年齡介乎18歲至72歲，指他們涉疑資助「12港人」潛逃離港，金額由數千至數萬港元不等。

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責任編輯：Alvin

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