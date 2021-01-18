別把學生當成嬰兒，「制服全面解禁」才是真正落實108課綱精神

文：黃韋鈞（英國倫敦政治經濟學院 公共政策與管理碩士生）

近日傳出許多學校在寒流期間，仍脅迫學生不能穿著制服之外禦寒服裝等誇張爭議，使教育部通令要求，各校在寒流期間不得禁止學生穿著其他保暖服裝。但筆者認為，教育部更應該趁這個機會直接研議，廢除各學強迫學生穿著制服的規定，才能真正符合108課綱「以學生為學習主體，兼顧學生個別需求與尊重多元」的教育宗旨。

檢視台灣學生制服的歷程，自國民政府遷台之後，為了配合國民黨反攻大陸的政治目的，除了社會戒嚴，國民黨也在大大小小的校園內實施軍事化管理，從朝會升旗、建立教官制度，到制服設計、髮禁及各種剝奪學童自由的管理規範等等，都是要避免重蹈當初在中國被知識分子反撲的覆轍。

時至今日，解嚴已過三十個年頭，台灣也經歷了三次政黨輪替，民主自由的價值在台灣社會逐漸扎根深化，但校園內的權威卻仍屹立不搖，就連推動許久的教官退場制度，都是到了近幾年才逐漸鬆動。筆者認為，目前最該、也最可以立即改善的，即是廢除不合時宜的制服制度。

凡事都要靠規定，社會常把學生當成嬰兒

在校園內，制服並非只是表象的學生身分或學校認同的顯現，如要求男生穿褲，女生穿裙、制服不可擅加調整、鞋襪內衣褲顏色，到出入校園需要符合特定服裝規範等等，在在都可看出制服制度仍是學校「控制學生」、「展現權威」的威權工具，藉由制服凸顯校園內「規定者」與「服從者」的兩種角色。

試問，若制服真如許多校方所說，為校園認同的一種表徵，通常比學生更長期在校服務的師長們，不更應該要穿著制服以表認同並建立模範嗎？

另一方面，有人爭論，穿著制服是為了避免學生透過便服來凸顯社經地位的差異，但這樣的說法不但只是鴕鳥心態，更錯失了讓學生在教育現場學習尊重差異與平等價值的重要機會，就如同網路上流傳已久的笑話，從來都被禁止談戀愛的中學生，一到大學就被問有沒有交往對象。

仍未真正重視個體的社會錯以為學生跟嬰兒一樣，七坐八爬九發牙，到了一定時間就會擁有特定技能，進而導致許多學生一進大學各種適應不良與衝突的難以平復。

在校園裡，「會打扮就不會讀書」的狀況其實不存在

從積極面來看，破除制服的規定，也是讓學生學習如何照顧自己，建立自我認同的關鍵賦能。從挑選自己的衣服、整理自己的外在，用服裝與儀容展現自我，學習認知自我存在的價值，並也透過校園內的互動欣賞他人特色、尊重彼此差異。

Photo Credit: 中央社

或許有許多人會質疑，學生的「本分」應是念書，太多時間打扮將會錯失學習機會，先不提此論對於學生身分認定之前提錯誤，目前全台的大學都無制服規定，但「打扮 vs. 讀書」的二元論卻鮮少出現在校園之中，足見這樣的說法根本只是欲加之罪，另一方面，對於自身時間的安排與選擇，正是培養學生主體性的重要過程。

制服的全面解禁，與政府近年來力推的108課綱改革更是息息相關。教育部在《108課綱資訊網》提到宗旨為：

以「成就每一個孩子——適性揚才、終身學習」為願景，以學生為學習的主體，希望能兼顧學生的個別需求、尊重多元文化與族群差異、關懷弱勢群體，透過適性教育，激發學生對於學習的渴望與創新的勇氣，並善盡國家公民的責任展現共生智慧，成為具有社會適應力與應變力的終身學習者。

其中設計的核心素養的九大面向中，包含「身心素質與自我精進」、「規劃執行與創新應變」、「符號運用與溝通表達」、「藝術涵養與美感素養」及「人際關係與團體合作」等等各種項目，都是讓學生透過制服解禁而在日常服裝穿著中有機會可以培養的基本素養能力，成就每一個孩子認識自己、尊重他人，方方面面都契合108課綱最大的宗旨。

故此，教育部推廣課綱之時，也應以一貫的標準檢視同樣關鍵的教學現場，同步並進，全面檢討並汰除各種早已不合時宜的權威遺毒，在校園內真正落實108課綱精神，方為改革台灣教育沈痾、使台灣教育再進化的根本之道。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航