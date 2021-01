英國封城3.0（上）：政府呼籲無論你是否染疫，都該將自己當成病患

剛跨完年,英國人還在互相祝福,希望2021是個better year時,英國政府卻宣布了新一波的封城,目的是阻止變種病毒在英國快速蔓延。

由於變種病毒的傳播率比原本的新冠病毒高出70%,此次封城號稱比去年三月第一次封城還要嚴格,政府不但加強取締違規民眾,更提出以「Act like you’ve got it!」作為防疫口號,呼籲全國人民不管是否染疫,都應該將自己當成已得到新冠肺炎的病患一般,待在家裡自我隔離,沒事千萬不要出門。

「封城3.0」對英國人的生活造成哪些改變,對未來又會產生哪些影響呢?

「Act like you’ve got it!」的終極防疫口號

去年12月變種新冠病毒在倫敦與英格蘭東南部造成大流行後,迅速在英國境內其他地區傳播開來,導致英國政府在2021年過了4天,全英國才剛放完元旦的long weekend後,就宣布從1月6日起開始第三次封城,而之前英國政府一直不願意關閉的學校,更在這新一波的封城中被要求從1月5日起全面關閉,只剩下托兒所還可以營業。

這波lockdown 3.0預計要持續到二月中旬後,政府才會視情況評估是否解禁,或是要採取更嚴格的封城措施。

而英國政府這次的防疫slogan更是有史以來強度最大、訴求最直接的一次——除了要大家「Stay at Home」外,還要全民「Act like you’ve got it!」,也就是要大家不管得病了沒,都表現成好像自己是新冠肺炎的患者那樣,自我隔離、小心謹慎,盡量待在家裡,即使是為了官方開放的4大理由(工作、就醫、運動、購物)外出,都要摸著良心問自己:「我真的有必要為了做這件事而出門嗎?」

因為很多人是無症狀感染者,在不知不覺中傳給別人的機率很高,所以不如就假設自己已經得到,即使完全沒症狀也一樣。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

警方大動作,從「柔性勸導」變成「強制取締」

除了要求人民從心態上調整成最高規格的防疫模式,英國政府也加強警力巡邏,針對不遵守防疫規則的人民開罰,尤其英格蘭的政府醫療總監(Chief Medical Officer)Chris Whitty最近發出鄭重警告,說英國未來幾週將進入疫情從去年三月以來的最高峰,更促使警方加派人力,確保大家都乖乖待在家裡。

英國內政大臣Priti Patel幾天前就在疫情每日匯報中提到,目前已經收到4萬5千筆罰金,如果還是有人繼續不遵守防疫政策,警方會以更大動作取締,開罰絶不手軟,罰金從200英鎊起跳。和去年三月英國第一次封城相比,英國警察真的有從之前的「柔性勸導」轉變成「強制取締」。

媒體就披露北英格蘭Derbyshire有警察開罰兩位各自専程開了5英里的車,去某公園和對方回合,宣稱要一起散步運動的女士們,理由是她們移動的距離太遠,違反目前的防疫規定。

但是後來也有媒體發現,英國首相Boris Johnson在週末時曾從自己位於Westminster的家,一路騎了七英里的腳踏車,來到東倫敦的Olympic Park,所以輿論質疑,難道首相這樣就不算違反防疫規定?到底出門運動可以走多遠,似乎每個警察心中各有一把尺,充分顯示英國的防疫政策一直都存在著解釋不清的缺點。

問候語從「保持健康」變成「祝你早日打到疫苗」

英國的COVID確診數在1月5日時創下新高,破了單日確診六萬的驚人數字,英國首相Boris Johnson因此發下豪語,他說他會努力把疫苗送到人民的手臂上,目標是在二月中前要打完1300萬個被政府列為高風險的80歲以上老人、care home工作人員和醫護人員,並在今年秋天前,讓英國境內所有18歲以上的成人都打到疫苗,而且政府每天還會和全國人民update今天接種了多少人,讓大家可以一起監督政府的進度。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

為了加快施打疫苗的速度,除了一般醫院和診所外,1月中時政府也宣布,英國的藥局也將加入施打疫苗的行列,一起幫忙國家完成這個史上最大規模的疫苗接種計劃。英國已經進入病毒擴散和施打疫苗的競賽,比賽的是每天五、六萬人確診的速度 vs. 每天20、30多萬人接種疫苗的速度,因為英國政府了解不能一直靠封城來控制疫情擴散,只能指望疫苗能讓生活恢復正常。

目前英國使用的疫苗爲美國輝瑞疫苗,和英國本土國產的牛津疫苗兩種,而疫苗施打的排序是以年齡(從高至低)和工作屬性(風險高的先打)為排序標準,即便有少數人士反對接種疫苗,但大部分的英國人還是非常期待能儘快打到,人們相互間的問號語也從「stay safe and healthy」變成「hope you can get the vaccine soon」。

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航