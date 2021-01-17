英國封城3.0（上）：政府呼籲無論你是否染疫，都該將自己當成病患

剛跨完年，英國人還在互相祝福，希望2021是個better year時，英國政府卻宣布了新一波的封城，目的是阻止變種病毒在英國快速蔓延。

由於變種病毒的傳播率比原本的新冠病毒高出70%，此次封城號稱比去年三月第一次封城還要嚴格，政府不但加強取締違規民眾，更提出以「Act like you’ve got it!」作為防疫口號，呼籲全國人民不管是否染疫，都應該將自己當成已得到新冠肺炎的病患一般，待在家裡自我隔離，沒事千萬不要出門。

「封城3.0」對英國人的生活造成哪些改變，對未來又會產生哪些影響呢？

「Act like you’ve got it！」的終極防疫口號

去年12月變種新冠病毒在倫敦與英格蘭東南部造成大流行後，迅速在英國境內其他地區傳播開來，導致英國政府在2021年過了4天，全英國才剛放完元旦的long weekend後，就宣布從1月6日起開始第三次封城，而之前英國政府一直不願意關閉的學校，更在這新一波的封城中被要求從1月5日起全面關閉，只剩下托兒所還可以營業。

這波lockdown 3.0預計要持續到二月中旬後，政府才會視情況評估是否解禁，或是要採取更嚴格的封城措施。

而英國政府這次的防疫slogan更是有史以來強度最大、訴求最直接的一次——除了要大家「Stay at Home」外，還要全民「Act like you’ve got it！」，也就是要大家不管得病了沒，都表現成好像自己是新冠肺炎的患者那樣，自我隔離、小心謹慎，盡量待在家裡，即使是為了官方開放的4大理由（工作、就醫、運動、購物）外出，都要摸著良心問自己：「我真的有必要為了做這件事而出門嗎？」

因為很多人是無症狀感染者，在不知不覺中傳給別人的機率很高，所以不如就假設自己已經得到，即使完全沒症狀也一樣。

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警方大動作，從「柔性勸導」變成「強制取締」

除了要求人民從心態上調整成最高規格的防疫模式，英國政府也加強警力巡邏，針對不遵守防疫規則的人民開罰，尤其英格蘭的政府醫療總監（Chief Medical Officer）Chris Whitty最近發出鄭重警告，說英國未來幾週將進入疫情從去年三月以來的最高峰，更促使警方加派人力，確保大家都乖乖待在家裡。

英國內政大臣Priti Patel幾天前就在疫情每日匯報中提到，目前已經收到4萬5千筆罰金，如果還是有人繼續不遵守防疫政策，警方會以更大動作取締，開罰絶不手軟，罰金從200英鎊起跳。和去年三月英國第一次封城相比，英國警察真的有從之前的「柔性勸導」轉變成「強制取締」。

媒體就披露北英格蘭Derbyshire有警察開罰兩位各自専程開了5英里的車，去某公園和對方回合，宣稱要一起散步運動的女士們，理由是她們移動的距離太遠，違反目前的防疫規定。

但是後來也有媒體發現，英國首相Boris Johnson在週末時曾從自己位於Westminster的家，一路騎了七英里的腳踏車，來到東倫敦的Olympic Park，所以輿論質疑，難道首相這樣就不算違反防疫規定？到底出門運動可以走多遠，似乎每個警察心中各有一把尺，充分顯示英國的防疫政策一直都存在著解釋不清的缺點。

問候語從「保持健康」變成「祝你早日打到疫苗」

英國的COVID確診數在1月5日時創下新高，破了單日確診六萬的驚人數字，英國首相Boris Johnson因此發下豪語，他說他會努力把疫苗送到人民的手臂上，目標是在二月中前要打完1300萬個被政府列為高風險的80歲以上老人、care home工作人員和醫護人員，並在今年秋天前，讓英國境內所有18歲以上的成人都打到疫苗，而且政府每天還會和全國人民update今天接種了多少人，讓大家可以一起監督政府的進度。

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為了加快施打疫苗的速度，除了一般醫院和診所外，1月中時政府也宣布，英國的藥局也將加入施打疫苗的行列，一起幫忙國家完成這個史上最大規模的疫苗接種計劃。英國已經進入病毒擴散和施打疫苗的競賽，比賽的是每天五、六萬人確診的速度 vs. 每天20、30多萬人接種疫苗的速度，因為英國政府了解不能一直靠封城來控制疫情擴散，只能指望疫苗能讓生活恢復正常。

目前英國使用的疫苗爲美國輝瑞疫苗，和英國本土國產的牛津疫苗兩種，而疫苗施打的排序是以年齡（從高至低）和工作屬性（風險高的先打）為排序標準，即便有少數人士反對接種疫苗，但大部分的英國人還是非常期待能儘快打到，人們相互間的問號語也從「stay safe and healthy」變成「hope you can get the vaccine soon」。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航