英國封城3.0（下）：父母不只「在家工作」，還要督促孩子「在家上課」

關閉學校在英國始終是個爭議性很高的話題，從專家的角度來看，學齡中的兒童如果長期沒去學校學習新知，沒有機會接觸到同儕，對他們的心理健康會造成傷害；而從家長的立場去想，小孩如果不能去學校，不但無法學習到課綱裡的知識，大人也很難維持work from home的步調。

畢竟如果孩子還小，在家就一定需要父母的陪伴，要求他們像成人那樣有自制力地自已做功課或看書，無疑是緣木求魚。

在這股強大壓力下，英國政府在執行去年11月的第二次封城時，就沒有把學校關閉，而且還是繼續英國從去年9月開學後發明的泡泡（bubble）系統，以年級為防疫單位，邏輯是只要不同的「泡泡」沒有混在一起，「理論上」就不會有社區感染的情況發生，而如果有學生染疫，則同個「泡泡」裡的學生全都得在家隔離。

雖然時不時還是有人質疑這個「泡泡系統」沒有用，因為同個「泡泡」裡的學生們一回到家，就會和自己的家人接觸到，根本失去了以「泡泡」爲防疫單位的意義，但英國政府總是拿出科學研究結果當擋箭牌，強調11歲以下的小孩不但不容易得到新冠病毒，就算得到症狀也很輕微，因此始終堅持學校一定不會關閉。

甚至，1月3日英國首相Boris Johnson在接受BBC名政論節目主持人Andrea Marr的訪問時，都還強調「學校很安全」，尤其是年紀還小的小學生，更應該要天天去上學。

但才過了一天，就在1月4日時，因為英國的醫療體系已經面臨快要癱瘓的危機，英國政府承受不住來自NHS的壓力，終於宣布這次封城連學校一起關閉，全國從小學到大學，全部改成遠距學習，而這對於有國中以下學童的家庭來說，無疑就是父母必須一肩扛起「在家教育（homeschooling）」責任的開始。

全面在家上課後，英國學生可能會遇到哪些問題？

儘管英國的小學早在去年秋天起，就已經在為遠距教學鋪路，但讓稚齡兒童在家接受教育，但其實在執行面上還是存在著幾個困難，包括家中硬體設施的問題、父母如何兼顧「work from home」和「homeschooling」的問題，以及小朋友的心理調適問題。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

針對第一個，英國政府購買且分發70萬台筆電和平板給有需要的單位，而且目前正在追加額外的30萬台，目標是讓這100萬台硬體能幫助到家中沒有電腦的學童。而英國民間其實從很久以前起，也有發起許多捐贈電腦的活動，譬如BBC就在去年夏天發起「Give A Laptop」的公益活動。

而針對第二個問題，英國政府則呼籲雇主「furlough」家中有學齡兒童的員工，讓他們直接放無薪假，並由政府支付80%的薪水，讓他們可以好好在家負起教育國家棟梁的責任，但現實生活中，英國有多少雇主真的會照做，仍是一個未知數。

最後一個問題看似最容易解決，卻也是最棘手的一個問題，因爲在學齡兒童的世界，同儕扮演了非常重要的角色，在家教育卻剝奪了他們和同齡朋友相處的機會，每天只能和家庭成員相處在一起，雖然對整個家庭來說，或許是個很好的團聚連結機會，但也不能忽略小朋友渴望見到朋友的心情，譬如我三不五時會讓七歲的兒子和他的朋友們視訊，用這樣的方式和同儕保持聨絡。

在家「陪讀」的爸媽，其實比小孩還要辛苦

事實上，即便是克服了以上三個障礙，在家教育還是充滿了挑戰，因爲即使有些學校提供線上課程，學生只要跟著老師在線學習，家長還是需要「陪讀」，以確保小朋友乖乖坐著上課，並認真寫完功課，更不用提沒有提供線上課程、只寄教材和功課給父母的學校了。

在這種情況下，父母不但要督促小孩冩功課，還要把自己變成老師，解釋教材裡的內容，並確定孩子真的有了解課程，這對一般本業不是專業老師的父母，在沒有受過專業訓練的情況下，的確是很大的挑戰。

以我們家為例，由於我目前正在休產假，不像我先生需要work from home，所以homeschooling的責任自然落到我頭上，但在一邊要照顧九個月大嫩嬰的前提下，每天要還要上四到五堂課（數學、英文兩科每天都有，地理、美術、體育和音樂課則是輪流），並且完成這些課程規定的作業，有時不但會花掉我一整天的時間，甚至比平常上班還累。

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在家上課是件勞心又勞力，還深深考驗父母耐性的工作，如果連我這個目前還在休假，能專心執行homeschooling的家長都覺得如此困難，那些目前必須work from home，而且家裡還不只一個學齡兒童的父母，遠距學習絶對對他們的生活造成更大衝撃，在家教育的品質也難以保證。

也難怪有些人擔心英國全國學生在2020到2021年間，可能會有一段因為無法上學而造成的知識落差。

英國疫情持續擴大，再次造成人民生活必須隨之調整，有些改變雖然讓英國人覺得無奈，但大部分人也都了解這些改變是為了能擊敗病毒，讓生活早日恢復正常，所以都會盡量配合。至於這次的封城3.0會封到何時？是否真的能有效控制疫情？就讓我們繼續觀察下去。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航