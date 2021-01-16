【王浩宇罷免案】同意超過81940票，王浩宇成為台灣史上首位遭罷議員

由唐平榮領銜發起之桃園市議員王浩宇罷免案，開票結束以84582票同意7128票不同意（最終票數以中選會公布為準），超過罷免門檻81940且同意多於不同意而罷免成功，王浩宇成為我國選舉史上第一位被罷免的直轄市議員，依法該席也不將補選。

投票之前，王浩宇表示今日不會公開露面針對罷免結果發表談話，僅回應「黨中央說要低調再低調」，也沒有出席投票。

根據《公職人員選舉罷免法》，罷免市議員的規範和罷免縣市長與立委相同，需先超過總選舉人數1%連署提案，之後總選舉人數10%的連署以成案，最終投票時同意票需多於總選舉人的25%，且同意票多於不同意票方得罷免，通過後中選會將於投票完畢7日內公告罷免投票結果，被罷免人也將自公告之日解除職務。

《中央社》報導，中壢分局表示罷免日一早就派警員巡查各投開票所，部分開票所在上曾午出現排隊人龍，整體投票秩序良好，入內時都會量額溫與消毒，排隊也規定保持室內1.5公尺戶外1公尺的距離。

然而根據《TVBS》報導，本次投票也發生有投票所因為通知單和實際投票地點的入口不同，導致民眾找不到自己投票場所，得詢問別人才知道投票地點的插曲。此外，前桃園立委陳學聖也因為選舉結束前，在個人Facebook貼文表示「投下罷王一票」，雖然之後修改貼文，但遭指有違反選罷法嫌疑，最高可罰500萬元。

從最年輕的六都市議員，到第一位被罷免的六都市議員

本次罷免案主角王浩宇在2013年底以Facebook粉絲團「我是中壢人」團長身分，參選桃園升格直轄市後的首屆桃園市議員，並以該年中壢選區第二高票（16269票）成為六都最年輕市議員，也是綠黨的第一位直轄市議員，並在2016年以16292票連任。

2020年總統立委大選時，王浩宇以綠黨中執委的身分名掛不分區第三名，但最後綠黨以34萬1465票（2.4115%）未能分得席次，也無法得到政黨補助款，王浩宇本人3天後即直播宣布辭去綠黨黨職，並在同年2月5日晚將宣布將申請加入民進黨。

2020年6月6日罷韓案通過後，Facebook「罷免王浩宇」粉專即發出聲明，指稱王浩宇長期利用網路媒體造謠、抹黑，製造台灣社會族群對立衝突，決定啟動罷免連署；同年11月20日通過各項門檻，確定罷免案成立。

指控持毒、不尊重亡者、發布「統一方針」，藍綠都曾批評

王浩宇當選桃園議員後，由於時常批評全台各地時事被戲稱為「不分區議員」，期間各項爆料也發生不少爭議。

例如2018年時，王浩宇在立院舉行記者會指控時代力量黨工持有大量「二級毒品」，並要求當時的時力主席黃國昌出面道歉。當時王浩宇曾向媒體表示「沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇」，但該案經台北地檢署調查後以不起訴處分；2020年桃園地院也判決王浩宇須賠償遭控者25萬元精神撫慰金，並登報道歉，但王浩宇仍提上訴。

Photo Credit: 中央社

同一年，「八百壯士」反年改的退休上校繆德生於抗議期間意外身亡後，王浩宇在Facebook上貼出「800-1=799 R.I.P.」的發文，被質疑不尊重死者；2020年韓國瑜罷免案通過後高雄市議長許崑源墜樓身亡，王浩宇也發出「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」的貼文，遭到多人痛批，也成為「罷王」的導火線。

除此之外，2019年3月24日王浩宇也突然發布一張A4簡體字文件照片，表示取得中共內部流出之「統一後二十五項方針」，並稱若與中國統一，台灣公務員最重可被判死刑，之後遭質疑多處用字、標點符號、文法與中共官方使用習慣不同，可能為繁體轉簡體文字轉換系統製作而成。

2020年12月反萊豬議題熱議時，王浩宇也發布一張牛排照片，並寫上「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」的描述，引起國民黨賽德克族立委孔文吉、民進黨魯凱族立委伍麗華等人的不滿，被要求嚴肅面對並道歉。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範