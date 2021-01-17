3大方法增強疫苗成效

文：陳家亮教授（香港中文大學醫學院院長，腸胃肝臟科專科醫生，堅持身兼行政、教學及診症工作，因走在前線讓他尋找改革方向，亦能身教學生，致力培育有醫德的良心醫生）

新冠疫苗成為每日新聞及茶餘飯後的重點話題，例如疫苗究竟多有效？哪一個生產商較可信？副作用出現的機會有多大？縱是安全有效的疫苗，並不是對每個人的成效都一樣。其實許多研究巳經指出，多種因素包括年紀、性別、疾病、遺傳、嬰兒成長環境、運動、吸煙、腸道微生態等，都直接影響多種疫苗的成效。而比較容易改善的，就是一些後天及人為的因素。

以往我曾提及餵哺母乳的益處，多項研究發現母乳比奶粉更有效提升嬰兒接種不同疫苗後的抗體反應。社會應該提供更多空間及合適環境，鼓勵婦女多用母乳餵哺嬰兒。

研究亦指出運動可提升疫苗對製造抗體的反應，而運動的成效對於年長人士更為明顯。一項研究發現60歲以上人士每星期三次，每次20分鐘帶氧運動可提升流感疫苗的效力。相反，吸煙卻減低多種疫苗刺激身體製造抗體的能力。

在眾多可以改變的因素中，腸道微生態對疫苗成効的研究算是最多的。不是所有益生菌都可以提升免疫力，多項研究指出Bifidobacteria、Lachnospiraceae及Ruminococcaceae能夠提升身體對多種疫苗的免疫系統反應。

這是否代表服用以上的益生菌便可以提升我們的免疫力？不是這麽簡單的。第一、Bifidobacteria、Lachnospiraceae及Ruminococcaceae代表三個不同家族的細菌，其中只有某些家族成員才能提升我們的免疫力。第二、不同種族及地區人士所缺乏的益生菌都不一樣，香港中文大學醫學院的腸道微生態科研團隊發現華人普遍缺乏Bifidobacteria當中某些對免疫力相關的重要家族成員，而這些有用的Bifidobacteria的成員組合並不常見，因為它們需要複雜的科技及其他因素配合才能成功製造。

要提升對新冠病毒的抵禦能力，我們便要作出更好的準備。我鼓勵餵哺母乳保護我們的下一代。此外，避免吸煙及經常運動可以增加對接種疫苗後身體製造抗體的反應。對於大眾市民，我相信改善失衡的腸道微生態可以提升疫苗的成效。

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