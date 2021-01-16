中國維權律師盧思位遭吊銷執照，稱代理「12港人案」無怨無悔

（中央社）港媒報導，代理「12港人案」的中國維權律師盧思位昨（15）日接獲四川省司法廳行政處罰決定書，其中稱他多次在網上發表不當言論，決定吊銷他的律師執照。按規定，盧思位可於60天內再申請行政複議。

盧思位、任全牛二人屬「12港人」在港家屬委託的中國維權律師，但所有由家屬委託的律師都未能代表「12港人」在大陸出庭。中國官方指被扣押在大陸的12名港人同意由「官派律師」代表，最後中國官方指12人全部認罪。

盧思位先前擔任「12港人案」當事人喬映瑜的代理律師，於1月4日接獲四川省司法廳告知將吊銷律師資格，盧思位不服，並提出召開聽證，於13日舉行。

決定書稱，在聽取盧思位及代理人申辯後，決定吊銷他的律師執照，有關決定是由於盧思位多次在網路發表不當言論，時間跨度長、發文數量多，違反中國律師法。依規定，盧思位可於60天內再申請行政複議。

據報導，這份決定書並未提及「12港人案」。

據《香港電台》報導，盧思位13日在聽證會上表示，不管結果如何，希望自己是因為所謂「不當言論」受到行政處罰的最後一個律師，同時希望中國更文明。他強調，自己熱愛這片土地及四川，並沒有做任何對不起國家和民族的事情，期待一個公正的結果。

他先前受訪時也曾表示，相信處罰是因為他多年代理人權案件，「12港人案」是決定性因素，但自己無怨無悔。

代理人：政治迫害

「12港人案」其中一名中國代理律師盧思位上周一（4日）收到當局通知，擬吊銷他的律師執業證書。聽證會周三（13日）在四川省司法廳舉行，他的代理人、前律師謝燕益在會中批評當局透過行政處罰進行政治打壓。

《香港電台》報導，美國、加拿大、英國、澳洲及法國等10國的駐中國領事館人員上午到場申請旁聽被拒。多名中國大陸維權律師及人士也到場要求出席聽證會，但被多名警察包圍及帶走。

據報導，謝燕益與另一名代理人、前律師程海當日上午一度被攔截，之後才獲准進入聽證會。

報導表示，謝燕益在聽證會上形容當局以行政處罰之名，行政治打壓迫害之實，並質疑盧思位執業證書被吊銷的根本原因是他在敏感時期介入「12港人案」。

謝燕益指出，盧思位依法代理案件，反而是偵辦機關在期間違反刑事訴訟法，暗箱操作，剝奪辯護律師會見權等。

謝燕益並強調，盧思位敢於揭露和控訴違法瀆職行為，捍衛港人的合法權利，體現國家司法主權，實際行動，詮釋優秀人權律師的底色及真正愛國者的擔當。

謝燕益又說，原本案件可以為實踐與完善憲制創造良機，為香港與中國大陸共謀和諧發展，但事與願違，有關方面無視事實真相，以無妄的敵對意識審視律師的專業工作。

謝燕益還在聽證會中說，解決事件及香港問題終究要回到法治軌道，維護邊境秩序、國家主權與安全、社會良治，唯有文明與法治才是出路。

「12港人案」中，有兩名家屬委託律師盧思位、任全牛辯護。他們4日分別收到由四川省司法廳和河南省司法廳發出的行政處罰告知書。

根據告知書的內容，盧思位被指多次在網上發表不當言論，「時間跨度長、發言數量多、嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響」。

任全牛則是因2018年代理的一樁舊案，被指庭審期間違反「律師執業管理辦法」的規定，「違法行為性質、情節惡劣，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響」。

任全牛曾辦理過多起維權案件，去年12月28日才為中國公民記者張展報導武漢肺炎案一審在上海浦東新區法院出庭。

盧思位、任全牛都針對律師執照擬被吊銷一事，申請舉行聽證。

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責任編輯：Alvin

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