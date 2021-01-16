新增7例境外移入，一名美國返台女性隔離期間3度採檢才發現確診

中央流行疫情指揮中心今日宣布新增7例境外移入個案，分別自菲律賓、印尼、美國、俄羅斯及南非入境，其中美國返台的本國籍女性（案850）為2021年1月5日自美國返台的70多歲女性案817同行家人，入境後雖陸續出現症狀，但前2次採檢均為陰性，直到第3次採檢才確診。

東南亞與俄羅斯及移工檢疫期間確診，入境時皆持有陰性報告

指揮中心發言人莊人祥表示，案845與案846為菲律賓籍男性移工，去年12月24日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫至今無症狀，檢疫期滿前採檢結果也為陰性，但1月14日自主健康管理期滿後進行自費採檢發現確診。

由於2名個案均無症狀，且檢疫期間及自主健康管理期間均未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案847為俄羅斯籍50多歲男性，今年1月5日入境時無症狀，也有核酸檢驗陰性報告，入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，1月13日出現嗅覺異常由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，由於個案單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸人員均有適當防護，亦無匡列接觸者。

案848為印尼籍20多歲男性漁工，去年12月27日來台工作迄今無症狀，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，1月11日檢疫期滿後由仲介安排搭乘專車至醫院自費採檢，該次採檢共6人同行，2人陽性（為日前公布之案841及842），餘4人陰性，1月14日仲介安排4人至醫院進行第二次自費採檢，1人陽性，為今日確診的案848。

針對此案，由於衛生單位已掌握個案接觸者共5人，3人為一同至醫院採檢者，檢驗結果為陰性；2人為專車司機有適當防護，均列自主健康管理。

案849則為菲律賓籍40多歲男性漁工，去年12月30日來台工作，迄今無症狀，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，1月14日檢疫期滿後由仲介安排搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案同車接觸者共6人，均有適當防護，列自主健康管理。

圖為疾管署在桃園機場設置的檢疫作業區｜Photo Credit: 中央社

美國返台女性隔離期間3度採檢，之後發現確診

案850為本國籍40多歲女性，為2021年1月5日自美國返台的70多歲女性案817同行家人，1月3日與家人一同返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後主動告知有不適症狀於機場採檢，採檢結果為陰性，但因其同行家人（案817）為陽性，故改列居家隔離。

該員於1月5日再次採檢，檢驗結果為陰性，後於居家隔離期間陸續出現咳嗽、味覺異常等症狀，1月13日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，所幸個案就醫時接觸的相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

案851為本國籍30多歲男性，長期於南非工作，去年12月16日返台時持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後於家中進行居家檢疫，檢疫期間無不適症狀，自述1月6日自主健康管理期間有腹瀉症狀，1月14日至醫院自費檢驗，於今日確診。衛生單位已掌握個案家庭接觸者共5人，4人列居家隔離，1人列自主健康管理。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計13萬6518例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含13萬3857例排除），其中850例確診，分別為753例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、751人解除隔離、92人住院隔離中。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範