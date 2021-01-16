台灣新增1名本土確診，為北部案838醫師之同院護理人員

中央流行疫情指揮中心今（16）日晚間臨時召開開記者會，宣布新增1名本土確診案例（案852），為之前北部某醫院醫師（案838）同院的護理師，在首次採檢時為陰性，後因身體有症狀至診所看診，聯絡採檢後於今日確診。指揮官陳時中證實此為醫院群聚，目前共匡列54名醫護需居家隔離，但不會有封院考量。

本日確診的護理師（案852）與案838於1月10日工作時短暫接觸，11日採檢結果時為陰性，但14日覺得輕微咳嗽，15日自行前往診所看診發現發燒狀況，聯絡採檢後在16日下午確認確診。

因應此一情況，衛福部下午也就案852服務之醫院檢視管控和處理狀況，並規劃相關措施如下：

與案852在同病房工作32人（27位護理人員、5位專科護理師），全部居家隔離 曾進出該病房和會診的22位醫師，在醫院隔離7天（期間使用視訊診療、院內同科醫師或協調其他醫院協助照顧） 案852前往就診的診所，1位醫師與1位護理人員，進行居家隔離並採檢；診所2櫃台人員則列自主健康管理 案852曾前往之藥局，3位接觸者列自主健康管理

因應本起事件，該北部醫院已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，案852日前工作病房的病人41位，目前尚有10人住院，皆以轉入1人1室隔離；出院431位中，有9位為案852直接照顧病人及其陪病人家屬，列入居家隔離；其餘22位病人與陪病家屬則列自主健康管理。

指揮中心強調，該院急診部分則不受影響，也不該被認為是封院，應是封病室。

此外記者會中也提到，由於案852上下班都是騎機車，主要也都是在醫院工作，僅有與她同住的家人和員工（共4人）目前被列為居家隔離，而案852爸爸與哥哥有流鼻水症狀，目前正在醫院隔離中。

針對一採陰後發現確診的狀況，陳時中表示疾病潛伏期確實可能驗不出來，第一波468位檢驗中的265醫院工作者，明天（1月17日）也會復採一次，確保疫調確實。

記者會上陳時中也表示，之前染疫的醫師（案838）的感染源，可能是日前重症病患案812。指揮中心表示透過全基因體序列分析，兩者的病毒基因接近相同，雖然無法100%確定，但幾乎可以確認是在照顧期間傳染。

指揮中心再次提醒，針對此次事件之相關接觸者，若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報相關單位，亦請醫療院所提高警覺，加強相關疑似個案通報採檢。

另外，陳時中於記者會上戴上口罩，引發媒體關注健康狀況，不過陳時中表示，經過採檢後確定為陰性，只是一般的感冒。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：黃筱歡