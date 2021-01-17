中國爆出使用嬰兒抑菌霜導致「大頭娃娃」，母嬰市場暴利引發違規亂象

（中央社）中國日前爆出疑似因使用嬰兒抑菌霜導致「大頭娃娃」事件。官方17日通報，確定兩款產品違法添加強效皮質類固醇製劑，已將線索移送公安機關。

根據福建漳州市衛健委官網，由當地官方部門針對「歐艾抑菌霜」組成的事件處置工作組通報，經第三方機構檢測，已確認這次召回的產品「益芙靈多效特護抑菌霜」和「開心森林一抹舒寶寶皮膚抑菌霜」含有氯倍他索丙酸酯（clobetasol propionate），企業涉嫌生產、銷售偽劣產品。

通報說，衛健部門已將線索移送公安機關，公安機關已傳喚涉事企業主要涉案人員。下一步，漳州市將進一步調查，從嚴查處涉事企業及相關人員。

根據公開資料，「氯倍他索丙酸酯」又稱丙酸氯倍他索，屬於抗炎皮質類固醇中藥性較強的，不建議長期使用。

這起「大頭娃娃」事件7日在網上曝光，有家長指2020年在市面上購買「噯嬰樹」品牌的「益芙靈多效特護抑菌霜」，給5個月大的孩子塗抹。結果孩子臉部腫大、額頭長毛，以至於發育遲緩。

當時，這款抑菌霜的生產者「福建歐艾嬰童健康護理用品有限公司」還一度否認自家生產的抑菌霜「不含激素、抗生素」。但福建省漳州市衛生健康委員會8日責令涉事企業召回涉事產品，該產品暫停生產並下架。

事件是怎麼爆發的？

香港《蘋果日報》報導，專門打假的中國博主@老爸測評魏文鋒，7日在影片網站嗶哩嗶哩（Bilibili，B站）發放一條短片，指收到家長求助，懷疑他們5個月大女兒，因使用一款「噯嬰樹」品牌的「益芙靈多效特護抑菌霜」約2個月，女B變成「大頭娃娃」，出現發育遲緩、多毛、臉腫大等現象。

女嬰父母表示，女兒在約3個月大時停止長高，只不斷變重，現已逾10公斤重，且兩頰不斷腫脹硬如石，全身長出汗毛，額頭最為濃密。

餵哺母乳的母親及女嬰經反覆檢查排除其他可能後，醫生指女嬰異常應因使用了含激素藥膏造成，長期使用可致多毛、停止發育、滿月臉（面頰肥大）、腎結石和骨質疏鬆等。家長才懷疑經常使用的「益芙靈多效特護抑菌霜」可能存在問題。女嬰母親說：「醫生指女兒臉上的毛可能要幾年後才褪掉，小二便會有月經等性早熟情況出現。」

「氯倍他索丙酸脂」會對嬰兒造成什麼影響？

《中國中央電視台》報導，北京友誼醫院皮膚科徐宏俊醫生在接受央廣記者採訪時表示，氯倍他索丙酸脂是一種超強效激素，它適用於局部肥厚的皮炎濕疹，而且需要在皮膚科醫生指導下規律、規範、短時間內使用，並不適合長期使用。在正規用藥中，超強效激素一般不會用於孩子，對孩子薄嫩的皮膚會有明顯的副作用。

造成違規添加的主要原因有兩方面：一是超強效激素，藥物起效快；二是原料便宜。在「消字號」的藥膏產品中違規添加激素用量較大、濃度高，在這樣的情況下孩子薄嫩的皮膚會吸收更多，因此造成副作用，更嚴重的情況會抑制孩子的生長。

事件背後的中國「消字號」產品亂象

《新京報》報導，這次事件只是中國「消」字號產品亂象之一斑。所謂「消字號」產品，是指經中國衛生部門審核批准，具有衛生批號的外用衛生消毒用品，包含消毒劑、衛生用品等。一般而言，「消字號」產品不具備調節人體生理功能的功效，既不可宣稱有療效，也不具有療效。

記者調查發現，「大頭娃娃」背後，「消」字號母嬰市場存在審批門檻低、企業利用假樣本蒙混過關、廣告宣傳隱瞞誇大誤導消費者等諸多亂象。

相比「妝」字號產品嚴格的審核批准，「消」字號產品的審核門檻低、審核時間短——前者由中國國家藥監部門審批，需標明所有成分和輔料、管理嚴格，後者則由地方衛生部門審批，無需標出產品所有成分。

暴利讓設計公司也生產嬰兒用品

《新華社》報導，目前中國衛健部門反映該企業審批備案環節均無問題。但記者採訪瞭解到，該企業職工僅5人，法人代表此前長期從事設計工作。成立後前幾年，公司除了生產一點樣品外，一直在尋找代工廠拿貨，自己只負責包裝銷售，去年才開始自主生產，而生產的兩款產品均被曝出問題。

記者曾在廠家文件櫃中發現一份出庫單，涉事的25g抑菌霜的出庫價為人民幣4元（約新台幣17元），但市場價為人民幣80元左右，中間存在70多元的利潤空間，而某知名品牌的25g抑菌霜則只要人民幣30元左右。據行業有關人士透露，一些違規的「消」字號產品成本僅人民幣3元左右，卻賣到人民幣300元的「天價」。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡